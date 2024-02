Menšík: Roli favorita jsem si uvědomoval. Podržel mě servis

Když tenista Jakub Menšík (18) přišel po úvodním vítězství v kvalifikaci Davisova poháru nad Izraelcem Yshai Olielem (24) mezi novináře, vepsal ještě před začátkem tiskové konference na tabuli konečné skóre 6:1, 7:6. Těšilo ho, že zajistil Česku první bod i že ustál ve druhém setu nepříjemné momenty a odvrátil tři setboly. Novinářům řekl, že si roli favorita uvědomoval, ale nezabýval se tím. V Davis Cupu vyhrál i svůj čtvrtý zápas.

"V prvním setu jsem soupeře skoro k ničemu nepustil. Chytil jsem úvod a dobře servíroval. Ve druhé sadě se ale (Oliel) na servisu hodně zlepšil a jak je levák, tak na tomhle povrchu jeho rotace nepříjemně sjížděly. V koncovce mě měl na lopatě. Jsem rád, že jsem to v důležitých momentech skvěle zvládl a že mě podržel servis," uvedl Menšík.

Osmnáctiletému tenistovi, který zažil v soutěži premiéru před vlastními fanoušky, bylo nejhůře právě za stavu 5:6. Prohrával 15:40 a poté ještě odvracel jednu výhodu soupeře. "Momentů bylo strašně moc, hlavně v závěru druhého setu. Tenhle patřil k těm nejnáročnějším. Měl jsem tam minus setboly, ale mohl jsem se spolehnout na servis i forhend. Byl jsem nervózní, ale myslím, že jsem to za tohoto stavu zvládl dobře a jsem za to jenom rád," řekl.

Těšily ho servis a konzistentnost. Za psychickou vyzrálostí stojí podle něj spolupráce s mentálním koučem Draganem Vujovičem. "Nebýt jeho, tak bych tyhle chvilky, kdy je mi na kurtu nejhůř, nedokázal tak kvalitně zvládnout. Spolupráce s ním je skvělá a zkušenosti ze zápasů, ať proti těm nejlepším nebo na futurech a challengerech, pak dokážu zužitkovat," líčil Menšík.

Ustál roli favorita

V utkání ustál roli favorita. Zatímco Menšíkovi patří v žebříčku 127. místo, Oliel je skoro o 300 míst níže. "Tohle jsem vnímal. Když se ale podíváte na výměny, uvidíte, že to je naprostá rovina. Nechci je přeceňovat ani podceňovat, ale obzvlášť v Davis Cupu, když hrají za svou zem, je to nevyzpytatelné a dokážou se vybičovat k nejlepším výkonům. To také (Oliel) ve druhém setu ukázal," řekl Menšík.

Sám pozici favorita příliš neřešil. "Myslím, že se na to nekoncentruju a ani mě to nesvazuje. Jestli má někdo ranking takový nebo makový, je úplně jedno. Vždycky se snažím hrát svou hru," doplnil.

Český tenista zaznamenal v zápase deset es, jednou se mu povedly čtyři v jednom gamu. "Jak bych to popsal? Eso, eso, eso, eso," uvedl s úsměvem. "Myslím, že se mi to podařilo úplně poprvé. Viděl jsem nějaká videa, kdy (Roger) Federer nebo (Nick) Kyrgios také trefili čtyři esa. Mně osobně se to ještě nepovedlo, vždycky to byly tři, ale čtyři nikdy. Když jsem šel na čtvrtý servis, říkal jsem si, že už to musím zakončit zase esem," doplnil.

Navázal na loňské vystoupení ve skupinové fázi ve Valencii, kde porazil ve dvouhře Srba Dušana Lajoviče. Spolu se čtyřhrami má nyní bilanci 4:0. "Jsem rád, že jsem takhle daviscupovou kariéru odstartoval. Doufám, že tak budu pokračovat a v dalších zápasech neporazitelnost nepřeruším," dodal Menšík.