Plíšková v Rouenu nestačila na Stephensovou, recept na Američanku nenašla již pošesté

Zverev přerušil sérii nezdarů v Mnichově

Nejvýše nasazený Alexander Zverev po třech letech zvládl vstup do domácího antukového turnaje ATP 250 v Mnichově. Německý šampion z let 2017 a 2018 si v deštěm přerušovaném duelu poradil 7:6, 6:2 s Rakušanem Jurijem Rodionovem a postoupil do čtvrtfinále.