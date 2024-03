Týden #14: Krejčíková se odhlásila i z Charlestonu, Macháč poslal omluvenku do Marrákeše

Seznam přihlášených, ty nejdůležitější aktualizace o odstoupení jednotlivých hráčů z turnajů, informace o divokých kartách a losy hlavních soutěží či kvalifikací. To vše nově najdete se zaměřením hlavně na české tenisty a největší hvězdy na jednom místě v tomto článku, který pro vás budeme průběžně aktualizovat.

Nadcházející turnaje (14. týden)

WTA 500 Charleston | WTA 250 Bogotá | ATP 250 Houston | ATP 250 Marrákeš | ATP 250 Estoril

Probíhající turnaje (12. - 13 týden)

WTA 1000 Miami | ATP Masters 1000 Miami

26. března

23:55 | Krejčíková se odhlásila i z Charlestonu (14. týden)

Barbora Krejčíková zřejmě stále není po nemoci fit a návrat na kurty nepodnikne ani na zelené antuce v Charlestonu. Česká tenistka, která odehrála poslední zápas na začátku února v Abú Zabí, se z americké pětistovky odhlásila.

22:20 | Macháč se odhlásil z Marrákeše (14. týden)

Tomáš Macháč se dle očekávání odhlásil z antukového turnaje ATP 250 v marockém Marrákeši, který je na programu od 1. dubna. Český tenista dnes postoupil do čtvrtfinále na Masters v americkém Miami a neměl by na přechod na antukové dvorce ani týden času.

20:25 | Entry list WTA 1000 Madrid (17. - 18. týden)

Venku už je i seznam přihlášených hráček pro velký společný podnik v Madridu. Na španělské tisícovce mají v plánu startovat Markéta Vondroušová, Barbora Krejčíková, Linda Nosková, Marie Bouzková, Kateřina Siniaková a Karolína Plíšková.

Madrid WTA 1000 | Entry List | Apr 23 pic.twitter.com/aFQU11hbCv — Melanie Lautrup (@melanie_lautrup) March 26, 2024

20:15 | Martincová se dostala do kvalifikace v Charlestonu (14. týden)

Tereze Martincové pomohlo několik odhlášek k tomu, aby si zahrála kvalifikaci na blížící se pětistovce v americkém Charlestonu. Hlavní soutěž podniku na zelené antuce je na programu od pondělí 1. dubna.

20:00 | Entry list ATP Masters 1000 Madrid (17. - 18. týden)

Pořadatelé další letošní antukové tisícovky v Madridu zveřejnili seznam přihlášených hráčů. V entry listu nechybí tři nejlepší Češi v žebříčku Jiří Lehečka, Tomáš Macháč a Jakub Menšík. Chráněný žebříček využijí Rafael Nadal, Denis Shapovalov, Matteo Berrettini a Marin Čilič.

20. března

16:30 | Entry list WTA 250 Rouen (16. týden)

Marie Bouzková ani Karolína Plíšková nezkusí své štěstí na silně obsazené pětistovce ve Stuttgartu a místo toho zamíří na novou dvěstěpadesátku do Rouenu. Ve francouzském městě by měly účinkovat také Anastasia Pavljučenkovová, Caroline Garciaová, Mirra Andrejevová či Sloane Stephensová.

Rouen WTA 250 | Entry List | April 15



(Same week as Stuttgart 500) pic.twitter.com/j2LyFuQDoN — Melanie Lautrup (@melanie_lautrup) March 20, 2024

19. března

22:30 | Lehečka a Macháč se představí na ATP 500 v Barceloně (16. týden)

Jiří Lehečka a Tomáš Macháč budou pokračovat v antukovém jaru na tradičně silně obsazené pětistovce v Barceloně, kam se chystají loňský šampion Carlos Alcaraz, Andrej Rubljov, Casper Ruud či Rafael Nadal. Zatím byla udělena jedna divoká karta, má ji bývalý čtvrtý hráč světa Kei Nišikori.

18:35 | Linda Fruhvirtová v kvalifikaci v Charlestonu (14. týden)

Linda Fruhvirtová se pokusí v hlavní soutěži blížícího se turnaje WTA 500 na zelené antuce v Charlestonu doplnit krajanku Barboru Krejčíkovou. Do seznamu přihlášených pro kvalifikační boje se česká teenagerka vešla jako poslední.

Charleston WTA 500 | Qualifying List pic.twitter.com/Ddm6dTQqaL — Melanie Lautrup (@melanie_lautrup) March 19, 2024

16:00 | Entry List ATP 250 Bukurešť (16. týden)

Po osmi letech se uskuteční antukový podnik ATP 250 v Bukurešti. Herní pole v rumunské metropoli vedou Adrian Mannarino, Francisco Cerúndolo, Tallon Griekspoor a Sebastian Korda. Dorazit by měl i trojnásobný grandslamový šampion Stan Wawrinka.

15:00 | Entry list WTA 500 Stuttgart (16. týden)

Tradičně hvězdné obsazení slibuje podnik WTA 500 ve Stuttgartu. Na antukovou akci v německé hale se přihlásila většina hráček TOP 10 v čele se šampionkou posledních dvou ročníků a světovou jedničkou Igou Šwiatekovou. Z Češek se do hlavní soutěže vešly Markéta Vondroušová, Barbora Krejčíková a Linda Nosková. Divokou kartu obdržely Angelique Kerberová a Emma Raducanuová.

Stuttgart WTA 500 | Entry List

|Apr 15 - Apr 21|



- Official list will be released tomorrow on the tournament’s website pic.twitter.com/CIcEr9NJkj — Melanie Lautrup (@melanie_lautrup) March 19, 2024

13:00 | Entry list ATP 250 Mnichov (16. týden)

Pořadatelé turnaje ATP 250 v Mnichově zveřejnili seznam přihlášených. Mezi největší hvězdy a favority se řadí domácí Alexander Zverev a šampion posledních dvou ročníků Holger Rune. Hlavní soutěž by si měl zahrát Jakub Menšík, divokou kartu zatím dostali Dominic Thiem a Matteo Berrettini.

11:30 | Macháč a Menšík jsou přihlášeni do kvalifikace Masters v Monte Carlu (15. týden)

Tomáš Macháč a Jakub Menšík se přihlásili do kvalifikačních bojů prvního letošního antukového podniku série Masters v Monte Carlu. Mezi přihlášenými je i Andy Murray, ovšem u bývalé světové jedničky se dá očekávat divoká karta do hlavní soutěže, v níž by měl účinkovat Jiří Lehečka.

12. března

16:35 | Entry list ATP Masters 1000 Monte Carlo (15. týden)

První letošní antukový podnik série Masters zveřejnil seznam přihlášek. Herní pole v Monte Carlu vede světová jednička Novak Djokovič, z TOP 20 chybí pouze Ben Shelton a Frances Tiafoe. Z českých tenistů si hlavní soutěž zahraje minimálně Jiří Lehečka. Chráněný žebříček se rozhodl využít antukový král Rafael Nadal.

11. března

22:00 | Kopřiva je na seznamu kvalifikace v Estorilu (14. týden)

Vít Kopřiva se přihlásil do kvalifikace turnaje ATP 250 v portugalském Estorilu, kde by měli v hlavní soutěži startovat mimo jiné Hubert Hurkacz, loňský šampion Casper Ruud či Dominic Thiem.

7. března

15:45 | Entry list WTA 500 Charleston (14. týden)

Barbora Krejčíková momentálně kvůli zdravotním problémům nehraje, nicméně za dva týdny by se měla představit v Miami a za necelý měsíc na zelené antuce v americkém Charlestonu. Z aktuální TOP 10 mají v plánu návštěvu Jižní Karolíny domácí Jessica Pegulaová, loňská šampionka Ons Jabeurová, Maria Sakkariová a Jelena Ostapenková.

Charleston WTA 500 | Updated Entry List pic.twitter.com/KZPODL9TNA — Melanie Lautrup (@melanie_lautrup) March 7, 2024

15:45 | Entry list WTA 250 Bogotá (14. týden)

Marie Bouzková vede pole přihlášených pro podnik WTA 250 v Bogotě, který je na programu od 1. do 7. dubna. Za ní následují vítězka posledních dvou ročníků této akce Tatjana Mariaová, Sara Sorribesová a Peyton Stearnsová.

Bogota WTA 250 | Entry List



| Apr 1 - Apr 7 | pic.twitter.com/gEDbHTt3Fg — Melanie Lautrup (@melanie_lautrup) March 7, 2024

6. března

12:15 | Entry list ATP 250 Estoril (14. týden)

Pořadatelé v Estorilu se mohou pochlubit dvěma jmény z TOP 10 pořadí, a sice Hubertem Hurkaczem a loňským vítězem Casperem Ruudem. Účast v tuto chvíli plánují třeba i Dominic Thiem a Gaël Monfils. Jednu z divokých karet dostal domácí Joao Sousa, který se v Estorilu rozloučí s kariérou.

12:15 | Entry list ATP 250 Marrákeš (14. týden)

Do Marrákeše se nechystá žádný z aktuálních členů TOP 30 pořadí, čehož se pokusí využít Tomáš Macháč. Nejvýše nasazenými by v tuto chvíli byli Laslo Djere, Sebastian Ofner, Alejandro Tabilo a Daniel Evans. Titul by měl v marocké metropoli obhajovat Roberto Carballés. Mezi přihlášenými figurují hvězdní Stan Wawrinka a Matteo Berrettini.

12:15 | Entry list ATP 250 Houston (14. týden)

V dubnu startuje antukové jaro a v americkém Houstonu zahájí přípravu na grandslamové French Open tři hráči elitní dvacítky, jmenovitě Ben Shelton, Tommy Paul a loňský šampion Frances Tiafoe. Divokou kartu zatím obdržel pouze Denis Shapovalov.

