Sestini Hlaváčková o šancích Vondroušové v semifinále. Vždycky jsem chtěla Wimbledon vyhrát

Boj o další tituly z legendárního Wimbledonu vrcholí. A Češi mají stále tři želízka v ohni. O finále se ve čtvrtek popere Markéta Vondroušová (24), v deblu pak spolu se svou tchajwanskou spoluhráčkou Hsieh Su-Wei o finálovou účast zabojuje Barbora Strýcová (37). Postaví se jim další Češka, Marie Bouzková (24) po boku Španělky Sorribesové Tormové. Co říká na suverénní počínání Markéty Vondroušové v turnaji a jak na legendární Wimbledon vzpomíná ona sama? Tentokrát jsme v podcastu Livesport Daily vyzpovídali bývalou profesionální tenistku Andreu Sestini Hlaváčkovou.

"Já jsem ten měsíc turnajů na travnatých površích milovala, můj tenis perfektně seděl na trávu. A hrozně jsem Wimbledon chtěla vyhrát, ale to se bohužel nepovedlo. Přitom jsem titul z All England Clubu řadila vždycky ve svém žebříčku výš – než třeba Roland Garros nebo US Open, které se mi vyhrát podařilo," vzpomíná.

Nejblíž vítězství na nejstarším turnaji velké čtyřky byla v roce 2012, kdy se jí spolu s parťačkou Lucií Hradeckou povedlo dostat až do finále. V tom ale narazily na tehdy neporazitelné sestry Williamsovy. A podlehly jim 5:7 a 4:6. O 14 dní později se Američankám duo H+H postavilo znovu – ve finále olympijského ženského deblu. A znovu Hlaváčková s Hradeckou odešly poražené.

"S nimi se tehdy nedalo hrát, jsou obrovské, dávají ohromné rány zezadu, navíc dělové podání. Ten servis se jim skoro nedá vzít a na trávě už vůbec ne."

A co říká na návrat starší ze sester na tenisové dvorce v All England Clubu? Pořadatelé Venus udělili divokou kartu. V prvním kole ale nestačila na Ukrajinku Svitolinovou, se kterou se Markéta Vondroušová porve o wimbledonské finále.

"Já jsem ji v době, kdy jsem hrála, adorovala, vzhlížela jsem k ní. Teď si myslím, že v její roli už bych na kurt nechodila, protože si myslím, že je skvělý to ukončit na vrcholu, s důstojností a s tím, že se mě hráčky bojí, ne v době, kdy se z takové megastar vlastně stane celkem dobrý los do prvního kola."

V novém vydání podcastu Livesport Daily jsme zavzpomínali i na její poslední zápasy v All England Clubu, včetně ne uplně příjemných momentů, které jí přinesl. "Tehdy mě bolel každý pohyb, nemohla jsem ani vstát z kurtu, sebemenší pohyb vyvolal křeč. To bylo hodně smutné," dodává.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.