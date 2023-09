Lehečka obdržel pozvánku na Laver Cup. Je to pocta, ale museli jsme odmítnout, řekl trenér

Tenisový Laver Cup se bude hrát od pátku do neděle v kanadském Vancouveru a po několika odhláškách se mezi náhradníky týmu Evropy objevilo i jméno Jiřího Lehečky (21). Český daviscupový reprezentant pozvánku dostal, ale do Kanady neodcestuje.

Tradice měření sil mezi hvězdami Evropy a zbytkem světa začala v roce 2017 v pražské O2 areně a i díky tomu se tehdy do evropského výběru dostal Tomáš Berdych. Od té doby český tenista v Laver Cupu nehrál.

Letos nominoval nehrající kapitán týmu Evropy Björn Borg původně Holgera Runeho, Stefanose Tsitsipase, Andreje Rubljova, Caspera Ruuda, Huberta Hurkacze, Alejandra Davidoviche, Gaëla Monfilse a Arthura Filse. Poté, co se ale Rune s Tsitsipasem omluvili, objevila se mezi náhradníky také jména Stana Wawrinky a Jiřího Lehečky.

"Je to tak, nabídku jsme dostali a uvažovali jsme o tom, Ale vyhodnotili jsme si, že by to nebylo správné rozhodnutí, protože Jirka má po Davis Cupu menší zdravotní problémy s nohou a tak jsme nechtěli riskovat, aby letěl přes celý svět do Kanady a zase zpět," vysvětluje pro Livesport Zprávy trenér českého tenisty Michal Navrátil.

Alternate Arthur Fils will replace Stefanos Tsitsipas on Team Europe for Laver Cup Vancouver 2023. Tsitsipas has withdrawn due to injury. pic.twitter.com/VJ6QyeXED2 — Laver Cup (@LaverCup) September 19, 2023

Pozvánka na Laver Cup ale rozhodně český tým potěšila. "Je to pocta, ale museli jsme odřeknout. Ten turnaj je stále prestižní akce, i když samozřejmě čas utíká a bez Rogera Federera nebo Rafaela Nadala to nebude mít takový zvuk. Dřív se tam dostali hráči do 10. místa žebříčku, a letos tam jsou třeba i Arthur Fils, nebo Alejandro Davidovich Fokina, kterého Jirka nyní na Davis Cupu porazil," dodává Navrátil.

Lehečka po návratu z Valencie, kde s českým týmem senzačně vyhrál v konkurenci Srbska a Španělska jednu z daviscupových skupin, teprve ve středu poprvé trénoval a chystá se na turnaje v Astaně a Šanghaji. "Odlétáme v neděli, další v plánu je Stockholm, kterému jsme dali přednost před Antverpami," nastínil plán dalších týdnů nejlepšího českého tenisty současnosti jeho trenér.

