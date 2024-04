Ruud po týdnu oplatil Tsitsipasovi porážku a v Barceloně dosáhl na svůj největší titul

ATP BARCELONA – Casper Ruud (26) porazil ve finále antukového "pětistovky" v Barceloně Stefanose Tsitsipase (26) 7:5, 6:3 a oplatil mu týden starou porážku z turnaje Masters v Monte Carlu. Ve svém 22. finále získal největší a celkově 11. titul, všech 10 předchozích si odvezl z akcí ATP 250. Řek v Katalánsku prohrál i své čtvrté finále.

Tsitsipas – Ruud 5:7, 3:6

Finálové utkání začal lépe Stefanos Tsitsipas, když v úvodu získal podání Casper Ruuda a následně zvýšil náskok na 3:1. Nor ziskem tří gamů v řadě skoré otočil a dostal se do vedení. Ve dvanácté hře si díky dvěma prohozům vypracoval setboly a hned první po Řekově chybě na síti využil.

Ve druhé sadě byl finalista posledních dvou ročníků Roland Garros jasně lepším hráčem. Do stavu 5:2 ztratil na podání jen tři míčky a využil dva ze tří brejkbolů. Norovi se podařilo oplatit soupeři týden starou poražku z finále v Monte Carlu a získal svůj největší titul.

Sestřih zápasu

„Hodně let jsem strávil tréninkem na antuce ve Španělsku a i díky tomu tady teď stojím s trofejí. Díky Stefanosovi, že mě dnes nechal vyhrát. Hráli jsme spolu druhé finále během dvou týdnů, což je skvělé a mohlo by to tak být i na následujícím turnaji v Madridu. Snad jich proti sobě budeme hrát ještě mnoho,“ komentoval Ruud s úsměvem po výhře nad Tsitsipasem.

„Gratuluji tobě i tvému týmu. Děkuji všem mým blízkým za podporu a organizátorům turnaje za to, jak se o nás hráče starají. Těším se až se sem za rok vrátím,“ dodal a na závěr popřál své sestře k osmnáctinám.

Ruud získal první letošní titul až na čtvrtý pokus, v předchozích třech finálových zápasech v tomto roce nevyhrál ani set. V Los Cabos nestačil na Jordana Thompsona, v Acapulcu na Alexe De Minaura a minulý týden v Monte Carlu podlehl Tsitsipasovi. Nor má nyní na kontě nejvíc výher ze všech hráčů v sezoně, letošní bilanci si vylepšil na 29:8.

Rozhovor s Casperem Ruudem

Řek v Katalánsku prohrál i své čtvrté finále. Při premiéře v roce 2018 nestačil na zdejšího rekordmana Rafaela Nadal, kterému zde podlehl i v roce 2021. Loni byl krátký na dalšího Španěla Carlose Alcaraze. V soubojích o titul na akcích ATP 500 má bilanci 0:11.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.