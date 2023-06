López po skončení kariéry u tenisu zůstane. Stal se novým ředitelem finálového turnaje Davis Cupu

Pro Lópeze nebude ředitelská funkce novinkou, od roku 2019 zastává tuto pozici na antukovém turnaji v Madridu. "Ze začátku to pro mě byla velká výzva. Nebyl jsem si jistý, jestli to zvládnu, i když budu stále aktivním hráčem. Ale musím říct, že to bylo nejlepší rozhodnutí, které jsem udělal. Stále jsem hrál na tour, ale také jsem byl na druhé straně spektra a naučil jsem se spoustu věcí, kterým jsem jako hráč nevěnoval pozornost," řekl agentuře Reuters jednačtyřicetiletý López.

Bývalý dvanáctý tenista světového žebříčku vypadl tento týden v prvním kole turnaje ve Stuttgartu. Plánuje ještě travnaté turnaje v Queen's Clubu a na Mallorce a kariéru by rád ukončil ve Wimbledonu, pokud dostane od organizátorů divokou kartu. "A pak budu volný. Už žádný tenis a budu se moci soustředit na Davis Cup," dodal vítěz sedmi turnajů ATP Tour.

Základní fáze finálového turnaje Davis Cupu se odehraje 12. - 17. září v Manchesteru, Boloni, za účasti českého týmu ve Valencii a na dosud neurčeném místě v Chorvatsku. Nejlepší dvě mužstva ze čtyř čtyřčlenných skupin postoupí do play off, jež bude 21. - 26. listopadu hostit Málaga.