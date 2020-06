První den duelu týmů Kvitové a Plíškové narušil déšť, stav je 1-1

První bod získala pro tým Kvitové Barbora Strýcová výhrou 6-3 7-5 nad Markétou Vondroušovou. Poté vyrovnala Kristýna Plíšková, která zdolala Kateřinu Siniakovou 7-5 6-3. Další duel byl přerušen, Tereza Martincová v něm vede nad Ruskou žijící v Česku Jekatěrinou Alexandrovovou 6-4 a 2-1.

Utkání Martincové s Alexandrovovou se bude dohrávat jako první nedělní duel od 10:30. Program bude pokračovat v poledne zápasem nadějí Lindy Fruhvirtové s Nikolou Bartůňkovou, po kterém bude následovat dvouhra Strýcové se světovou trojkou Karolínou Plíškovou a čtyřhra páru Barbora Krejčíková, Siniaková proti Vondroušové s Martincovou. První turnaj skončí čtyřmi zápasy v pondělí.

Poprvé po uvolnění opatření proti koronaviru se tenis v Česku hraje za podpory platících fanoušků. "Tohle mám ráda. Díky, že jste přišli," řekla Strýcová na kurtu, u kterého zápas sledovali i hokejisté Jaromír Jágr a Patrik Eliáš.

Strýcová v utkání s Vondroušovou získala brejk na 2-1. "Brutus hraješ. Dobře se hejbeš, člověče," chválila Kvitová o pauze Strýcovou, která odvětila: "Zatím." Na druhé straně se snažila pomoct kapitánka Plíšková. "Zatlač do bekhendu. Ona taky něco zkazí. Pojď!" povzbuzovala Vondroušovou, ale ta už první set nezachránila.

V druhé sadě Strýcová vedla 4-1, ale vzápětí prohrávala 4-5. "Zkus jít do druhýho servisu, šoupni to tam, a když to půjde, jdi na síť. Teď nemáš co ztratit. Dáš to!" slyšela Strýcová od Kvitové a poprvé v kariéře Vondroušovou porazila.

"Je to jiný, jak jsou holky na lavičce a každá mi říká něco jiného, tak je to uvolněný a přitom chci vyhrát. Je to fajn," řekla Strýcová v rozhovoru pro televizi O2.

Utkání Kristýny Plíškové se Siniakovou začalo kvůli bouřce se zpožděním a další přerušení nastalo v prvním setu za stavu 3-2. I v dohrávce Kristýna Plíšková lépe servírovala. "Žeň to a moc nepřemejšlej," říkala Karolína sestře. "Ségra, musím říct, co řekne, to platí. Tak jsme na ni párkrát dala," řekla Kristýna po výhře.

Druhé kolo bude od 29. června do 1. července v Prostějově a pak se akce vrátí na Štvanici, kde se bude hrát 11. až 13. července a 25. až 27. července.