Sinner má první grandslamový titul, ve finále Australian Open otočil bitvu s Medveděvem

Jannik Sinner (22) proměnil svou první účast ve finále grandslamového turnaje k triumfu na Australian Open. Závěrečný souboj s Daniilem Medveděvem (27) dokázal otočit ze stavu 0:2 na 3:2. Italský mladík v Melbourne nejprve v semifinále vyřadil obhájce titulu a světovou jedničku Novaka Djokoviče, aby následně udolal i světovou trojku 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.

Sinner – Medveděv 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3

Jako by na začátku zápasu na Jannika Sinnera dolehla atmosféra grandslamového finále. Doposud sebevědomý Ital hrál nepřesvědčivě a také se hodně trápil na servisu. Medveděv prolomil podání svého soupeře už ve třetí hře a jelikož se mu naopak na podání skoro až výjimečně dařilo (šest es a 81% úspěšnost prvního servisu), pohodlně si udržoval náskok.

Sinner pak chyboval i v závěru sady, kdy nechal Daniilu Medveděvovi příležitost při dalších třech brejkbolech a ruský tenista nabídnutou příležitostí nakonec nepohrdl.

I ve druhém setu dlouho pokračovala Medveděvova dominance, tentokrát to však bylo zejména díky jeho trpělivé, ale nadále agresivní hře. Italský mladík dlouho nemohl najít zbraň na Rusův servis, a než si vypracoval svůj vůbec první brejkbol, ztratil další dvě podání.

Až za stavu 1:5 ve druhé sadě jako by Sinner odhodil zábrany a s vědomím, že není co ztratit, začal Medveděva úspěšně prohazovat. Přišlo snížení na 3:5 a pak byl Ital i blízko dalšího re-breaku. Rus ale sadu nakonec dokázal díky velké vůli dopodávat.

Mladý Ital pokračoval ve třetím dějství ve zlepšeném výkonu a naopak Medveděv musel vždy reagovat na jeho vedení. Sinner konečně našel jistotu ve svém podání a když přežil nepříjemnou chvíli v deváté hře, kdy jeho zkušenější soupeř dostal game do shody, zaútočil vzápětí na Rusovo podání. Brejkbol, který si za stavu 5:4 vypracoval ostrým bekhendem po lajně, pak získal díky Medveděvově chybě při forhendovém úderu, který skončil za zákaldní čárou.

Dál pak byla vidět ubývající Medvěděvova energie a stoupající Sinnerova víra v obrat. Ital si ve čtvrté sadě počínal přesvědčivě, jen ho hodně trápila pomalá hra, kterou začal Medveděv praktikovat.

Sinner byl jednoznačně ofenzivnějším hráčem a nakonec ruského hráče znovu udolal díky prvnímu proměněnému brejkbolu za stavu 5:4. Tentokrát to bylo díky dělovému forhendu, který už nedokázal Medveděv vrátit zpět do kurtu.

Rozhodující set už Sinner nepustil. Hrál dál ve velké pohodě a ruskému rivalovi docházely síly. Poté, co Ital získal brejk na 4:2, vzápětí při svém servisu navýšil náskok na tři body, a i když Medveděv opět nepříjemnou pomalou hrou koncovku zdramatizoval, byly to nakonec Sinnerovy dav vítězné forhendové údery, které zápas rozhodly.

„Nejdříve bych chtěl pogratulovat Jannikovi. Dnes si opět ukázal, že sis tu zasloužil získat titul. Bojoval si až do konce a zlepšil si svou herní úroveň. Ty i tvůj tým odvádíte skvělou práci, protože v poslední době vyhráváš hodně tunajů a zápasů a tohle určitě není tvůj poslední grandslam. V dalším společném finále se budu snažit ještě víc, ale dnes sis to zasloužil ty,“ sklonil Medveděv poklonu Sinnerovi.

„Také chci poděkovat mému týmu, podporovali jste mě tu každý den a pokud se dívá má manželka s dcerou, chtěl bych jim vzkázat, že mi přišlo jakoby jste tu byli celou dobu semnou. Bohužel jsem to dnes nezvládl, ale příště vyhraju pro vás. Dostalo se mi hodně podpory od přátel a fanoušků po celém světě i od zdejších diváků a chtěl bych poděkovat každému z vás za úžasné dva týdny. Prohrát ve finále vždy bolí, ale je to lepší pocit, než prohrát dřívě. Jsem na sebe pyšný a příště se budu snažit ještě více,“ dodal s úsměvem poražený finalista.

Congratulations @DaniilMedwed on a remarkable #AO2024



Always fierce on court. Entertaining post-match. Humble in victory. And gracious in defeat.



We'll see you next year, Daniil #AusOpen pic.twitter.com/49avZ38u4f — #AusOpen (@AustralianOpen) January 28, 2024

„Chtěl bych pogratulovat Daniilovi, byl to pro něj úžasný turnaj, hráli jsme spolu už hodněkrát ve finále a vždy najdu něco, co mohu zlepšit a ty ze mě děláš lepšího hráče. Je skvělé vidět jak si bojoval na kurtu spostu hodin a určitě se také jednou dočkáš této trofeje. Přeju ti vše nejlepší do zbytku sezóny,“ vzkázal Sinner svému protivníkovi.

„Rád bych poděkoval všem sponzorům, sběračům, rozhodčím a všem, kteří se podíleli na organizaci tohoto speciálního podniku. K mému týmu a všem, kdo semnou pracují a koukají z domova. Každý den se zlepšujeme a jsem opravdu šťastný, že mě podporujete a snažíte se mě pochopit. Také děkuji všem divákům, ta podpora tady byla šílená, cítil jsem se jako doma. Přál bych si, aby tu byli moji rodiče. Vždycky mě nechali abych si vybral to, co chci já. Jako malý jsem dělal ještě další sporty, ale nikdy na mě nevyvíjeli žádný tlak. A přál bych si, aby takovou svobodu a možnost mělo co nejvíce dětí,“ dodal nejmladší vítěz australského grandslamu od roku 2008.

Statistika zápasu. (@ Livesport)

Daniil Medveděv hrál v Melbourne již své třetí finále a opět byl neúspěšný. V roce 2021 podlehl Novakovi Djokovičovi 0:3 na sety, o rok později ho udolal v pěti setech Rafael Nadal. Letos znovu padl po pětisetové bitvě.

Naopak Jannik Sinner se do finále majorů dostal poprvé v kariéře. Finále Australian Open bylo 10. vzájemným soubojem obou hráčů. Prvních šest vyhrál ruský tenista, poslední čtyři, včetně nejdůležitějšího vzájemného duelu ale pro sebe získal Sinner. Ten se stal také zároveń vůbec prvním Italem, který získal trofej z Australian Open a zároveň teprve druhým Italem v tzv. "open éře" s trofejí ve dvouhře na turnajích velké čtyřky. Prvním byl na Roland Garros v roce 1976 Adriano Panatta.

Výsledky mužské dvouhry na Australian Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.