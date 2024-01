Lehečka vs. Korda, pokus druhý. Na česko-americký souboj loni nedošlo

Na jejich premiérový souboj mělo dojít loni v semifinále ve Winston-Salemu, týden před US Open. Syn slavného bývalého českého tenisty však z turnaje odstoupil, kvůli zranění levého kotníku a poslal Lehečku do finále. Kde nejlepší Čech v žebříčku ATP prohrál ve dvou setech se Sebastianem Báezem. Na následujícím grandslamu v New Yorku oba skončili v prvním kole.

Sebastian Korda was forced to withdraw from his #WSOpen semifinal vs Lehecka after rolling his ankle during the quarters.



Wishing Sebi a speedy recovery for New York! pic.twitter.com/XdKNbaN0Wa — Tennis Channel (@TennisChannel) August 25, 2023