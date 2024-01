Vítězství po šesti nezdarech. Siniaková v Linci poprvé vyhrála zápas v hlavní soutěži

Kateřina Siniaková při své premiéře v Linci na podzim roku 2014 prošla kvalifikací, ale v hlavní soutěži vypadla hned v prvním kole s krajankou Klárou Koukalovou. A totéž se jí stalo i při dalších pěti startech.

Prokletí zlomila až na sedmý pokus v novém zimním termínu proti oblíbené soupeřce poté, co se do Horních Rakousů vrátila po čtyřech letech. Chorvatku Petru Martičovou, jež obhajovala loňské finále, zdolala po obratu 4:6, 6:3, 7:5 a vzájemnou bilanci upravila na 3:0.

Siniaková v duelu žebříčkových sousedek z konce první padesátky pořadí WTA prohrála s osmou nasazenou Martičovou úvodní set, dokázala ale vyrovnat a vynutit si rozhodující třetí sadu. V ní se dostala do vedení, koncovku si ale zkomplikovala.

Za stavu 5:3 nedokázala při podání soupeřky proměnit první mečbol a ukončit zápas pak nezvládla ani při svém podání. V desátém gamu ale vybojovala další brejk a tentokrát už duel doservírovala.

Holding firm @K_Siniakova takes out last year's finalist Martic in a tight three set match!#WTALinz pic.twitter.com/Iqnkoduwk9 — wta (@WTA) January 31, 2024