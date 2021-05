Kvitová před startem French Open: Pořád jsme v bublině, ale na kafe tu zajít můžu

"Připadá mi jako včera, co jsem tu byla naposledy," řekla jednatřicetiletá Kvitová na on-line tiskové konferenci. "Není to celý rok jako normálně, ale jen pár měsíců, co turnaj skončil. A na něj jsou vzpomínky krásné, moc jsem si to užila a i letos mě to dost baví."

Tenistky mají stále přísná pravidla, omezený pohyb, ale trošku svobody dostaly. Hodinu se mohou volně pohybovat po městě. "Což je teď novinka, takže dobrá věc. Ráda si vyrazím ven na kafe nebo na procházku," řekla aktuální světová dvanáctka. "Jinak jsme pořád v bublině, ale už je to lepší. Jsem ráda za to, že tu můžu být. Všechno zatím vypadá dobře."

K utkání prvního kola nastoupí už v neděli a stejně jako na Australian Open se utká s Greetje Minnenovou z Belgie (h2h 2-0). "Když jsem se los dozvěděla, tak jsem si říkala: Už zase? Vždyť jsme spolu hrály před pár měsíci. Tentokrát to na antuce bude jiné, ale míčky zatím pěkně létají, tak snad dobrý. Musím ji tlačit, rozběhat ji. Forhendem může škodit," řekla Kvitová.

Roland Garros hraje podvanácté a v létě uplyne patnáct let od jejího prvního startu v hlavní soutěži na okruhu WTA. "Zajímavé číslo, co? Ale ani ho moc necítím. I když je mi už přes třicet, je to v pohodě," usmála se Kvitová. Na otázku, co dělá, aby se z tenisu nestala rutina, odvětila: "Je složité vymýšlet pořád nové věci, aby se člověk nenudil, ale na tréninku pořád blbneme, hrajeme nožičky. Ty mě baví. Dobrá nálada je někdy nejlepším klíčem, jak na turnaji uspět."

Ósakaová: Moc ji nechápu

Rozhodnutí Japonky Naomi Ósakaové bojkotovat během French Open tiskové konference příliš nerozumí. "Četla jsem její vyjádření a upřímně řečeno, moc ho nechápu. Je součástí našich životů, že musíme komunikovat s médii, sponzory a dalšími. Nehrajeme jen tenis, ale také o něm musíme s novináři mluvit. Samozřejmě ale rozhodnutí je na ní. Pokud to tak vadí její psychickému zdraví, chápu ji a souhlasím," konstatovala Kvitová.

Nejnáročnější setkání s médii prožila Kvitová právě v Paříži při návratu na kurtu po vážném zranění ruky z přepadení. "Připravovala jsem si tenkrát odpovědi na otázky, o nichž nebylo vůbec snadné nahlas hovořit. Ještě teď, když si vzpomenu, mnou cloumají emoce. Byla to vážně hodně náročná věc, ale na druhou stranu jsem pak byla na sebe pyšná. Od té doby jsem už o přepadení mluvila hodněkrát a jde to snáz, tenkrát mi to ale dalo zabrat," vzpomínala Kvitová.

Prozradila, že si tehdy v roce 2017 dala před tiskovou konferencí malého "panáka" slivovice. "To bylo tajemství úspěchu," smála se. "Má dost procent, ale nebojte, byl to vážně jen malý panák," líčila Kvitová v angličtině.

Za tenisově nejnáročnější označila otázky ve Wimbledonu. "Tím, co jsem tam dokázala, tak se tam ode mě čeká nějaká výhra," řekla dvojnásobná vítězka travnatého grandslamu v All England Clubu, kde jednou v životě z netenisových důvodů na setkání s médii nepřišla.

Týden před Roland Garros Kvitová podobně jako Karolína Plíšková a Serena Williamsová navštívila Velkou cenu Monaka formule 1. "Byl to neuvěřitelný zážitek. Jako malá holka jsem se na ten závod dívala s tátou, ale jen na začátek. Pak jezdili jen pořád dokola, přišlo mi to jako nuda. Jenže když formuli vidíte naživo, je to hrozně zajímavé. Takový hluk, taková rychlost. A naštěstí žádná bouračka. Dostalo mě to tak, že jsem se začala na Netflixu koukat na seriál o formulích," řekla Kvitová.