Rozjetý Forejtek zničil nasazenou jedničku a ovládl turnaj v Kasselu

M25 KASSEL - Své jubilejní desáté finále na profesionálním okruhu zakončil Jonáš Forejtek (24) tím nejlepším možným způsobem. Ve finále podniku M25+H v německém Kasselu smetl žebříčkového favorita Carlose Sáncheze (24) jednoznačně 6:2, 6:3 a získal svůj pátý kariérní titul od předloňského záři.

Sánchez – Forejtek 2:6, 3:6

Forejtek vstupoval do turnaje v Kasselu z pozice 591. hráče světa. Do finálového souboje se Španělem Sánchezem, kterému patří 273. příčka a který na turnaji startoval v roli nasazené jedničky, šel český tenista v roli žebříčkového outsidera.



Na kurtu však nic takového znát nebylo. Plzeňský rodák poprvé zahrozil ve čtvrté hře, kdy si vypracoval tři brejkboly, tentokrát ještě neuspěl. To se mu ale povedlo při vedení 3:2 a nabídnutou šanci už nepustil. Sebevědomě hrající Forejtek pak na returnu uspěl ještě jednou a sadu získal za půlhodinu hry jednoznačně 6:2.



Ani prohraný úvodní set španělského favorita neprobral. Naopak. Forejtek potřetí v řadě vzal svému soupeři podání, to vzápětí potvrdil při svém servisu a získal si pohodlný náskok 3:0. Sánchez marně hledal na výborně podávajícího Čecha recept. Stejně jako v prvním setu se ani v tom druhém nedostal k žádné brejkové možnosti a po hodině a 13 minutách šel gratulovat českému tenistovi k turnajovému triumfu.



Šampion juniorského US Open z roku 2019 Forejtek ztratil v průběhu celého turnaje jen dva sety – o jeden ho připravil ve druhém kole domácí Němec Lasse Poertner, o druhý pak ve čtvrtfinále ostřílený slovenský tenista Andrej Martin.



Forejtek se díky turnajovému triumfu posune zhruba na 630. příčku. Jeho životním maximem byla 217. pozice, na kterou se dostal v srpnu roku 2022.