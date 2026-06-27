Smolař Davidovich se konečně dočkal! Po krutých nezdarech zlomil prokletí
Quinn – Davidovich 6:7, 3:6
Davidovich odehrál v minulosti pět finálových zápasů na turnajích ATP, ale pokaždé se musel spokojit s trofejí pro poraženého hráče. Přitom byl celkem pětkrát jediný míček od triumfu, konkrétně dvakrát proti Miomirovi Kecmanovičovi loni v Delray Beach a třikrát o pár měsíců později v souboji s Alexem de Minaurem ve Washingtonu.
Teď se konečně dočkal a dřívější slzy po zahozených šancích vystřídala obrovská euforie a zároveň úleva. A není vlastně lepší místo, kde by Davidovich mohl získat první titul, než domácí akce. Španělský talent v tomto týdnu ovládl trávu na Mallorce.
Na celkové prvenství potřeboval odehrát čtyři zápasy, v nichž dohromady ztratil jeden set. Davidovich našel recept na Adama Waltona, Grigora Dimitrova, Fábiána Marozsána i Quinna, který hrál finále na nejvyšším okruhu poprvé.
Davidovich znervózněl už v koncovce úvodní sady a nedokázal ji za stavu 5:4 dopodávat. Naštěstí pro něj a domácí fanoušky se však zkoncentroval a set urval poměrem 7:4 v tie-breaku. Druhé dějství pro něj bylo podstatně jednodušší. Na vlastním servisu Quinna k ničemu nepustil a rozhodl brejkem v šestém gamu.
Po proměněném mečbolu neukázal Davidovich žádné emoce. Jakmile se ale po podání ruky soupeři a umpirovému sudímu vrátil na kurt, už si pořádně zařval. Španěl měl naprosto pochopitelně obrovský důvod k radosti. Zlomil totiž prokletí, které ho strašilo už několik let.
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Nadpis je potřeba uschovat a za 2 tydny se muze hodit S drobnejsi upravou by to mohlo znit
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České ženy v All England Clubu
Karolína Muchová 15.00
Markéta Vondroušová 25.00
Barbora Krejčíková 50.00
Karolína Plíšková 75.00
Linda Nosková 100.00
Kateřina Siniaková 150.00
Marie Bouzková 150.00
3 roky zpatky bych to netipl ani omylem :-)) ale ja bych netipl ani to, ze Queens vyhraje Argentinec :-))
Pozn. Ostatní státy po 1 titulu.