Pohádkový comeback na oblíbené trávě se neopakuje. Zraněný Berrettini se z Queen's Clubu odhlásil

Matteo Berrettini druhý rok po sobě přišel o téměř celé antukové jaro. Na kurty se pokaždé vrátil v červnu na své oblíbené trávě, ale zatímco loni po operaci zápěstí vyhrál turnaje ve Stuttgartu a Queen's Clubu, letos návrat uspěchal a potíže s břišním svalem ho limitují dál.

Minulý týden v Německu utrpěl hned v prvním kole debakl s krajanem Lorenzem Sonegem a kurt opouštěl v slzách, neboť dostal nečekaný signál, že jeho tělo není stoprocentně připravené pro návrat do soutěžního módu.

Matteo Berrettini left the court in tears today after his loss to Lorenzo Sonego in Stuttgart



This was his first match back in 2 months



The crowd applauded him as he left the court & tried to lift his spirits in whatever way they could ❤️‍



pic.twitter.com/CuQ0dmGOMe