V Madridu se tentokrát raduje Šwiateková, v repríze loňského finále přežila mečboly Sabalenkové

WTA MADRID - Iga Šwiateková (22) po třech odvrácených mečbolech oplatila v repríze loňského finále na Mutua Madrid Open porážku dvojnásobné šampionce Aryně Sabalenkové (25) a po setech 7:5, 4:6, 7:6 získala jubilejní 20. kariérní titul, už devátý z prestižních tisícovek. Světová jednička letos kralovala na podnicích série WTA 1000 potřetí, zapsala již 32. výhru v sezoně a navýší náskok v čele žebříčku právě před Běloruskou.

Šwiateková – Sabalenková 7:5, 4:6, 7:6

Znovu po roce se do finále Mutua Madrid Open probojovaly Iga Šwiateková a Aryna Sabalenková. Od zavedení tohoto turnaje WTA 1000 v roce 2009 došlo poprvé na finále dvou hráček, které už se v minulosti v tomto dějišti o trofej utkaly. Zatímco Šwiateková do finále prošla až na menší výpadek naprosto suverénně, Sabalenková musela ve čtyřech z pěti zápasů do rozhodujícího dějství.

V loňském finále v tomto dějišti se po třísetové bitvě radovala Sabalenková, tentokrát ale našla recept na vítězství Šwiateková a má trofej z každého velké generálky na French Open, kde v minulosti třikrát kralovala. Polka začala utkání brejkem, ale o náskok ihned prišla. Další vedení brejku si vypracovala v 11. hře, v tomto případě ho potvrdila a uzavřela úvodní sadu.

Kvalitní a vyrovnaná bitva pokračovala ve druhém dějství. V něm byla o chlup lepší Sabalenková, úvodní dva brejky nepotvrdila, ovšem v 10. gamu slavila další a po necelých dvou hodinách poslala utkání do rozhodujícího setu. Rovněž v závěrečné sadě se k šancím propracovaly obě aktérky, Sabalenková neuhájila náskok brejku, ve 12. hře neproměnila dva mečboly na returnu a rozhodnout musel po třech hodinách boje tie-break. V dramatické zkrácené hře (9:7) se dostala Sabalenková k dalšímu mečbolu, ale i ten Šwiateková odvrátila a sama proměnila druhou možnost.

Šwiateková na konci května oslaví teprve 23. narozeniny a už má na kontě 20 titulů. Svou vynikající finálovou bilanci upravila na 20:4 (na antuce na 8:2) a ve svém 11. finálovém duelu na prestižních tisícovkách získala devátý vavřín z podniků této kategorie. Finále zvládla posedmé v řadě. V historii Mutua Madrid Open je jedinou polskou finalistkou a nyní už i šampionkou.

Světová jednička v aktuální sezoně zvládla 32 z 36 duelů a i svůj třetí letošní triumf slaví na akcích WTA 1000, v předchozích měsících uspěla v Dauhá a Indian Wells. V žebříčku bude mít před druhou Sabalenkovou náskok zhruba 3 500 bodů.

Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Sabalenková se mohla stát druhou trojnásobnou šampionkou v historii madridského turnaje po Petře Kvitové, která v tomto dějišti kralovala v letech 2011, 2015 a 2018. Běloruska získala obě své antukové trofeje právě v Caja Mágica. Letošním finálovým nezdarem porušila vlastní pravidlo, v minulosti tady startovala pětkrát a buď vypadla v prvním kole, nebo triumfovala.

Šampionka posledních dvou ročníků Australian Open si zhoršila bilanci ve finálových zápasech na 14:13, konkrétně na podnicích WTA 1000 na 5:2. Navíc prohloubila své manko ve vzájemné bilanci se Šwiatekovou na 3:7, ve finále s ní prohrála ve třech ze čtyř případů.

Nyní se obě finalistky přesunou na další tisícovku v Římě, kde za pár dní startuje hlavní soutěž. Sabalenková byla v italské metropoli nejdál předloni v semifinále a loni tam ztroskotala hned po prvním zápase. Šwiateková má v Římě bilanci 14:2 a už dvakrát triumfovala.



Výsledky turnaje WTA 1000 v Madridu

