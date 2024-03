Sinner převálcoval Medveděva. Rusa porazil popáté v řadě a v Miami je znovu ve finále

ATP MIAMI - Jannik Sinner (22) v semifinále turnaje Masters 1000 v Miami zdeptal po fantastickém představení obhájce titulu Daniila Medveděva (28). Rozjetý italský mladík zvítězil v repríze loňského finále jednoznačně 6:1, 6:2 a po páté výhře v řadě během šesti měsíců snížil vzájemnou bilanci na 5:6. Do finále na Floridě postoupil již potřetí, o první trofej z tisícovky na americkém pobřeží Atlantského oceánu se utká s Němcem Alexanderem Zverevem (26), nebo Bulharem Grigorem Dimitrovem (32).

Medveděv – Sinner 1:6, 2:6

Kruh se uzavřel. Když Jannik Sinner loni v Miami neuspěl Daniilem Medveděvem ve finálovém duelu, prohrával ve vzájemné bilanci drtivě 0:6. O rok později je ale stav už jen 5:6.

Dvaadvacetiletý Ital totiž porazil o šest let staršího Rusa pětkrát po sobě během půl roku. Zvítězil v Pekingu (finále), ve Vídni (finále), na Turnaji mistrů (semifinále), na Australian Open (finále) a nyní i na místě posledního nezdaru v Miami (semifinále).

Do odvety za loňské finále Sinner vstoupil sebevědomě a s odhodláním. Po boji zaznamenal dva brejky, sám dva brejkboly zlikvidoval a první game soupeři povolil až po půl hodině za stavu 5:0.

Vykolejit se ale nenechal. Následně vyhrál 10 fiftýnů v řadě, do vedení rychle odskočil i ve druhé sadě a odvrátil také třetí brejkbol. Nakonec po 69 minutách vyhrál snadno 6:1, 6:2, když zahrál o 9 winnerů více a udělal o 10 nevynucených chyb méně.

Statistiky zápasu Daniil Medveděv – Jannik Sinner (@ Livesport)

"On dnes udělal spoustu chyb, které obvykle nedělá. A já jsem toho využil. Pokud by mě v prvním nebo druhé setu brejknul, zápas by vypadal jinak," komentoval spokojený italský vítěz.

"Dnes jsem se na kurtu cítil opravdu skvěle. Čím déle na turnaji jsem, tím lépe se cítím. S dnešním představením jsem vážně spokojený," pochvaloval si Sinner, který se v případě zisku třetího letošního titulu stane poprvé světovou dvojkou.

Sinner WINNER



The moment @janniksin completed his stunning victory over Daniil Medvedev to reach his fourth Masters 1000 final #MiamiOpen pic.twitter.com/3EUJtfssRO — Tennis TV (@TennisTV) March 29, 2024

Sinner vyhrál 34 z posledních 36 zápasů a letošní bilanci vylepšil na 21:1, přičemž jedinou porážku utrpěl s Carlosem Alcarazem. V Miami startuje počtvrté v kariéře a již potřetí se prodral do finále, v letech 2021 a 2023 na titul nedosáhl.

"Jsem teď jiný hráč, jiná osobnost. Někdy vzpomínám na noc před mým prvním finále, kdy jsem nemohl vůbec spát. Během noci jsem se potil. Teď tyhle situace zvládám mnohem lépe. Jsem nadšený, že jsem zpátky ve finále. Je to pro mě důležitý turnaj a když vyhraju, bude to skvělé. A pokud ne, vezmu to jako další šanci a skvělou zkušenost," dodal Sinner.

Vítěz lednového Australian Open postoupil do celkově 16. finále, v nichž má skvělou bilanci 12:3. Dvě ze tří finálových porážek utrpěl právě v Miami, dosud jediný triumf na Masters slavil loni v létě v kanadském Torontu.

Osmadvacetiletý Medveděv znovu nedokáže obhájit titul z předchozího ročníku, ve své pestré sbírce trofejí má 20 titulů z 20 různých měst.

00:10 | Dimitrov – Zverev

Sinner se v nedělním finále utká s Alcarazovým přemožitelem Bulharem Grigorem Dimitrovem (H2H 2:1), nebo s německém finalistou z roku 2018 Alexanderem Zverevem (H2H1:4), s nímž čtyřikrát po sobě prohrál.

