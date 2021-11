Zítra startuje letošní ročník Turnaje mistryň, který se loni vůbec neuskutečnil a letos byl přesunut z čínského Shenzhenu do Guadalajary. V mexické metropoli se o prestižní trofej popere osm nejlepších hráček sezony. České barvy budou hájit Barbora Krejčíková s Karolínou Plíškovou.

Kromě Češek se na závěrečném vrcholu sezony představí Aryna Sabalenková, Maria Sakkariová, Iga Šwiateková, Garbiñe Muguruzaová, Paula Badosaová a Anett Kontaveitová. Z kvalifikovaných hráček účast odřekla pouze světová jednička a poslední šampionka Ashleigh Bartyová.

Obě české zástupkyně byly nalosovány do skupiny Teotihuacán. Čeká je tak vzájemný souboj a jejich dalšími soupeřkami budou Muguruzaová a rozjetá Kontaveitová.

Druhou základní skupinu s názvem Chichén Itzá tvoří nasazená jednička Aryna Sabalenková a další debutantky Maria Sakkariová, Iga Šwiateková a Paula Badosaová.

Herní pole se oproti poslednímu ročníku výrazně obměnilo. Účast na závěrečném vrcholu sezony si po dvou letech zopakuje pouze Plíšková, s akcí má zkušenost už jen Muguruzaová, zbývajících šest kvalifikovaných čeká debut.

Hráčky se nejprve utkají v rámci skupin systémem každá s každou a dvě nejlepší z každé skupiny postoupí do semifinále. Vítězky skupin na sebe mohou narazit nejdříve ve finále, které je na programu ve středu 17. listopadu.

Bartyová bez ohledu na výsledky letošního Turnaje mistryň přezimuje na tenisovém trůnu.

Celková dotace činí 5 milionů dolarů (108,7 milionu korun). Neporažená vítězka si do žebříčku WTA připíše 1 500 bodů.

Rozlována je i čtyřhra, která se bude hrát ve stejném formátu jako dvouhra. V deblové soutěži budou Česko reprezentovat Krejčíková s Kateřinou Siniakovou.



Vizitky



Aryna Sabalenková prožívá svou nejlepší sezonu. Dvaadvacetiletá rodačka z běloruského Minsku byla letos třikrát ve finále, ovládla Abú Zabí a Madrid (první trofej z antuky) a vylepšila své grandslamové maximum, když se ve Wimbledonu i na US Open probojovala až mezi nejlepší kvarteto. V žebříčku figuruje nejvýše v kariéře.

Nejlepší výsledky: Madrid, Abú Zabí (triumf); Stuttgart (finále); US Open, Montréal, Wimbledon (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Abú Zabí (triumf); US Open, Montréal (semifinále)

Bilance: 44-16

Bilance na venkovních betonech: 23-9

Bilance proti hráčkám Top 10: 3-3 (kariérní 15-16)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (3. kolo), Wimbledon (semifinále), US Open (semifinále)

V posledních třech měsících předváděla nevyrovnané výkony. Po semifinále Wimbledonu velmi rychle skončila na olympiádě, pak se dostala do semifinále v Montréalu, v Cincinnati se loučila po prvním zápase a na US Open dokráčela do dalšího letošního semifinále. Jedinou generálku absolvovala v Moskvě a po nákaze covidem-19 se jí nedařilo, vypadla už ve čtvrtfinále s Jekatěrinou Alexandrovovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: Moskva (čtvrtfinále)

Sabalenková se na Turnaj mistryň kvalifikovala poprvé.

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: skupina (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Soupeřky ve skupině

1. Sakkariová | H2H 4-1

2. Šwiateková | H2H 0-0

3. Badosaová | H2H 0-1





Barbora Krejčíková ještě před rokem a pár měsíci čekala na debut v elitní stovce žebříčku. Díky prvním letošním a kariérním triumfům na nejvyšším okruhu a senzačnímu prvenství na grandslamovém French Open se ale 25letá rodačka z Ivančic momentálně s přehledem vyhřívá v nejvyšším patře žebříčku WTA.

Nejlepší výsledky: Praha, French Open, Štrasburk (triumf); Dubaj (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Praha (triumf); Dubaj (finále)

Bilance: 45-16

Bilance na venkovních betonech: 27-10

Bilance proti hráčkám Top 10: 4-4 (kariérní 4-8)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (triumf), Wimbledon (osmifinále), US Open (čtvrtfinále)

Krejčíková sice už nemá tak vynikající výsledky jako v polovině roku, ovšem po triumfu v pražské Stromovce (třetí letošní titul) došla na všech čtyřech následujících akcích minimálně do osmifinále, přičemž v Cincinnati a na US Open byla mezi nejlepší osmičkou. Na závěrečný vrchol sezony se připravovala v Billie Jean King Cupu, v Praze prohrála s Angelique Kerberovou i Belindou Bencicovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: Billie Jean King Cup (0-2)

Na Turnaj mistryň se kvalifikovala poprvé.

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: skupina (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Soupeřky ve skupině

1. Plíšková | H2H 0-2

2. Muguruzaová | H2H 2-1

3. Kontaveitová | H2H 0-0





Karolína Plíšková si v první polovině sezony procházela obrovskou krizí, kterou nezlomila ani finálová účast v Římě. Devětadvacetiletá lounská rodačka trápení ukončila až postupem do finále slavného Wimbledonu. O titul bojovala také v Montréalu, ale na první triumf od loňského ledna stále čeká.

Nejlepší výsledky: Montréal, Wimbledon, Řím (finále); Cincinnati (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Montréal (finále); Cincinnati (semifinále)

Bilance: 35-18

Bilance na venkovních betonech: 21-11

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-2 (kariérní 34-42)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (2. kolo), Wimbledon (finále), US Open (čtvrtfinále)

Plíšková se po finále Wimbledonu, kde ukončila dlouhou krizi, herně výrazně zvedla a sezonu amerických betonů může hodnotit jako vcelku povedenou. V Montréalu měla na dosah titul, v Cincinnati skončila v semifinále a na US Open ve čtvrtfinále. Naopak na "pátém grandslamu" v Indian Wells pohořela, ve třetím kole utrpěla šokující porážku s lucky loserem Beatriz Haddadovou Maiaovou. Od té doby nehrála.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: žádná

Na Turnaji mistryň debutovala v roce 2016 a skončila ve skupině. Při dalších třech startech se ovšem základní fází prokousala a padla vždy v semifinále.

Kariérní bilance: 7-8

Nejlepší výsledek: semifinále (2017-19)

Výsledek v posledním ročníku 2019: semifinále

Soupeřky ve skupině

1. Krejčíková | H2H 2-0

2. Muguruzaová | H2H 8-2

3. Kontaveitová | H2H 3-0





Garbiñe Muguruzaová své největší letošní úspěchy posbírala na tvrdém povrchu, kdežto na antuce ani trávě se 28leté rodačce z venezuelského Caracasu reprezentující Španělsko vůbec nedařilo. Dvojnásobná grandslamová šampionka má za sebou čtyři finálové duely, přemožitelku nenašla na "tisícovce" v Dubaji ani akci WTA 500 v Chicagu.

Nejlepší výsledky: Chicago 2, Dubaj (triumf); Dauhá, Melbourne 2 (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Chicago 2, Dubaj (triumf); Dauhá, Melbourne 2 (finále)

Bilance: 38-16

Bilance na venkovních betonech: 30-10

Bilance proti hráčkám Top 10: 3-7 (kariérní 38-42)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (1. kolo), Wimbledon (3. kolo), US Open (osmifinále)

Muguruzaová před měsícem v Chicagu slavila svůj druhý letošní triumf. Další dva turnaje se jí ovšem vůbec nepovedly. V Indian Wells ztroskotala hned na Ajle Tomljanovicové a v moskevské hale měla problémy s Terezou Martincovou a ve čtvrtfinále schytala výprask od rozjeté Anett Kontaveitové.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: Moskva (čtvrtfinále)

Letos absolvuje svůj celkově čtvrtý start na podniku určeném pro osm nejlepších tenistek sezony. Do další fáze prošla jen v roce 2015, kdy na turnaji debutovala.

Kariérní bilance: 5-5

Nejlepší výsledek: semifinále (2015)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Soupeřky ve skupině

1. Krejčíková | H2H 1-2

2. Plíšková | H2H 2-8

3. Kontaveitová | H2H 2-2





Maria Sakkariová byla letos celkem sedmkrát v semifinále. Šestadvacetiletá řecká jednička pocházející z Atén ovšem přes tuto fázi přešla pouze jednou, a to v ostravské hale. Na French Open a US Open se mohla stát první řeckou finalistkou grandslamů, ale neuspěla. Přesto prožívá jasně nejlepší sezonu.

Nejlepší výsledky: Ostrava (finále); Moskva, US Open, French Open, Miami, Melbourne 3, Abú Zabí (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open, Miami, Melbourne 3, Abú Zabí (semifinále)

Bilance: 36-18

Bilance na venkovních betonech: 21-11

Bilance proti hráčkám Top 10: 7-4 (kariérní 17-18)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (semifinále), Wimbledon (2. kolo), US Open (semifinále)

Sakkariová za poslední dva měsíce odehrála čtyři akce a nepovedlo se jí pouze vystoupení v Indian Wells, kde prohrála hned na úvod s Viktorijí Golubicovou. Na US Open se dostala do semifinále, v ostravské hale do prvního finále od května 2019 a pod střechou v Moskvě vzdala semifinále proti Jekatěrině Alexandrovové.

Bilance z posledních 10 zápasů: 6-4

Generálka: Moskva (semifinále)

Na Turnaj mistryň se kvalifikovala poprvé.

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: skupina (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Soupeřky ve skupině

1. Sabalenková | H2H 1-4

2. Šwiateková | H2H 2-0

3. Badosaová | H2H 0-0





Anett Kontaveitová měla solidní úvodní půlrok sezony, ale pak přišla série pěti porážek. A právě šňůra nezdarů 25letou rodačku z estonského Tallinu nakopla k životní formě, v Clevelandu získala svůj druhý kariérní titul, přidala ještě další triumfy a zajistila si debut v Top 10.

Nejlepší výsledky: Kluž, Moskva, Ostrava, Cleveland (triumf); Eastbourne (finále), Melbourne 3 (finále, nehráno)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Cleveland (triumf); Melbourne 3 (finále, nehráno)

Bilance: 45-15

Bilance na venkovních betonech: 21-10

Bilance proti hráčkám Top 10: 4-5 (kariérní 15-26)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (3. kolo), Wimbledon (1. kolo), US Open (3. kolo)

Kontaveitová od konce srpna exceluje. Z posledních 28 zápasů má bilanci 26-2, triumfovala v Clevelandu a v halách v Ostravě, Moskvě a Kluži, kde potřebovala k účasti na Turnaji mistryň získat další titul, aby z posledního postupového místa odsunula Ons Džabúrovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 10-0

Generálka: Moskva (triumf), Kluž (triumf)

Na Turnaj mistryň se kvalifikovala poprvé.

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: skupina (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Soupeřky ve skupině

1. Krejčíková | H2H 0-0

2. Plíšková | H2H 0-3

3. Muguruzaová | H2H 2-2





Iga Šwiateková se na závěrečný vrchol sezony kvalifikovala i díky triumfům v Adelaide a na antuce v Římě. Dvacetileté rodačce z polské Varšavy se letos dařilo také na grandslamech, na všech čtyřech došla minimálně do osmifinále, dál se dostala jen na pařížské oranžové drti (čtvrtfinále).

Nejlepší výsledky: Řím, Adelaide (triumf); Ostrava (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (triumf)

Bilance: 35-13

Bilance na venkovních betonech: 17-8

Bilance proti hráčkám Top 10: 2-2 (kariérní 4-4)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (osmifinále), US Open (osmifinále)

Za poslední dva měsíce se představila jen na dvou turnajích. V semifinále ostravského halového podniku ve dvou těsných setech podlehla Marii Sakkariové, v Indian Wells po dvou jasných výhrách nestačila na Jelenu Ostapenkovou.

Bilance z posledních 10 zápasů: 7-3

Generálka: žádná

Na Turnaj mistryň se kvalifikovala poprvé.

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: skupina (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Soupeřky ve skupině

1. Sabalenková | H2H 0-0

2. Sakkariová | H2H 0-2

3. Badosaová | H2H 0-1





Paula Badosaová po fantastickém antukovém jaru, během něhož vyhrála 17 z 20 zápasů a získala svůj první titul, ukázala, že se s těmi nejlepšími může měřit i na ostatních površích. Třiadvacetiletá newyorská rodačka hrající pod vlajkou Španělska senzačně ovládla "pátý grandslam".

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Bělehrad (triumf); Madrid, Charleston, Lyon (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (triumf)

Bilance: 41-15

Bilance na venkovních betonech: 17-7

Bilance proti hráčkám Top 10: 4-3 (kariérní 4-6)

Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (osmifinále), US Open (2. kolo)

Svého největšího úspěchu se dočkala nedávno, když dobyla prestižní podnik v kalifornském Indian Wells a získala svou nejcennější trofej. Mezi povedené hardové výsledky určitě může zařadit i čtvrtfinálové účasti na olympijských hrách a v Cincinnati. Od triumfu v Indian Wells nehrála.

Bilance z posledních 10 zápasů: 8-2

Generálka: žádná

Na Turnaj mistryň se kvalifikovala poprvé.

Kariérní bilance: 0-0

Nejlepší výsledek: skupina (2021)

Výsledek v posledním ročníku 2019: nehrála

Soupeřky ve skupině

1. Sabalenková | H2H 1-0

2. Sakkariová | H2H 0-0

3. Šwiateková | H2H 1-0