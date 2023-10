Linda Fruhvirtová krajankám nepomohla. V boji o nejcennější skalp Sakkariovou nezastavila

Linda Fruhvirtová minulý týden v Ningbu přerušila sérii devíti porážek a podruhé v kariéře si zahrála semifinále na turnaji WTA. Úvodní zápas zvládla i v Pekingu, ve druhém kole už ale proti favoritce nepřekvapila.

Osmnáctiletá Češka nestačila na Mariu Sakkariovou. V prvním setu sice po obratu z 0:2 vedla 3:2 a 40:15 při svém podání, ale aktivněji hrající Řekyně ji přehrávala. Ve druhém dějství měla Fruhvirtová za stavu 1:1 tři šance na brejk, ale nevyužila je, ztratila poslední čtyři gamy a noční zápas hodinu po půlnoci prohrála 4:6, 2:6.

Moonlight victory @mariasakkari becomes the first Greek player to reach the Round of 16 in Beijing after defeating Fruhvirtova 6-4, 6-2. #ChinaOpen pic.twitter.com/xwTWm19VYj