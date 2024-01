Lehečka ovládl Adelaide a má první titul na turnajích ATP

Jiří Lehečka se loni i díky postupu do čtvrtfinále Australian Open stal hráčem TOP 30, v závěru roku ale prohrál šest ze sedmi duelů a v černé sérii pokračoval i na úvod sezony 2024. V United Cupu v Perthu prohrál oba singlové zápasy s Číňanem Zhizhen Zhangem a světovou jedničkou Novakem Djokovičem. Na vítěznou vlnu se dostal až tento týden na podniku ATP 250 v Adelaide. Nejprve proti domácímu outsiderovi Adamu Waltonovi ztratil jen čtyři gamy a ukončil šňůru pěti porážek, následně proti Dušanu Lajovičovi zaznamenal i první minisérii dvou vítězství od úspěšného zářiového vystoupení v Davis Cupu a v Austrálii našel ztracené sebevědomí.

Ve čtvrtfinále se postaral o vyřazení nasazené dvojky, když porazil ve dvou setech světovou osmnáctku Chilana Nicoláse Jarryho, proti němuž si připsal osmý skalp člena TOP 20 a první od loňského Wimbledonu. V pátečním semifinále po skvělém výkonu přejel i Američana Sebastiana Kordu 6:2, 6:1 a postoupil do svého druhé finále. V tom prvním loni na stejně veliké akci ve Winston-Salemu neuspěl.

Proti němu nastoupil Jack Draper. Pro stejně starého Brita to bylo taktéž jeho druhé finále. Na konci minulé roku prohrál své první finále na turnaji v Sofii ve třech setech. V prvním setu rozhodl jediný ztracený servis Lehečky v sedmém gamu zápasu. Nejlepší Čech v žebříčku si nevypracoval ani jednu šanci na brejk a Draper set získal poměrem 6:4.

Ve druhém setu si oba hráčí drželi podání až do stavu 5:4 pro Lehečku. V desátém gamu si český tenista vypracoval tři setboly při servisu Brita. Druhý z nich využil výborným kraťasem a po 46 minut dlouhém druhém setu srovnal skóre na 1:1.

Ve třetím dějství získal Lehečka hned první game na returnu, udržel si servis a pátou hrou v řadě zvýšil na 3:0. V pátém gamu otočil nepříznivý stav 0:40 při vlastním podání pěti vyhranými body v řadě. Na podání už rodák z Mladé Boleslavi nezaváhal a zápas ukončil na servisu po setech 4:6, 6:4, 6:3.

"Je to těžké popsat slovy, ale je to pro mě hrozně emotivní okamžik, že jsem získal svůj první titul," řekl Lehečka na finálovém ceremoniálu. "Moc děkuji svému týmu, všichni jsme na tuto chvíli čekali dlouho. Velké díky patří všem, kteří se na turnaji podíleli a také mým sponzorům, kteří mě podporují na této cestě."

Jiří Lehečka se stal prvním českým šampionem turnaje ATP od trimfu Jiřího Veselého v Pune v roce 2020. Díký 250 bodům za výhru se v žebříčku posune na 23. místo a bude tak prvním Čechem v TOP 25 od roku 2018, kdy se mezi elitou držel Tomáš Berdych.

