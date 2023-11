Tvrdá kritika od legendy: Je čas na změnu, v čele WTA by měla stát žena, říká Navrátilová

WTA letos slaví 50 let existence, potácí se ale v největší krizi své historie. Proti vedení organizace se sešikovaly přední hráčky, které si dokonce najaly právníka pro vyjednávání o podmínkách na turnajích.

Problémové řízení turnajů pak naplno odhalila organizace finálového turnaje v mexickém Cancúnu. Už i samotné hráčky otevřeně mluví o špatných podmínkách, zdárný průběh vrcholu sezony pak komplikuje i počasí. Nejdůležitější klání roku se hraje v provizorní aréně beze střechy.

"Steve Simon tu organizaci vede devět let a podívejte se, kde jsme skončili. Nejdůležitější turnaj roku hrajeme během sezony hurikánů v Cancúnu. Došlo k řadě špatných rozhodnutí a on o tom všem ještě ani nedokázal otevřeně mluvit,“ komentuje Navrátilová poslední dění v rozhovoru s reportérem Marcusem Bucklandem a bývalou hráčkou Danielou Hantuchovou pro vysílání Amazon Prime přímo na centrkurtu turnaje.

