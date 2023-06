Sabalenková je poprvé v osmifinále French Open, Pegulaová ztroskotala na Mertensové

Aryna Sabalenková nezískala v loňské sezoně jediný titul, ovšem ta letošní je z jejího pohledu naprosto fenomenální. V aktuálním roce vyhrála 32 z 37 duelů, po generálce v Adelaide ovládla i Australian Open a stala se zbrusu novou grandslamovou šampionkou, podruhé dobyla antukovou "tisícovku" v Madridu a ještě hrála finále v Indian Wells a ve Stuttgartu.

Na French Open se tak nepřekvapivě řadí mezi největší favoritky, navíc může z tenisového trůnu sesadit obhájkyni Igu Šwiatekovou. Běloruska zatím v Paříži neztratila set, po Martě Kosťukové si poradila i s krajankou Irynou Šymanovičovou a čtvrtým rokem po sobě postoupila v areálu Rolanda Garrose do třetího kola. A teprve až letos v něm uspěla, když přehrála bez ztráty servisu Kamillu Rachimovovou.

Statistiky zápasu Sabalenková - Rachimovová

Proti přemožitelce Sáry Bejlek z prvního kola od začátku dominovala a v utkání musela odvracet jen jeden brejkbol. Favoritka dnes předvedla parádní představení na podání, Rusku zasypala šesti esy, dvojchybu spáchala pouze jednu a trefila 73% prvních servisů.

Sabalenková tímto vítězstvím zkompletovala účast ve druhém týdnu všech grandslamů, na ostatních třech byla minimálně v semifinále. Další soupeřkou světové dvojky bude finalistka ročníku 2018 Sloane Stephensová, nebo dvojnásobná čtvrtfinalistka Julia Putincevová.

10 - Having won her match against Kamilla Rakhimova, Aryna Sabalenka has 10 grand slam match wins in 2023, as many as she had in the entire 2022 season – only in 2021 did she win more (15). Marching. #RolandGarros | @rolandgarros @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/hiYnIyyAnS