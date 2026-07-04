Likvidace čtyřhry? ATP chce od roku 2028 výrazně omezit turnaje deblistů, hráči se bouří

DNES, 11:15
Téma 5
Mužská tenisová asociace ATP chce od roku 2028 výrazně omezit turnaje ve čtyřhře i jejich finanční ohodnocení. Hráči se po schůzce s představiteli ATP během Wimbledonu proti tomu v prohlášení ohradili.
Ilustrační foto (@ Chizuko Kimura / Alamy / Profimedia)

Asociace chce na turnajích série Masters omezit počet startujících dvojic na šestnáct, na menších podnicích pak na osm. Na polovinu chce snížit i finanční odměny, které by nově měly činit deset, místo stávajících dvaceti procent.

"A také chtějí na challengerech upřednostňovat singlisty na úkor specialistů na čtyřhru. Sami si spočítejte, co to bude znamenat pro deblisty mimo nejlepší třicítku v žebříčku. Bude nemožné se uživit," citovala z prohlášení hráčů agentura AP.

"Nejde o kosmetickou změnu. Je to plán na likvidaci profesionální čtyřhry, vydávaný za úsporné opatření. Navíc je prosazován neprůhledně a bez konzultací s hráči, jejichž kariéry a živobytí jsou tím přímo ohroženy," uvedli tenisté.

Navrhované změny se netýkají grandslamů. Například na probíhajícím Wimbledonu v mužské i ženské čtyřhře startuje 64 párů. Vítězné dvojice si mezi sebe rozdělí 760 tisíc liber, zatímco singloví šampioni si odnesou 3,6 milionu liber.

Čtyřhra je dlouhodobě ve stínu dvouhry, podle tenistů je to ale nedostatečnou propagací ze strany ATP. "Čtyřhra není druhořadou pouťovou atrakcí. Je jednou z nejúspěšnějších součástí tenisu a má potenciál nabídnout ještě mnohem víc," uvedli.

Pavel Novotný, ČTK
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Komentáře

5
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Diabolique
04.07.2026 11:44
Ja bych zrusil dvouhru. Beztak zajima jen par podivinu ...
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Ereinion
04.07.2026 11:37
Je to trochu logický, ta sledovanost je tam prostě minimální a deblisti jsou stejně jako ženy dotovaní mužskou dvouhrou...
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jackiec
04.07.2026 11:27
Už bečí jak v té české televizi, není zájem, tak zrušit, budete holt dělat něco jiného, to je to samé jak stolní tenis a badminton, koho zajímají nějaké debly
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jackiec
04.07.2026 11:24
Souhlas, zlikvidovat, debl nikoho nezajímá, není v tv, není po něm poptávka, hrají to pouze ti, co se nenaučili singla nebo nechtějí běhat. Je to odvětví pro důchodce nad 60+
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com
04.07.2026 11:23
A Pavlásek, Nouza a Rikl nebudou mít co žrát
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