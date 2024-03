Týden #12-13: Vondroušová se odhlásila z Miami, hrát nebude nejspíše ani Djokovič

Seznam přihlášených, ty nejdůležitější aktualizace o odstoupení jednotlivých hráčů z turnajů, informace o divokých kartách a losy hlavních soutěží či kvalifikací. To vše nově najdete se zaměřením hlavně na české tenisty a největší hvězdy na jednom místě v tomto článku, který pro vás budeme průběžně aktualizovat.

Nadcházející turnaje (12. - 13. týden)

WTA 1000 Miami | ATP Masters 1000 Miami

Probíhající turnaje (10. - 11 týden)

WTA 1000 Indian Wells | ATP Masters 1000 Indian Wells

14. března

23:25 | Vondroušová se odhlásila z Miami

Světová sedmička Markéta Vondroušová, jež v pondělí z osobních důvodů odstoupila před zápasem třetího kola z Indian Wells, se odhlásila z druhého březnového turnaje WTA 1000 v Miami. Čtyřiadvacetiletá Češka poslední tři starty na Floridě přetavila minimálně v osmifinále, v roce 2019 byla dokonce mezi osmičkou nejlepších.

20:45 | Djokovič se dle důvěryhodného zdroje odhlásil z Miami

Novak Djokovič nečekaně vypadl na probíhajícím Masters v Indian Wells už ve třetím kole a dle informací srbského novináře Saši Ozma nebude startovat na nadcházejícím podniku stejné kategorie v Miami.

12. března

16:35 | Entry list ATP Masters 1000 Monte Carlo (15. týden)

První letošní antukový podnik série Masters zveřejnil seznam přihlášek. Herní pole v Monte Carlu vede světová jednička Novak Djokovič, z TOP 20 chybí pouze Ben Shelton a Frances Tiafoe. Z českých tenistů si hlavní soutěž zahraje minimálně Jiří Lehečka. Chráněný žebříček se rozhodl využít antukový král Rafael Nadal.

11. března

22:00 | Kopřiva je na seznamu kvalifikace v Estorilu

Vít Kopřiva se přihlásil do kvalifikace turnaje ATP 250 v portugalském Estorilu, kde by měli v hlavní soutěži startovat mimo jiné Hubert Hurkacz, loňský šampion Casper Ruud či Dominic Thiem.

7. března

21:08 | Halepová dostala divokou kartu do Miami

Bývalá světová jednička Simona Halepová jen pár dní po výrazném zkrácení trestu za doping obdržela divokou kartu na prestižní turnaj WTA 1000 v Miami, který na Floridě startuje za necelé dva týdny. Rumunka hrála naposledy 29. září 2022, než dostala čtyřletý distanc, který tento týden Arbítrážní sportovní soud zkrátil na devět měsíců.

15:45 | Entry list WTA 500 Charleston (14. týden)

Barbora Krejčíková momentálně kvůli zdravotním problémům nehraje, nicméně za dva týdny by se měla představit v Miami a za necelý měsíc na zelené antuce v americkém Charlestonu. Z aktuální TOP 10 mají v plánu návštěvu Jižní Karolíny domácí Jessica Pegulaová, loňská šampionka Ons Jabeurová, Maria Sakkariová a Jelena Ostapenková.

Charleston WTA 500 | Updated Entry List

15:45 | Entry list WTA 250 Bogotá (14. týden)

Marie Bouzková vede pole přihlášených pro podnik WTA 250 v Bogotě, který je na programu od 1. do 7. dubna. Za ní následují vítězka posledních dvou ročníků této akce Tatjana Mariaová, Sara Sorribesová a Peyton Stearnsová.

Bogota WTA 250 | Entry List



Bogota WTA 250 | Entry List | Apr 1 - Apr 7 |

6. března

12:15 | Entry list ATP 250 Estoril (14. týden)

Pořadatelé v Estorilu se mohou pochlubit dvěma jmény z TOP 10 pořadí, a sice Hubertem Hurkaczem a loňským vítězem Casperem Ruudem. Účast v tuto chvíli plánují třeba i Dominic Thiem a Gaël Monfils. Jednu z divokých karet dostal domácí Joao Sousa, který se v Estorilu rozloučí s kariérou.

12:15 | Entry list ATP 250 Marrákeš (14. týden)

Do Marrákeše se nechystá žádný z aktuálních členů TOP 30 pořadí, čehož se pokusí využít Tomáš Macháč. Nejvýše nasazenými by v tuto chvíli byli Laslo Djere, Sebastian Ofner, Alejandro Tabilo a Daniel Evans. Titul by měl v marocké metropoli obhajovat Roberto Carballés. Mezi přihlášenými figurují hvězdní Stan Wawrinka a Matteo Berrettini.

12:15 | Entry list ATP 250 Houston (14. týden)

V dubnu startuje antukové jaro a v americkém Houstonu zahájí přípravu na grandslamové French Open tři hráči elitní dvacítky, jmenovitě Ben Shelton, Tommy Paul a loňský šampion Frances Tiafoe. Divokou kartu zatím obdržel pouze Denis Shapovalov.

29. února

17:13 | Divoké karty pro Miami Open

Pořadatelé Miami Open oznámili první divoké karty pro letošní ročník. Volnou vstupenku do hlavní soutěže obdrželi trojnásobná šampionka Venus Williamsová, další bývalá světová jednička Caroline Wozniacká, Emma Raducanuová a někdejší čtvrtý hráč pořadí Kei Nišikori.

27. února

12:22 | Entry list kvalifikace ATP Masters 1000 Miami (12. - 13. týden)

Seznam kvalifikace pro turnaj ATP Masters 1000 v Miami je venku. O hlavní soutěž budou z českých tenistů bojovat Jakub Menšík a Vít Kopřiva.

26. února

19:00 | Entry list WTA 1000 Miami (12. - 13. týden)

Na další tisícovce v Miami budou z českých tenistek účinkovat Markéta Vondroušová, Barbora Krejčíková, Linda Nosková, Karolína Plíšková, Marie Bouzková a Kateřina Siniaková. Karolína Muchová sice automaticky figuruje mezi přihlášenými, nicméně se kvůli nedávné operaci zápěstí odhlásí. Žádná oficiální omluvenka pro hlavní soutěž zatím nedorazila, na seznam kvalifikace si zřejmě ještě pár dní počkáme.

Miami WTA 1000 | Entry list

| Mar 19 - Mar 31 |



Miami WTA 1000 | Entry list | Mar 19 - Mar 31 | Players entered using their protected ranking are: Kerber, Badosa, Osaka, Shuai Zhang, Rogers, Saville, Anisimova, Sevastova

19:00 | Entry list ATP Masters 1000 Miami (12. - 13. týden)

Stejně jako v Indian Wells se zatím i z Masters v Miami omluvil pouze Aslan Karacev. Také na Floridě by měli hrát hlavní soutěž Jiří Lehečka s Tomášem Macháčem. Seznam přihlášených pro kvalifikaci zatím k dispozici není, obvykle ho známe zhruba tři týdny před startem turnaje.

