Nadal mi potvrdil start na Australian Open, oznámil ředitel turnaje. Datum návratu neznáme, reaguje Španělův tým

Rafael Nadal bude v lednu startovat na Australian Open. V rozhovoru pro The Today Show o tom informoval ředitel úvodního grandslamu sezony Craig Tiley. Tým španělského tenisty ale tuto informaci odmítl potvrdit. Na to je příliš brzy, reagovali.

"Můžu tady exkluzivně prozradit, že Rafa bude zpátky," řekl Tiley. "Byl mimo hru většinu roku, ale když jsem s ním v posledních dnech mluvil, tak potvrdil, že bude hrát. To je skvělé," dodal.

Tileyho vyjádření tři měsíce před startem turnaje ale nikdo z Nadalova týmu nepotvrdil. Prohlášení spíše mělo zvýšit zájem o vstupenky.

"Cením si vyjádření a důvěry od Australian Open... Trénuju každý den a pracuju na tom, abych se vrátil, co nejdříve to půjde," zareagoval dvojnásobný vítěz grandslamu v Melbourne na sociální síti X, aniž by výslovně svou účast potvrdil.

"Viděli jsme ty zprávy a komentáře, ale v tuto chvíli to nejsme schopni potvrdit. Je příliš brzy na to říct, jestli Rafa hrát bude, nebo ne. Žádné datum návratu jsme ven nevypustili, protože ho neznáme. Rafa teď začíná s tréninkem," reagoval Nadalův tým na Tileyho prohlášení.

Sedmatřicetiletý Nadal kvůli zdravotním problémům nehrál od letošního Australian Open. V červnu se vítěz 22 grandslamů podrobil operaci kyčle, po které ho čekala minimálně pětiměsíční pauza.

Tiley také uvedl, že vedle dvojnásobného šampiona z Melbourne Parku by měl startovat i domácí Nick Kyrgios nebo bývalé vítězky Australian Open Caroline Wozniacká z Dánska, Naomi Ósakaová a Angelique Kerberová. Japonka a Němka se v lednu mají na kurty vrátit poprvé po mateřské pauze.