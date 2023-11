Preview: Startuje Turnaj mistrů do 21 let. Na programu jsou úvodní zápasy skupin

V rámci prvního hracího dne letošního ročníku Next Gen ATP Finals má všech osm účastníků na programu úvodní zápas skupiny. Úterní plán v saúdskoarabské Džiddě zahájí nejvýše nasazený Arthur Fils proti Lucovi Nardimu, poté se utkají Dominic Stricker s Flaviem Cobollim, Luca Van Assche s divokou kartou Abedallahem Shelbayhem a Alex Michelsen s Hamadem Medjedovičem.

Arthur Fils (36.) - Luca Nardi (115.) | Centre Court (13:00 SEČ)

Letošní ročník Next Gen ATP Finals má možná nejvyrovnanější herní pole v historii této akce, která vznikla v roce 2017. Největším favoritem je i díky omluvence Carlose Alcaraze, Holgera Runeho, Lorenza Musettiho a Bena Sheltona právě Arthur Fils. Devatenáctiletý Francouz je nejen jediným účastníkem z TOP 50 pořadí, ale také jako jediný ze startujících ukořistil v letošním roce titul z podniků ATP.

V aktuální sezoně posbíral podstatně více úspěchů než ostatních sedm účastníků Turnaje mistrů do 21 let. To potvrzuje i hodnocení pro kvalifikaci na tento turnaj, na druhého Lucu Van Asscheho má náskok téměř 500 bodů. Navíc v letošním roce a zároveň v kariéře vyhrál polovinu ze čtyř soubojů s hráči TOP 10. Na okruhu ATP si už dvakrát zahrál o titul a na domácí antuce v Lyonu triumfoval.

Na halových betonech v úvodu sezony exceloval, ale do Džiddy nepřijel v dobré formě. Na pěti ze šesti úvodních halových podniků v momentálním roce se dostal alespoň do semifinále, jenže z posledních čtyř zápasů v těchto podmínkách nezvládl ani jeden. To zahrnuje porážky s outsidery Danielem Altmaierem a Matteem Martineauem (na Mistrovství Francie).

Arthur Fils - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Lyon (T); Antverpy (F); Hamburk, Marseille, Montpellier (SF)

Největší úspěchy v hale: Antverpy (F); Marseille, Montpellier (SF)

Bilance: 39:23

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance v hale: 17:8

Bilance proti hráčům mimo TOP 100: 19:4 (kariérní 80:52)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (1K), Wimbledon (1K), US Open (2K)

Arthur Fils - Next Gen ATP Finals

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: skupina (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Vídeň (1K), Paříž (1K)

Luca Nardi startuje na Next Gen ATP Finals poprvé v kariéře, ačkoli se všechny předchozí ročníky uskutečnily v italském Miláně. Kvalifikaci na prestižní akci si zajistil až na poslední chvíli, zhruba před týdnem.

Dvacetiletý Ital je momentálně v o něco lepší formě než jeho následující protivník. Během tohoto měsíce posbíral několik solidních výsledků, přestože nepředváděl nijak oslnivé výkony. V Macujamě získal svou druhou letošní trofej z challengerů a pak se podíval minimálně do čtvrtfinále v Kóbe a Jokohamě.

Nyní 115. hráč světa má minimum zkušeností s nejvyšším okruhem, což ho může na Turnaji mistrů do 21 let výrazně limitovat. V probíhající sezoně zaznamenal jen jedno vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšší tour. Navíc ve své kariéře prohrál všech pět soubojů s hráči TOP 50.

Luca Nardi - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Monte Carlo (2K)

Největší úspěchy v hale: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour

Bilance: 40:34

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance v hale: 11:10

Bilance proti hráčům TOP 50: 0:2 (kariérní 0:5)

Grandslamy: Australian Open (Q), French Open (Q), Wimbledon (Q), US Open (Q)

Luca Nardi - Next Gen ATP Finals

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: skupina (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Brest challenger (1K), Macujama challenger (T), Kóbe challenger (SF), Jokohama challenger (ČF)

Vzájemná bilance: 0:0. Pokud Nardi hraje v top formě, pak může být hrozbou. Fils je ovšem obvykle solidnějším i stabilnějším tenistou a měl by v premiérovém vzájemném souboji využít nedostatku zkušeností Nardiho a ukázat, že je celkově kvalitnějším hráčem.

Dominic Stricker (94.) - Flavio Cobolli (100.) | Centre Court (14:30 SEČ)

Dominic Stricker sice možná neposbíral v aktuálním roce tolik úspěchů na nejvyšší tour jako někteří z dalších účastníků letošního Next Gen ATP Finals, nicméně na halových betonech je ze všech osmi kvalifikovaných považován za největší hrozbu. Pokud bude povrch v Džiddě rychlejší, mohl by využít své parádní historie v rychlejších podmínkách.

Levoruký 21letý Švýcar disponuje solidní výhodou, protože má jako jediný z účastníků předchozí zkušenost s Turnajem mistrů do 21 let. Nic na tom nemění ani fakt, že se letos poprvé hraje v jiném dějišti. Na této akci debutoval loni v Miláně a překvapivě se podíval do semifinále, když ve skupině porazil Lorenza Musettiho, Jacka Drapera i Chun-Hsin Tsenga.

Ve druhé půlce sezony zaregistroval několik skvělých výsledků, ovšem jeho fyzická kondice není ideální a může negativně ovlivnit jeho působení v Saúdské Arábii. Po parádním postupu do osmifinále US Open se začal zdravotně trápit a po čtvrtfinálové účasti v Basileji musel vzdát na challengeru v Ismaningu, což jeho neideální fyzický stav jen potvrdilo.

Dominic Stricker - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Basilej (ČF)

Největší úspěchy v hale: Basilej (ČF)

Bilance: 36:22

Bilance z posledních 10 zápasů: 4:6

Bilance v hale: 14:9

Bilance proti hráčům TOP 50-100: 3:2 (kariérní 9:10)

Grandslamy: Australian Open (Q), French Open (1K), Wimbledon (2K), US Open (OF)

Dominic Stricker - Next Gen ATP Finals

Kariérní bilance: 3:1

Nejlepší výsledek: semifinále (2022)

Loňský výsledek: semifinále

Generálka: Basilej (ČF), Ismaning challenger (2K)

Flavio Cobolli neměl příliš dobrou přípravu na Next Gen ATP Finals. V tomto měsíci se zúčastnil tří challengerů a dohromady dokázal vyhrát jen dva zápasy. V tom posledním v semifinále na challengeru v Danderydu schytal výprask a kanára od Maximiliana Marterera.

Jednadvacetiletý Ital nemá dobré výsledky na halových betonech a určitě by preferoval, aby byl povrch v Džiddě pomalejší. Na tvrdých površích pod střechou má kariérní úspěšnost 16:23 a včetně letošního roku zaznamenal v posledních čtyřech sezonách vždy negativní bilanci v těchto podmínkách.

Flavio Cobolli - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Mnichov (ČF)

Největší úspěchy v hale: čeká na první výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour

Bilance: 55:34

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance v hale: 2:4

Bilance proti hráčům TOP 50-100: 5:7 (kariérní 7:16)

Grandslamy: Australian Open (Q), French Open (1K), Wimbledon (Q), US Open (Q)

Flavio Cobolli - Next Gen ATP Finals

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: skupina (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Bergamo challenger (1K), Helsinky challenger (1K), Danderyd challenger (SF)

Vzájemná bilance: 0:0. Aktéry dělí v žebříčku pouhých šest míst, nicméně v jejich kvalitě je značný rozdíl, obzvláště na halových betonech. Pokud nebude Stricker limitován, měl by v těchto podmínkách Cobolliho přehrát.

Luca Van Assche (70.) - Abedallah Shelbayh (185.) | Centre Court (18:00 SEČ)

Luca Van Assche neměl v letošním roce konzistentní výsledky, ale zapsal několik úspěchů na nejvyšší úrovni. Na začátku sezony figuroval na 139. místě a v říjnu vylepšil své žebříčkové maximum na 63. pozici. V jednu chvíli byl nejmladším členem TOP 100 pořadí. V hodnocení pro letošní ročník Next Gen ATP Finals skončil druhý (nepočítaje hráče, kteří start odmítli), lepší byl pouze jeho krajan Arthur Fils.

Šampion juniorského French Open 2021 se v červenci v Hamburku dočkal svého prvního čtvrtfinále na hlavní tour a další přidal před pár týdny v domácí hale v Métách. Za jeden z highlightů sezony bude 19letý Francouz považovat souboj druhého kola s Novakem Djokovičem v dubnu v Banja Luce, v němž proti aktuální světové jedničce vedl o set.

Talentovaný teenager si asi před cestou do Saúdské Arábie trochu snížil sebevědomí. Po překvapivém nezdaru proti trápícímu se Pierreovi-Huguesovi Herbertovi ve čtvrtfinále v Métách odehrál už jen jeden zápas, před zhruba dvěma týdny na Mistrovství Francie utrpěl kanára a výprask od Arthura Feryho.

Luca Van Assche - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Méty, Hamburk (ČF)

Největší úspěchy v hale: Méty (ČF)

Bilance: 32:28

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance v hale: 13:7

Bilance proti hráčům TOP 50-100: 8:8 (kariérní 10:13)

Grandslamy: Australian Open (1K), French Open (2K), Wimbledon (1K), US Open (1K)

Luca Van Assche - Next Gen ATP Finals

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: skupina (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Paříž (1K), Méty (ČF)

Abedallah Shelbayh dostal díky změně dějiště Next Gen ATP Finals z Milána do Džiddy divokou kartu a připíše si v následujících dnech velmi cennou zkušenost. Dvacetiletý Jordánec by se na Turnaj mistrů do 21 let bez volné vstupenky nepodíval, v hodnocení nefiguroval ani v TOP 20 a je žebříčkově jasně nejníže postaveným účastníkem letošního ročníku této akce.

V Saúdské Arábii možná nebude velkou hrozbou, protože postrádá sebevědomí a také zkušenosti s nejvyšší úrovní. Na druhou stranu by mohl mít největší podporu publika, což mu může pomoct. Ještě k tomu odehrál na Blízkém východě mnoho turnajů, například na začátku aktuální sezony došel do finále na challengeru v Manámě.

Za sebou má osm střetnutí s hráči TOP 100 (vše letos) a tři z nich vyhrál. Dva ze tří skalpů si připsal proti francouzským soupeřům, na Mallorce porazil Arthura Rinderknecha a na začátku listopadu v hale v Métách přehrál Huga Gastona.

Abedallah Shelbayh - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Méty, Banja Luka (2K)

Největší úspěchy v hale: Méty (2K)

Bilance: 42:30

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance v hale: 4:4

Bilance proti hráčům mimo TOP 100: 37:24 (kariérní 61:39)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (-), Wimbledon (-), US Open (-)

Abedallah Shelbayh - Next Gen ATP Finals

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: skupina (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Ortisei challenger (2K), Méty (2K)

Vzájemná bilance: 0:0. Shelbayh měl v posledních měsících zdravotní potíže, včetně jeho posledního vystoupení v Métách. Pokud se dal zdravotně do pořádku, tak by nemusel být proti favorizovanému Van Asschemu bez šance, obzvláště se silnou podporou publika.

Alex Michelsen (97.) - Hamad Medjedovič (110.) | Centre Court (19:30 SEČ)

Alex Michelsen se nacházel loni v listopadu během Next Gen ATP Finals mimo TOP 700 žebříčku. V posledních 11 měsících však učinil obrovský progres a bez problémů se kvalifikoval na letošní ročník Turnaje mistrů do 21 let, konkrétně ze čtvrtého místa. Navíc patří k účastníkům s nejlepší formou.

Devatenáctiletý Američan prorazil na nejvyšší tour během travnaté části sezony, dokonce nebyl daleko od triumfu v Newportu. Znovu do formy se však dostal až v tomto měsíci na domácích challengerech, když kraloval v Knoxville a hrál finále v Champaign.

Na halových betonech má parádní kariérní bilanci 28:5. Během tažení do finále na nedávných challengerech v Knoxville a Champaign byl v několika zápasech neprůstřelný na servisu, kterým si může výrazně pomáhat i v tomto týdnu v Džiddě.

Alex Michelsen - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Newport (F)

Největší úspěchy v hale: první turnaj na nejvyšším okruhu

Bilance: 61:24

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance v hale: 19:4

Bilance proti hráčům mimo TOP 100: 55:19 (kariérní 76:29)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (-), Wimbledon (-), US Open (2K)

Alex Michelsen - Next Gen ATP Finals

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: skupina (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Charlottesville challenger (1K), Knoxville challenger (T), Champaign challenger (F)

Hamad Medjedovič patří z letošních účastníků Next Gen ATP Finals k největším talentům napříč všemi povrchy. Jeho největším problémem je nestabilní fyzická kondice, hlavně kvůli ní ještě nedebutoval v TOP 100 světového hodnocení.

V letošním roce je na tom zdravotně o něco lépe a na výsledcích je to vidět. V probíhající sezoně třikrát triumfoval na challengerech a také dosáhl na své nové maximum na nejvyšším okruhu, jmenovitě na semifinále ve Gstaadu (antuka) a Astaně (beton v hale). Dvacetiletý Srb se v říjnu vyšplhal na nové žebříčkové maximum, 102. místo.

Pro úspěch na halových betonech má všechny předpoklady, ale zatím se mu v těchto podmínkách nedaří. To může dosvědčit negativní kariérní bilance 11:15. Na hardech pod střechou prohrál pět z posledních šesti utkání, včetně nezvládnutých duelů s outsidery Alexanderem Blockxem, Benjaminem Hassanem a Jakubem Menšíkem.

Hamad Medjedovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Astana, Gstaad (SF)

Největší úspěchy v hale: Astana (SF)

Bilance: 43:23

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance v hale: 5:7

Bilance proti hráčům TOP 50-100: 4:8 (kariérní 5:11)

Grandslamy: Australian Open (-), French Open (1K), Wimbledon (1K), US Open (Q)

Hamad Medjedovič - Next Gen ATP Finals

Kariérní bilance: 0:0

Nejlepší výsledek: skupina (2023)

Loňský výsledek: nehrál

Generálka: Basilej (Q), Sofie (1K), Danderyd challenger (2K)

Vzájemná bilance: 0:0. Michelsen má v posledních měsících lepší výsledky, nicméně výkonnostně mezi aktéry žádný výrazný rozdíl není. Šance na vítězství jsou proto velmi vyrovnané.

Program 1. hracího dne

• CENTRE COURT • (od 13:00 SEČ)

1. Fils (1-Fr.) - Nardi (7-It.)

2. Stricker (3-Švýc.) - Cobolli (5-It.) / nejdříve ve 14:00 SEČ

3. Van Assche (2-Fr.) - Shelbayh (8-Jor.) / nejdříve v 18:00 SEČ

4. Michelsen (4-USA) - Medjedovič (6-Srb.)



