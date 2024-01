Ostapenkové funguje útočná hra a je ve finále. Kasatkinová postoupila opět bez boje

Jelena Ostapenková získala první set už po 36 minutách hry. Unaveným dojmem působící Jekatěrina Alexandrovová sice den po skalpu světové trojky Jeleny Rybakinové vykřesala naději a ve druhé sadě vedla 5:3, náskok ale neudržela a zápas ukončila dvojchybou.

"Věděla jsem, že Jekatěrina je skvělá hráčka a bude to těžký zápas. Umí skvěle podávat a čistě trefovat míčky. Snažila jsem se jen hrát svou hru, i když jsem ji chvílemi musela hledat. Snažila jsem se být konzistentní a využívat své šance," komentovala Ostapenková, která se po více než pěti letech vrátí do TOP 10.

Výrazně aktivnější Ostapenková zaznamenala 36 winnerů a 22 nevynucených chyb, Alexandrovová zahrála 16 vítězných úderů a jen jedenáctkrát chybovala vlastní vinou.

"V posledních sezonách mi to moc nefungovalo, když jsem měla hrát agresivněji. Teď cítím, že v rozhodujících chvílích a momentech, kdy potřebuju na soupeřku vyvinout tlak, moje údery fungují. Cítím se lépe než v předchozích sezonách a jsem nadšená, že jsem ve finále," dodala šestadvacetiletá Lotyška, jež vylepšila letošní bilanci na 6:1. Minulý týden v Brisbane navíc triumfovala ve čtyřhře s Ukrajinkou Ljudmilou Kičenokovou.

Finalistka Roland Garros 2017 Ostapenková postoupila do svého celkově 15. singlového finále, na tvrdém povrchu poprvé od podzimu 2022. Poslední 6. titul slavila loni na trávě v Birminghamu.

V sobotním finále Ostapenková narazí v souboji hráček druhé světové desítky na Darju Kasatkinovou, s níž ve vzájemné bilanci vede 5:2. Poslední duel loni na antuce v Římě vyhrála ve třech setech.

Adelaide International has a schedule change tonight due to player illness & the women’s singles semifinal won’t be played. Unfortunately, Jessica Pegula has had to withdraw due to a GI illness. Please stay on, enjoy our entertainment after the men’s singles semifinal. — Adelaide International (@AdelaideTennis) January 12, 2024