Siniaková neudržela vedení proti Pavljučenkovové a čtvrtfinále v Adelaide si nezahraje

Kateřina Siniaková vstoupila do nové sezony už na Silvestra v Brisbane, kde skončila hned v prvním kole na raketě grandslamové šampionky Sloane Stephensové. Na druhé letošní akci v Adelaide si už připsala celkem čtyři výhry, než ve druhém kole dvouhry podlehla Anastasii Pavljučenkovové a následně odstoupila ze čtyřhry.

Rodačka z Hradce Králové, jež si loni na podzim zahrála dvě finále a v čínském Nanchangu dokonce slavila zisk pátého titulu, na podniku kategorie WTA 500 prošla kvalifikací a v prvním kole zaznamenala skalp krajanky Karolíny Plíškové. Nakročeno měla i k vítězství nad další grandslamovou finalistkou Pavljučenkovovou, vedení ale neudržela a prohrála 6:2, 3:6, 2:6.

Siniaková v duelu hráček, které do hlavní soutěže postoupily z kvalifikace, bez větších potíží získala první sadu pro sebe. Ve druhé ale rychle prohrávala 0:3 a i když ztrátu smazala, Pavljučenkovová si vynutila třetí set.

Před ním ruská tenistka řešila s turnajovou lékařkou bolesti v oblasti levé kyčle, vážné problémy ji ale nelimitovaly. Sedmadvacetiletá Češka ztratila dvakrát podání a nepomohly jí ani dva odvrácené mečboly.

Česká tenistka prohrála s o pět let starší Ruskou čtvrtý ze šesti vzájemných soubojů. Nedokázala navázat na dvě dvousetové výhry z posledních dvou duelů na French Open 2020 a v Hongkong 2023.

"V prvním setu jsem nehrála nejlepší tenis. Ale nepřestávala jsem bojovat a jsem šťastná, že jsem našla cestu k vítězství," řekla Pavljučenkovová, jež ve čtvrtfinále vyzve světovou pětku Jessicu Pegulaovou. Devětadvacetiletá Američanka začala výhrou 4:6, 6:2, 6:3 nad krajankou Bernardou Peraovou a ani ve třetím letošním utkání neuspěla bez ztráty setu.

What a comeback@NastiaPav comes from behind to defeat Siniakova 2-6 6-3 6-2 #AdelaideTennis pic.twitter.com/y0yOXjVtpm — Adelaide International (@AdelaideTennis) January 10, 2024