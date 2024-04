Stephensová v Rouenu slaví první trofej na evropské antuce

Sloane Stephensová si ve francouzském Rouenu záhrála první čtvrtfinále v sezoně a nakonec porazila pět soupeřek v řadě a získala titul. Američanka musela už v prvním kole otačet z 0:1 na sety a druhou třísetovou bitvu zvládla i ve finále, ve kterém navázala na skalp domácí nasazené dvojky Caroline Garciaové.

Bývalá světová trojka a aktuálně až 39. hráčka světa v boji o trofej porazila oblíbenou soupeřku Polku Magdu Linettovou, se kterou ve čtvrtém vzájemném souboji poprvé ztratila set (H2H 4:0).

Vítězka US Open 2017 získala svůj celkově osmý titul, první od od února 2022. Premiérově slavila na oranžové evropské antuce, předchozí titul na nejpomalejším povrchu získala na zelené drti v Charlestonu v roce 2016.

