Siniaková vyhlíží čtyřhru s Hunterovou, ráda by s Krejčíkovou obhajovala zlato na olympiádě

Kateřina Siniaková (27) se připravuje na sezonu plnou nových výzev. Po přerušení deblové spolupráce s Barborou Krejčíkovou se těší na zápasy s novou parťačkou Australankou Storm Hunterovou. Na dnešním setkání s novináři řekla, že jsou pro ni velkým lákadlem také olympijské hry v Paříži. Zde se spolupráci s Krejčíkovou, s níž by měla obhajovat předloňské zlato z Tokia, nebrání.

"Určitě to bude velká výzva. Po dlouhé době je to změna a musím říct, že se na to těším," uvedla Siniaková. "Byla jsem dlouhodobě zvyklá na jinou parťačku. Hodně jsem o tom přemýšlela, ale myslím, že to bude správné rozhodnutí. Ukáže až čas, jak se ten rok vyvine. Se Storm vycházíme dobře a na tu spolupráci se těším," doplnila česká reprezentantka.

Sedmadvacetiletá Siniaková přerušila spolupráci s Krejčíkovou v listopadu po Poháru Billie Jean Kingové. Uvedla, že hledala nový impulz a chce také dál preferovat zápasy ve dvouhře. "Byla to iniciativa z mé strany," podotkla.

Nakonec navázala spolupráci s deblovou světovou jedničkou Hunterovou, s níž hrála i dříve. Vloni společně vyhrály Berlín a na začátku letošního roku se dostaly do finále v Adelaide. "Vycházíme spolu, na kurtu je s ní sranda. Bavíme se i mimo kurt. Vím, do čeho jdu. Myslím, že ta spolupráce může fungovat," uvedla Siniaková.

Rodačka z Hradce Králové věří, že by se s Hunterovou mohla během hry doplňovat i díky její hře levou rukou. "Je super, že hraje na druhé straně než já. To byla také důležitá volba, když jsem hledala jinou parťačku. Může to být i výhoda na síti. Myslím, že jsem ale celkově šla za změnou. Je to levačka, což může být lehká výhoda na síti, ale nejdůležitější bude, abychom si zahrály pár zápasů a pak uvidíme, jak se to vyvine," řekla Siniaková.

Na OH by ráda s Krejčíkovou obhajovala zlato

S Krejčíkovou, po jejímž boku vyhrála sedm grandslamových titulů, se rozešly v dobrém. I proto se nebrání tomu, že by mohly v Paříži obhajovat olympijské zlato z Tokia. "Povídaly jsme si o tom, že když se kvalifikujeme, máme velké šance. Byla by škoda to zahodit. Ukončení spolupráce nebylo ve zlém. Domluvily jsme se, že se kdykoliv můžeme k sobě vrátit, takže olympiáda tam je," uvedla Siniaková.

Před novou sezonou si přála zůstat fit. "Tím, že mé poslední dvě sezony byly s lehkými komplikacemi, přeji si být celý rok zdravá. To je to nejdůležitější. Určitě bych byla ráda, kdyby se objevil nějaký grandslam, ale to souvisí s tou prací a tréninkem. Doufám, že se to vydaří," podotkla 45. hráčka světa.

Do Austrálie odletí 27. prosince. Přihlášená je na turnaj v Brisbane, který startuje o čtyři dny později. Australian Open začne 14. ledna. "Začátek roku je těžký, musíte si zase zvyknout na rytmus zápasů. Půjdu pomalu, chci najít rytmus, jaký jsem měla na konci sezony. Doufám, že se mi na grandslamu podaří udělat alespoň dvě tři kola," uvedla.

Na Australian Open se také představí poprvé v sezoně s Hunterovou. Devětadvacetiletá Australanka bude během turnaje v Brisbane hrát United Cup smíšených týmů. "Věřím, že budeme těžit i z podpory jejího publika. Australani vždycky hnali domácí hráče a hráčky. Těším se na to. Celkově mám Austrálii ráda a těší mě, že tam mohu hrát," dodala Siniaková.