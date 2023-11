Sinner přetavil domácí prostředí v postup. Stal se prvním Italem v ATP FInals

Jannik Sinner (22) vyhrál i svůj čtvrtý zápas na Turnaji mistrů a postoupil do finále závěrečného klání sezony. Italský mladík zdolal v domácím prostředí v Turíně v semifinálovém duelu Daniila Medveděva (27) ve třech setech 6:3, 6:7 a 6:1, bylo to již jeho třetí vítězství v řadě nad ruským tenistou. V neděli se střetne o turnajový primát s vítězem duelu Alcaraz – Djokovič.

Sinner – Medveděv 6:3, 6:7, 6:1

Pro Sinnera je turínské ATP Finals druhým vystoupením na Turnaji mistrů a zatímco předloni jen v roli náhradníka zaskočil za krajana Mattea Berrettiniho, tentokrát pojímá podnik jako svou vlastní šou. Poté, co se v základní skupině vypořádal s Tsitsipasem, Djokovičem i Runem, zůstal na vítězné vlně i v semifinále.

Sinner se sice v první sadě nijak výrazně netrefoval do prvního servisu, ve výměnách hrál však naprosto jistě a díky brejku na 3:1 si zajistil náskok, který pečlivě hlídal. Zejména díky vynikající obraně držel Ital Medveděva na distanc a už v průběhu druhé sady sahal po postupu.

Statistiky utkání. (@ Livesport)

Ruský tenista však na konci druhého dějství začal daleko více riskovat a vycházely mu vítězné údery. I díky nim nad Sinnerem získal převahu a ač mu nevyšel brejkbol za stavu 4:3, v tiebreaku už domácího tenistu přetlačil.

Do třetí sady ale vstoupil Sinner znovu sebevědomě a hned při první možnosti vzal Medveděvovi podání. Náskok si pak Ital udržoval i v dalším průběhu setu a navíc v šesté hře znovu proměnil brejkbol, i když mu Medveděv výrazně pomohl svými chybami. Za stavu 5:1 pak už Sinner dopodával zápas čistou hrou.

“Byl to hodně těžký zápas, bylo vidět, že Daniil se opravdu snažil hrát agresivněji. Hlavně ve druhém setu hrál velmi dobře. V tom třetím jsem se snažil být ofenzivnější já a když se mi podařil brejk, už jsem se to snažil udržet,” vyprávěl čerstvý finalista.

S Medveděvem odehrál už devátý zápas a i když šest prvních pro sebe získal ruský tenista, poslední tři podzimní bitvy už patřily Italovi. Sinner vyhrál ve dvou setech na začátku října na turnaji ATP 500 v Pekingu, pak i ve finále další “pětistovky” ve Vídni. Triumf v Turíně je ale zcela jistě tím nejdůležitějším. Díky němu se stal vůbec prvním Italem v historii, který si zahraje ATP Finals.

"Jsou to neuvěřitelné pocity. Je to rozhodně velká pocta, že tu mám takovou podporu. Vlastně už v přípravě na turnaj jsem se na tomto kurtu cítil velmi dobře a pokračuje to celý tenhle týden. Kurt je docela rychlý, a publikum mi dává spoustu energie. Je radost hrát pro domácí fanoušky a v Itálii. Všechno to zatím do sebe zapadá. Jsem opravdu šťastný," dodal.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.