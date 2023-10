Sinner na sedmý pokus našel recept na Medveděva, v Pekingu ovládl silně obsazený podnik ATP 500

Jannik Sinner (22) se stal zbrusu novým šampionem prestižního podniku ATP 500 v Pekingu, na kterém letos startovalo osm z deseti hráčů TOP 10. Italský mladík ve finále porazil ve dvou tie-breacích Daniila Medveděva (27), se kterým prohrál všech šest předchozích soubojů, a získal devátou trofej. Triumf v čínském městě by mu měl stačit k premiérové kvalifikaci na Turnaj mistrů, první kariérní posun do TOP 4 si zajistil už postupem do finále.

Jannik Sinner už nějakou dobu patří k největším mladým talentům na okruhu a je mu predikováno několik grandslamových titulů. K nejvyšší metě se sice zatím výrazněji nepřiblížil, ale v červenci ve Wimbledonu uhrál své první semifinále na majorech a v srpnu v Torontu poprvé zvedl nad hlavu trofej pro šampiona turnajů Masters. Svůj potenciál potvrdil i na silně obsazeném podniku ATP 500 v Pekingu, kde startovali vyjma Novaka Djokoviče a Taylora Fritze všichni členové TOP 10 pořadí.

Po cestě za triumfem se musel vypořádat s Danielem Evansem, Jošihitem Nišiokou, bývalou světovou trojkou Grigorem Dimitrovem, dvojnásobným grandslamovým šampionem Carlosem Alcarazem a také bývalým vítězem US Open Daniilem Medveděvem, s nímž prohrál všech šest předchozích soubojů včetně dvou letošních finále.

Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Italský mladík ale tentokrát recept našel. Ani jeden z aktérů ve dvouhodinovém utkání nezaváhal na servisu, Sinner odvracel jeden brejkbol a Medveděv celkem pět. Obě dějství tak musela rozhodnout zkrácená hra a pokaždé měl jasně navrch sedmý hráč světa, který povolil nasazené dvojce vždy jen dva body.

"Daniile, díky, že jsi mě aspoň jednou nechal vyhrát," vtipkoval Sinner běhe slavnostního ceremoniálu. "Hlavně letos jsme spolu odehráli několik těžkých bitev, díky nimž jsem se stal zase o něco lepším hráčem. Hodně jsem trénoval, abych tě porazil. Pracoval na tom celý můj tým. Je to výjimečný okamžik sdílet s tebou tento okamžik."

Rodák z Innichenu vylepšil svou finálovou bilanci na 9:3, v Asii triumfoval poprvé. Prvenství v Pekingu by mu mělo stačit k premiérové kvalifikaci na Turnaj mistrů. Na akci pro osm nejlepších tenistů sezony si sice zahrál už předloni v Turíně, ale coby náhradník. První posun do TOP 4 žebříčku měl jistý už po postupu do finále a vylepšením osobního maxima vyrovná historické umístění krajana Adriana Panatty, který byl v roce 1976 jako dosud nejlepší Ital v pořadí ATP rovněž čtvrtý.

CHAMPION IN BEIJING



The moment @janniksin claimed his 9th career title, and defeated Medvedev for the first time!#ChinaOpen pic.twitter.com/dCWQnTRknf — Tennis TV (@TennisTV) October 4, 2023

Medveděv ukončil v úvodu sezony na tvrdých površích zhruba roční krizi, když na pěti turnajích po sobě došel do finále a čtyřikrát kraloval. Po nečekaném květnovém triumfu na Masters v Římě se však do závěrečného kola dostal teprve podruhé a stejně jako na US Open neuspěl. Ve sbírce má stále 20 titulů, každý vybojoval v jiném městě. Finálovou bilanci si zhoršil na 20:15.

Finalisté se nyní přesunou do Šanghaje, kde ve středu začala hlavní soutěž předposledního turnaje Masters. Oba mají v prvním kole volno, Sinner bude v úvodním zápase čelit Marcosovi Gironovi, Medveděv se utká s Cristianem Garínem. V další čínské metropoli se mohou potkat už ve čtvrtfinále.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.