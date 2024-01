Krejčíková: Zlepšuju se každým zápasem. I díky deblu hraju svůj TOP tenis

Barbora Krejčíková cítí, že se na Australian Open zlepšuje každým zápasem. Turnajová devítka v neděli vyřadila šestnáctiletou Rusku Mirru Andrejevovou 4:6, 6:3, 6:2 a vyrovnala postupem do čtvrtfinále v Melbourne své předloňské maximum. Na tiskové konferenci řekla, že se díky vzestupné formě těší i na duel o semifinále s úřadující šampionkou Běloruskou Arynou Sabalenkovou.

"Jsem ráda, že jsem to dnes zvládla. Cítila jsem se dobře. Hrála jsem stabilní tenis, dobře jsem podávala a snažila se být agresivnější než v předchozích zápasech. Myslím, že jsem se v průběhu utkání zlepšovala," uvedla Krejčíková.

Vítězka Roland Garros z roku 2021 otočila letos v Melbourne už potřetí nepříznivý stav. Po prohraném prvním setu s Andrejevovou komunikovala s členy svého týmu. "Mluvili jsme tak trochu o všem. Cítila jsem, že hraju dobře, ale důležité body jsem nezískávala na svou stranu," líčila Krejčíková.

Osmadvacetiletá tenistka z Ivančic byla ve čtvrtfinále Australian Open dosud jen před dvěma lety. Porovnávat obě cesty nechtěla. "To poslední čtvrtfinále si tady už moc nepamatuju. Letos je nový rok a jiný turnaj. Jdu postupně dál a snažím se bojovat o každý míč," uvedla.

Stále bojuje také o úspěch ve čtyřhře. Dnes ji čeká s Němkou Laurou Siegemundovou osmifinále proti americko-ruské dvojici Emma Navarrová a Diana Šnajderová.

"Myslím, že právě díky deblům začala hrát svůj top tenis. Cítím, že je to mou součástí a součástí mé hry. Užívám si, jak to teď je, a dokud si to budu takto užívat, budu hrát soutěže, které se rozhodnu hrát," doplnila.

V úterý narazí ve čtvrtfinále dvouhry na Bělorusku Sabalenkovou. Se světovou dvojkou a úřadující šampionkou má zatím negativní skóre 1:5. Přestože s ní prohrála poslední tři zápasy, vloni ji také porazila ve čtvrtfinále turnaje v Dubaji.

"Bude to složité. Aryna hraje dobře a má to tu ráda. Čekám, že to bude těžké, ale i já se každý zápas zlepšuji a na toto utkání se těším," dodala Krejčíková.