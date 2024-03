Saúdové nabídli podle Telegraphu dvě miliardy dolarů za sjednocení ATP a WTA

Saúdskoarabský investiční fond (PIF) nabídl dvě miliardy dolarů za převzetí a sloučení tenisových okruhů ATP a WTA. Informoval o tom deník The Telegraph. Ředitelem jednotného okruhu by měl být Ital Andrea Gaudenzi. Podle britského listu by se mělo rozhodnout během příštích tří měsíců.

Novak Djokovič na tenisové exhibici v Rijádu v prosinci 2023. (@ Profimedia)

Saúdská Arábie pokračuje v masivních investicích do tenisu. V únoru uzavřela dlouholetou smlouvu s mužským okruhem ATP, přičemž se stane titulárním partnerem světového žebříčku a prestižních turnajů v Indian Wells, Miami, Madridu, Pekingu, Turnaje mistrů v Turíně a NextGen Finals pro hráče do 21 let v Džiddě. V Rijádu by se měl také v příštích letech konat Turnaj mistryň. Podle deníku The Telegraph minulou sobotu šéf ATP Gaudenzi přednesl organizátorům turnajů Masters v Indian Wells "časové omezenou" nabídku, která "vyprší, pokud nebude přijata během dalších 90 dní". PIF měla nabídnout ATP a WTA po miliardě dolarů. Saúdská Arábie také plánuje uspořádat v prvním týdnu sezony turnaj kategorie Masters. Tento záměr se ale nelíbí šéfovi organizace Tennis Australia Craigu Tileymu, neboť se v tomto termínu koná United Cup smíšených týmů. Saúdská Arábie investuje vedle tenisu také do dalších sportů. Financuje například lukrativní golfovou sérii LIV, přilákala závod mistrovství světa formule 1 a ve velkém investuje do fotbalu či boxu. Podle kritiků se snaží vylepšovat pověst pošramocenou porušováním lidských práv v zemi.

ČTK