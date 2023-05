Slabší start, povedený závěr. Šwiateková v Paříži dorazila Bucsaovou kanárem

Iga Šwiateková před dvěma týdny v Římě vzdala kvůli drobnému zranění stehenního svalu semifinále v Římě, o start na oblíbeném Roland Garros ale nepřišla a vstup do něj zvládla.

V úvodu utkání se Španělkou Cristinou Bucsaovou, s níž v lednu na Australian Open ztratila jediný game, se rozjížděla s lehce zataženou 'ruční brzdou'. Dělala nezvykle laciné chyby, dvakrát přišla o servis a prohrávala 2:3.

Zlom nastal za stavu 4:4, kdy polská favoritka čelila brejkbolu. Odvrátila ho, do konce utkání ztratila už jen devět fiftýnů, získala osm gamů v řadě a po hodině a čtvrt zvítězila 6:4, 6:0.

"První kolo je vždycky ošemetné. Nepamatuju si, kdy naposledy jsem tu hrála v tak těžkých větrných podmínkách. Jsem moc šťastná, že jsem to i v těchto složitých podmínkách dokázala zlomit a postoupila do dalšího kola," komentovala polská vítězka.

Šwiateková hraje na Roland Garros popáté a dosud nechyběla ve čtvrtfinále. V letech 2020 a 2022 v Paříži získala dva ze tří grandslamových titulů.

"Snažím se moc o těchto úspěších nepřemýšlet. Naposledy jsem tu hrála před rokem, to už je docela doba. Ale každopádně je výhodou znát dobře tento kurt," dodala na dvorci Philippea Chatriera rodačka z Varšavy den před oslavou 22. narozenin.

Ve druhém kole se Šwiateková utká s Američankou Claire Liuovou (h2h 2:0), která přehrála Švýcarku Ylenu In-Albonovou, připsala si premiérovou výhru na Roland Garros a zkompletovala sbírku druhých kol na všech čtyřech grandslamech.

