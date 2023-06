Kyrgios odehrál po pauze jediný zápas a už má zase potíže s kolenem, z Halle odstoupil

Osmadvacetiletý Kyrgios se v lednu podrobil operaci levého kolena a na kurty se vrátil až minulý týden ve Stuttgartu, kde první soutěžní zápas od loňského října prohrál. Při utkání měl problémy s pohybem a další start v Halle, kde vloni postoupil do semifinále, vzdal.

Přípravu na návrat Kyrgiosovi v závěrečné fázi zkomplikovalo zranění chodidla, které utrpěl na začátku května při pokusu o krádež jeho auta. Vynechal proto i antukové Roland Garros, kde původně plánoval hrát.

Unfortunately Nick Kyrgios (left knee) withdraws from singles. Get well soon Nick!

He is replaced by Aslan Karatsev. (Lucky Loser) #TWO23 #TerraWortmannOpen #Tennis #ATP #ATP500 #ATPTour #HalleWestfalen TERRA WORTMANN OPEN/HalleWestfalen pic.twitter.com/4bw5iFxO8p