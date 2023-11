Nosková: První výhru za Česko si budu pamatovat. I za stavu 1:4 jsem věřila

Linda Nosková byla šťastná za úspěšný debut ve finálovém turnaji Poháru Billie Jean Kingové. Výhru nad Švýcarkou Céline Naefovou 7:6, 4:6, 6:4, která zajistila českému týmu první bod a nasměrovala ho k triumfu, si bude dlouho pamatovat. Nosková věřila ve vítězství, i když prohrávala v závěrečném setu 1:4. Českým novinářům řekla, že navzdory mladému věku těží ze získaných zkušeností.

"Jsem trochu unavená. Byl to první zápas po dlouhé době. Po vítězství je na tom ale člověk vždy psychicky dobře, takže únavu ani nevnímám. Hlavně jsem ráda, že jsem přinesla první bodík," uvedla Nosková, která se o nominaci dozvěděla v pondělí večer. "Byla jsem trochu nervózní, to je jasný. Hlavně před zápasem. Tým mě ale vyprovodil na kurt hezkým pokřikem a po pár gamech to ze mě spadlo. Nikdy nemám trému moc dlouho," prohlásila.

Osmnáctiletá debutantka vyhrála první set ve zkrácené hře. Nerozhodily ji ani technické problémy, kdy přestala na kurtu fungovat elektronika. Tie-break ukončila i díky těsně zahranému míčku poměrem 7:2. "Při setbolu ani jedna z nás nevěděla, že už set skončil. Ještěže jsem tam měla hned tři lidi, kteří mi ukazovali, že bych si měla jít sednout. Myslím, že jinak bychom hrály obě ještě dál," podotkla s úsměvem Nosková.

Více než nefunkční ukazatel skóre jí během několika her vadily blikající panely s reklamami. "Střídala se tam bílá, černá, modrá. To nebylo úplně příjemné," řekla Nosková.

Druhý set ztratila a v rozhodující třetí sadě prohrávala 1:4. "Byla to těžká situace. Ale ona byla ve stejné roli v prvním setu, kdy jsem také vedla 4:1. Dokončit zápas je vždy nejtěžší a navíc to pro nás obě byla premiéra. Podle mě to v koncovce také cítila,“ uvedla svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy.

Navzdory nepříznivému vývoji věřila, že může duel stále zvrátit. "Už jsem takové stavy zažila. Nebo i 2:5 ve třetím setu. Říkala jsem si, že je to furt jen jeden brejk, a když budu dobře servírovat a jednou jí podání prolomím, nebude to problém. Věděla jsem, že je stále možné zápas otočit," líčila Nosková.

Předloňská vítězka juniorského Roland Garros těžila i z nabraných zkušeností. "Někdy je těžké si uvědomit, že mi je teprve osmnáct a jsem tady. Spousta lidí kolem mě to bere jako samozřejmost. Ani já si někdy neuvědomuju, kde se právě nacházím a jak důležitý zápas hraju. Je hezké si to jednou za čas si to uvědomit," doplnila Nosková.

Vítězný debut v Poháru Billie Jean Kingové si bude dlouho pamatovat. "Myslím, že si za několik let nevzpomenu, jestli jsem hrála dobře nebo špatně, ale hlavně že jsem vyhrála. Vždy je příjemné hrát poprvé a zvládnout to fajn," uvedla.

Zatímco některé hráčky si týmové soutěže užívají více a jiné méně, ona se k nim staví neutrálně. "Já jsem tak uprostřed. Hrála jsem spoustu zápasů za sebe v singlovém poli, takže na tyto týmové zápasy nejsem zvyklá. Je to ale dost lehké se do nich ponořit, když reprezentujete svou republiku," dodala Nosková