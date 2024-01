Uhájí Djokovič semifinálovou neporazitelnost v Melbourne? 10násobného vítěze čeká šlágr se Sinnerem

V rámci 13. hracího dne letošního ročníku Australian Open se rozhodne o finalistech mužské dvouhry. Novak Djokovič (36), který je s 10 triumfy nejúspěšnějším hráčem úvodního grandslamu sezony, vyhrál v Melbourne Parku všech 10 semifinálových duelů. Jeho neporazitelnost se pokusí ve šlágru pátečního programu ukončit Jannik Sinner (22), jenž zabojuje o své první finále na majorech. Vítěz v nedělním finále narazí na dvojnásobného finalistu Daniila Medveděva (27), nebo Alexandera Zvereva (26).

Přehled toho nejzajímavějšího, pátek 26. 1.

Semifinále mužů

Djokovič (1-Srb.) - Sinner (4-It.) | Rod Laver Arena (04:30 SEČ)

Medveděv (3-) - Zverev (6-Něm.) | Rod Laver Arena (09:30 SEČ)



Novak Djokovič (1.) - Jannik Sinner (4.) | Rod Laver Arena (04:30 SEČ)

V závěru loňské sezony se začala formovat parádní rivalita mezi Novakem Djokovičem a Jannikem Sinnerem a v letošním roce by mohlo dojít na několik intenzivních soubojů mezi těmito dvěma aktéry. Ten první nás čeká hned na úvodním grandslamu sezony, jelikož se poperou o postup do finále Australian Open.

Sinnerovi se v koncovce loňského roku podařilo něco, co se nikomu nepočítaje Rafaela Nadala a Rogera Federera nepovedlo. A sice dvakrát porazit Djokoviče během velmi krátkého období, italský mladík uspěl v základní skupině Turnaje mistrů a také v semifinále Davis Cupu. Pokaždé však velmi těsně, v Turíně až v tie-breaku rozhodující sady a v týmové soutěži, kde měl proti Srbovi navrch také v rozhodující čtyřhře, až po odvrácení tří mečbolů v řadě.

Ačkoli Sinner v posledních měsících Djokoviče dvakrát skolil, v tom nejdůležitějším duelu ve finále Turnaje mistrů tahal za kratší konec a dostal pořádnou lekci. Přitom se sám postaral o to, že Djokovič bude na závěrečné akci pro osm nejlepších tenistů roku pokračovat, když v posledním utkání skupiny porazil Holgera Runeho. Kdyby zvítězil Dán, pro Djokoviče by turnaj skončil. Svého rozhodnutí tak možná později litoval.

When Djokovic & Sinner Went Back-To-Back In Turin!



Novak Djokovič v posledních letech takřka neustále přepisuje historii a jeho největším cílem pro letošní rok bude dosáhnout na kalendářní Grand Slam a získat zlato na olympijských hrách v Paříži. K vítězství na všech čtyřech majorech v jedné sezoně měl velmi blízko v letech 2021 a 2023 a uvidíme, zda bude pokračovat v útoku na tento obrovský úspěch i po pátečním duelu. Sinner bude jeho zatím nejtěžším protivníkem na letošním Australian Open.

Na rozdíl od svého následujícího soupeře ztratil v Melbourne set, a to hned tři. Zpočátku to mohlo být způsobeno hlavně nachlazením a doznívajícími problémy s pravým zápěstím, které ho postihly během týmového United Cupu. Ve čtvrtfinále potkal výborně hrajícího Taylora Fritze a na své poměry až příliš zahazoval brejkboly. I vinou skvělého výkonu Američana využil jen čtyři z 21 příležitostí na brejk. Svou nejlepší možnou formu každopádně na probíhajícím Australian Open ještě neukázal, alespoň ne stabilně.

To však nemusí 36letého Srba vůbec znepokojovat, protože je známý tím, že dokáže v závěrečných kolech svou výkonnost pozvednout a dostat soupeře pod obrovský tlak. Důkazem může být fakt, že ještě nikdy neovládl grandslamový turnaj bez ztráty setu a po cestě za triumfy na Australian Open 2021 a 2023 nepovolil set semifinálovému ani finálovému protivníkovi, přestože se v předchozích kolech neprezentoval nejlepší formou. Navíc je v Melbourne Parku neporažen v semifinále i finále a s 10 triumfy nejúspěšnějším hráčem v historii.

V semifinále grandslamů má vynikající úspěšnost 36:11. Na hardových majorech dokonce v této fázi uspěl v 20 z 23 případů, dva ze tří nezdarů si připsal proti bývalé světové jedničce a majiteli 20 grandslamových vavřínů Rogerovi Federerovi na US Open 2008-09. Pak už se musel smířit s porážkou jen na US Open 2014 proti Keiovi Nišikorimu. To znamená, že na Australian Open zvládl všech 10 semifinále. Na grandslamech vyhrál posledních 12 semifinále, naposledy ho dokázal v této fázi porazit tehdejší čtvrtý hráč světa Dominic Thiem na French Open 2019.

Vizitka Novaka Djokoviče. (@ Livesport)

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 7:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 7:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:0 (kariérní 257:112)

Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 36:11)

Bilance v semifinále: 0:0 (kariérní 136:47)



Novak Djokovič - Australian Open

Kariérní bilance: 94:8

Nejlepší výsledek: triumf (2008, 2011-13, 2015-16, 2019-2021, 2023)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v semifinále: 10:0

Generálka: United Cup (bilance 2:1)

Cesta turnajem: Prižmič (6:2, 6:7, 6:3, 6:4), Popyrin (6:3, 4:6, 7:6, 6:3), (30) Etcheverry (6:3, 6:3, 7:6), (20) Mannarino (6:0, 6:0, 6:3), (12) Fritz (7:6, 4:6, 6:2, 6:3)

Jannik Sinner hraje v posledních měsících v životní formě a nejspíše dorazil do Melbourne Parku jako hráč s nejlepší fazónou. Možná by si tak pro semifinále Australian Open zasloužil papírově snazšího soupeře, ale toho má světová trojka Daniil Medveděv, který v žebříčku figuruje o jednu příčku výše. Dvaadvacetiletý Ital jako jediný na turnaji stále neztratil set, ačkoli v osmifinále narazil na světovou patnáctku a loňského semifinalistu Karena Chačanova a ve čtvrtfinále na pětku Andreje Rubljova.

Na těch největších akcích se začal pravidelně prosazovat až ve druhé půlce loňské sezony. Dříve se mu to nepodařilo i vinou slabší fyzické kondice. Vzhledem k momentálním okolnostem by mohl být právě teď psychicky i fyzicky nejlépe připravený skolit světovou jedničku a statisticky nejlepšího hráče všech dob i na grandslamu. Pauzu mezi sezonami si totiž prodloužil, nový tenisový rok zahájil až v Melbourne a po cestě do semifinále neztratil výraznější počet sil. Navíc jen ve třech z 15 setů potřeboval více než 10 gamů.

V pátek nastoupí ke svému druhému semifinále na grandslamech, loni ve Wimbledonu prohrál ve třech setech právě s Djokovičem. V poslední době však učinil progres a začal se na těch největších turnajích mnohem více prosazovat proti nejlepším hráčům světa, takže bude zajímavé sledovat, jak si s touto ohromně těžkou výzvou poradí tentokrát. V posledních měsících porazil alespoň jednou všechny ostatní členy TOP 4 žebříčku, vybojoval triumfy na "pětistovkách" v Pekingu a Vídni a také první trofej z Masters. Ještě k tomu zářil na Turnaji mistrů, tedy až do finálové porážky s Djokovičem.

Vizitka Jannika Sinnera. (@ Livesport)

Jannik Sinner - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Bilance: 5:0

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 5:0

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:0 (kariérní 23:27)

Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)

Bilance v semifinále: 0:0 (kariérní 14:8)



Jannik Sinner - Australian Open

Kariérní bilance: 13:4

Nejlepší výsledek: semifinále (2024)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Van De Zandschulp (6:4, 7:5, 6:3), De Jong (6:2, 6:2, 6:2), (26) Báez (6:0, 6:1, 6:3), (15) Chačanov (6:4, 7:5, 6:3), (5) Rubljov (6:4, 7:6, 6:3)

Vzájemná bilance: Djokovič vede v oficiálních soubojích 4:2, na grandslamech 2:0. Sinner může v současné formě přehrát kohokoli na tour a někteří příznivci hlásí, že si vede v poslední době výkonnostně lépe než Djokovič. Teď ho však čeká nejtěžší možná výzva, a sice porazit Djokoviče na grandslamu. Ještě k tomu na Australian Open, kde je Srb nejúspěšnější.

Pokud někdo může ukončit Djokovičovu pětiletou neporazitelnost v Melbourne Parku a také stoprocentní bilanci v posledních dvou kolech (dohromady 20:0) v tomto dějišti, pak je to právě Sinner. Desetinásobného šampiona Australian Open by měl minimálně potrápit.



Daniil Medveděv (3.) - Alexander Zverev (6.) | Rod Laver Arena (09:30 SEČ)

Alexander Zverev a Daniil Medveděv se nemají v lásce, což bylo jasně vidět i v průběhu loňské sezony. Jejich premiérové střetnutí na grandslamech by tak mohlo nabídnout zajímavou podívanou nejen po tenisové stránce.

Po výměně názorů na tiskových konferencích po některých soubojích na loňských podnicích Masters měl poslední slovo Medveděv. V závěrečném utkání skupiny na Turnaji mistrů s Carlosem Alcarazem předvedl zřejmě záměrně podprůměrný výkon, čímž z turnaje vyřadil právě Zvereva. Němec po zranění tvrdě dřel, aby se na závěrečný vrchol roku kvalifikoval, a byl v dobré pozici na postup do semifinále.

Druhá série pořadu Break Point na Netflixu, která vyšla krátce před Australian Open, možná jejich rivalitu ještě více vyhrotila. Zverevovi byla věnována jedna z epizod a Němec v ní označil Medveděva za jednoho z nejméně férových hráčů. Medveděva se média na tento výrok pochopitelně zeptala, nicméně Rus se nenechal situací vůbec rozhodit. "Neviděl jsem to a asi se na to ani dívat nebudu, protože by mě to naštvalo (smích). Něco jsem o tom slyšel. Lidé kolem mě a lidé v šatně ale vědí, jaký jsem. Nemám k tomu moc co dodat, ten seriál není skutečný život."

Sascha completes this year’s #AusOpen SF lineup ‼️@AlexZverev defeats world No. 2 Carlos Alcaraz, 6-1, 6-3, 6-7 (2), 6-4, to set up a 19th career clash with Daniil Medvedev.



Zverev and Medvedev have never faced off at a major until now. https://t.co/BBhlb10EGS — TENNIS (@Tennis) January 24, 2024

Daniil Medveděv absolvuje na Australian Open svůj první letošní turnaj a už ztratil dost energie, která by se mu mohla v závěrečných kolech hodit. Potíže měl překvapivě už v úvodních kolech, třeba s Emilem Ruusuvuorim prohrával 0:2 na sety. Další pětisetovou bitvu absolvoval ve čtvrtfinále, s Hubertem Hurkaczem se na kurtu zdržel skoro čtyři hodiny.

Výsledkově je na tom podobně jako Zverev, pokud tedy nepočítáme grandslamy. Na podnicích velké čtyřky je totiž 27letý Rus mnohem úspěšnější a i díky tomu se vyšplhal na post světové jedničky. V posledních letech zaostává na hardových grandslamech pouze za Novakem Djokovičem, v roce 2021 vyhrál US Open a stal se zbrusu novým grandslamovým šampionem a v letech 2021-22 hrál finále Australian Open. Předloni mohl v tomto dějišti zvednout nad hlavu další trofej, kdyby nezahodil jasný náskok ve finále s Rafaelem Nadalem.

V semifinále grandslamů má mnohem lepší bilanci než jeho protivník, vyhrál pět ze sedmi. Všech pět postupů do finálové fáze slavil nepřekvapivě na majorech hraných na jeho oblíbených tvrdých površích.

Vizitka Daniila Medveděva. (@ Livesport)

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Bilance: 5:0

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 5:0

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:0 (kariérní 42:41)

Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 5:2)

Bilance v semifinále: 0:0 (kariérní 36:14)



Daniil Medveděv - Australian Open

Kariérní bilance: 26:7

Nejlepší výsledek: finále (2021-22)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v semifinále: 2:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Atmane (5:7, 6:2, 6:4, 1:0 skreč), Ruusuvuori (3:6, 6:7, 6:4, 7:6, 6:0), (27) Auger-Aliassime (6:3, 6:4, 6:3), Borges (6:3, 7:6, 5:7, 6:1), (9) Hurkacz (7:6, 2:6, 6:3, 5:7, 6:4)

Alexander Zverev vyřadil ve čtvrtfinále French Open 2022 Carlose Alcaraze a připsal si svůj tehdy nejcennější skalp na grandslamech, ale následně si v semifinále přivodil velmi vážné zranění a sezona pro něj skončila. Pomyslný kruh připomínající přetržené vazy v kotníku symbolicky uzavřel čtvrtfinálovým vítězstvím nad španělským supertalentem na probíhajícím Australian Open.

Do akce se vrátil na začátku loňské sezony a pečlivě znovu budoval svou formu i sebevědomí. Překvapivá středeční výhra nad Alcarazem byla dalším krokem správným směrem, protože na grandslamech se mu proti nejlepším hráčům světa normálně vůbec nedaří. Ještě k tomu měl před soubojem se Španělem nulovou úspěšnost 0:10 proti zástupcům TOP 5 na podnicích velké čtyřky.

Šestadvacetiletý Němec učinil v posledních 12 měsících ohromný progres. Loni touto dobou nebyl v nejlepší fyzické kondici a prohrál třeba s outsidery Michaelem Mmohem či Tallonem Griekspoorem. Do letošní sezony ovšem vstoupil parádní bilancí 9:1, ačkoli pouze ve dvou z 10 duelů neztratil set. To jasně značí, že je na tom zdravotně mnohem lépe.

V semifinálových zápasech na grandslamech si nevede dobře. V této fázi nejprestižnějších podniků má bilanci 1:5 a všech pět nezdarů zaregistroval proti někomu z TOP 10. Porazit dokázal pouze tehdejší světovou sedmadvacítku Pabla Carreňa na US Open 2020, kde ve finále nedotáhl náskok 2:0 na sety proti Dominicovi Thiemovi.

Vizitka Alexandera Zvereva. (@ Livesport)

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 9:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 9:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 3:0 (kariérní 49:62)

Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:5)

Bilance v semifinále: 0:0 (kariérní 32:28)



Alexander Zverev - Australian Open

Kariérní bilance: 25:8

Nejlepší výsledek: semifinále (2020, 2024)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v semifinále: 0:1

Generálka: United Cup (bilance 4:1)

Cesta turnajem: Köpfer (4:6, 6:3, 7:6, 6:3), Klein (7:5, 3:6, 4:6, 7:6, 7:6), Michelsen (6:2, 7:6, 6:2), (19) Norrie (7:5, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6), (2) Alcaraz (6:1, 6:3, 6:7, 6:4)

Vzájemná bilance: Medveděv vede 12:7, nepočítaje exhibice 11:7. Medveděv vyhrál pět ze šesti loňských soubojů, nicméně vzhledem ke kvalitám obou aktérů nemusí být vzájemná bilance tolik vypovídající. Zverev totiž uspěl v úvodních čtyřech střetnutích a Medveděvovi se podařilo vzájemnou bilanci otočit ve svůj prospěch hlavně díky loňskému roku, během něhož se jeho rival vracel po dlouhé zdravotní pauze. Před sezonou 2023 to spolu měli 6:6.

Zverev vypadá na začátku letošního roku v lepší formě i kondici než loni, a pokud si nepustí Medveděva do hlavy a neselže v klíčových momentech, pak má solidní šanci se podruhé v kariéře podívat do finále grandslamu.

