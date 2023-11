Štědrá sezona 2023. Wimbledonská vítězka Vondroušová vydělala 100 milionů, nejvíce zbohatl Djokovič

Markéta Vondroušová začala s tenisem ve čtyřech letech. Už jako 15letá získala v roce 2015 svůj první titul na turnaji ITF mezi ženami. V 17 letech slavila první triumf na okruhu WTA (ve švýcarském Bielu), v 19 se dostala do finále Roland Garros, ve 22 získala olympijské stříbro a letos v červenci dva týdny po oslavě 24. narozenin jako první nenasazená hráčka v historii ovládla Wimbledon.

Za svou dosavadní kariéru obdržela na odměnách dohromady 9,26 milionu dolarů (vzhledem k současnému kurzu zhruba 200 milionů korun před zdaněním). Největší balík peněz se na jejím kontě objevil po triumfu na londýnské trávě, za který jí pořadatelé vyplatili takřka tři miliony dolarů. Téměř půl milionu si česká tenistka vydělala postupem do čtvrtfinále US Open.

Jen při premiéře na Turnaji mistryň prohrála všechna tři utkání a nedokázala pro sebe 'uloupnout' větší část ze štědré dotace tradiční prestižní soutěže.

Tenisté ze světové špičky nemají příjem pouze za výkony na kurtech. Úspěšným hráčům přitékají peníze také díky lukrativním smlouvám se sponzory, Vondroušová zapadla do firemní strategie společností Nike, Yonex či Stratos Auto. I proto může bezplatně využívat vůz BMW X6 nebo si aktuálně s manželem Štěpánem užívat zaslouženého odpočinku na Maledivách.

Během roku 2023 získala na prize money celkem 4.473.278 dolarů. Ve finančním žebříčku obsadila až šesté místo mezi ženami, víc si kromě dalších grandslamových šampionek Igy Šwiatekové, Aryny Sabalenkové a Coco Gauffové vydělaly i Jessica Pegulaová a Jelena Rybakinová.

V porovnání i s mužskými kolegy si díky tenisovým odměnám finančně polepšilo ještě víc než Vondroušová 12 tenistů. Žebříčku kraluje Novak Djokovič, jenž si během uplynulé sezony přišel na 15.952.044 dolarů. Z tohoto pohledu měl povedenější už jen sezony 2015 (18.267.125 dolarů) a 2018 (15.967.184 dolarů).

Šestatřicetiletý Srb letos odehrál nejméně turnajů z hráčů TOP 10, jenže sedm z 12 startů proměnil v triumf. Ovládl tři ze čtyř grandslamů a všechny opouštěl se šekem na víc než milion dolarů. Sedmimístnou částku inkasoval i za triumfy na Masters 1000 v Cincinnati a Turnaji mistrů. Z ATP Finals v Turíně si odvezl historicky druhou nejvyšší odměnu za jeden turnaj (4.411.500 dolarů).

V letošní elitní desítce nejlépe vydělávajících tenistů světa je pět mužů a pět žen. Mohou za to především stejné odměny pro obě pohlaví na grandslamech, na turnajích ATP a WTA ovšem tenistky stále volají po vyrovnání finančních podmínek.

Vítěz rekordních 24 grandslamů Djokovič vládne i historickému žebříčku celkových prize money. Letos se dostal už na 180 milionů dolarů, hranici sta milionů kromě něj překonali už jen Roger Federer a Rafael Nadal.

