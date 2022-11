Macháč Top 100 nevybojoval. V Helsinkách nezvládl finále proti Riedimu

Tomáš Macháč po skvělém vstupu do sezony začal laborovat se zraněním žeber a od března do srpna odehrál jediný turnaj, ze kterého navíc po postupu do semifinále odstoupil.



Přesto stále může zakončit rok 2022 v Top 100. Vítěz dvou letošních challengerů si na podzim naplánoval náročný program a během osmi týdnů má v kalendáři osm halových challengerů v Evropě.



A po sedmi odehraných akcích má do elitní stovky čím dál blíže. Dnes už dokonce mohl 'slavit', ale poslední krok neudělal. V Helsinkách nezvládl finále proti Leandru Riedimu.



Zatímco v prvních čtyřech duelech ve finské metropoli neztratil ani set a čtvrtfinále proti Zizou Bergsovi a semifinále Němci Yannicku Hanfmannovi vyhrál drtivě 6-1 6-2, finálový duel se mu nepovedl.



22letý Čech držel krok s o dva roky mladším švýcarským kvalifikantem Riedim jen do stavu 3-3. Od té chvíle pětkrát po sobě neudržel servis a po 70 minutách hry prohrál jednoznačně 3-6 1-6.



Macháč hrál finále challengeru posedmé v kariéře a potřetí prohrál. Ve sbírce má čtyři trofeje z německého Koblenzu (2020), kazašského Nur-Sultanu (2021), australského Traralgonu (2022) a polského Grodzisku-Mazowieckého (2022).



Sezonu ukončí Macháč ukončí příští týden v hale v italské Andrie, kde má poslední šanci zajistit si start vstup do roku 2023 jako člen Top 100.



277. hráč světa Riedi si dnes zahrál ve finále challengeru podruhé v kariéře a připsal si nejcennější titul.

• CHALLENGER HELSINKI •

Finsko, tv. povrch / hala, 67.960 eur

nedělní výsledky (20. 11. 2022) • Dvouhra - finále • Riedi (Švýc.) - Macháč (5-ČR) 6-3 6-1