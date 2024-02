Teenagerka Šnajderová v Hua Hin slaví první triumf, ve finále zdolala obhájkyni titulu

Diana Šnajderová do Hua Hin dorazila s letošní bilancí 0:3 a navíc hned na úvod čelila nasazené jedničce Magdě Linetteové. Polskou favoritku ale dokázala vyřadit a odrazila se k životnímu úspěchu.

Ve druhém kole jí vzdala bývalá světová dvojka Paula Badosaová ze Španělska, následně deklasovala Maďarku Dalmu Gálfiovou a počtvrté během sedmi měsíců se na okruhu WTA prodrala do semifinále. Ocitla se v něm v obklopení tří Číňanek, jejich početní převahou se ale zastrašit nenechala a nakonec absolvovala celý turnaj poprvé v kariéře bez porážky.

The MOMENT ✨



Diana Shnaider is crowned the champion in Thailand after defeating Zhu Lin 6-3, 2-6, 6-1. #ThailandOpen pic.twitter.com/DAYjys9FBS — wta (@WTA) February 4, 2024