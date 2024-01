Vondroušová dohrála v prvním kole po debaklu od Jastremské. Nosková zvládla derby, postupuje Siniaková

Markéta Vondroušová si v roce 2022 prošla půlroční zdravotní pauzou způsobenou zraněním a operací zápěstí a na začátku loňské sezony se vrátila na nejvyšší okruh. Rodačka ze Sokolova patřila v loňském roce k nejstabilnějším hráčkám, stala se zbrusu novou grandslamovou šampionkou a první nenasazenou vítězkou Wimbledonu v open éře a poprvé se vyšplhala do TOP 10 žebříčku a na post české jedničky.

Po čtvrtfinálové účasti na US Open se jí však vůbec nedaří a z posledních devíti zápasů jich sedm prohrála, což zahrnuje nepovedený debut na Turnaji mistryň. Do aktuální sezony vstoupila v týmovém United Cupu, kde nezvládla bitvu s Qinwen Zheng a přetlačila ve třech setech outsiderku Olgu Danilovičovou. Následně českým příznivcům zatrnulo, když kvůli zranění kyčle odstoupila z generálky v Adelaide.

Ještě větší důvod ke zklamání měli čeští fanoušci v pondělí. Nasazená sedmička a největší česká naděje totiž nezvládla vstup do letošního Australian Open, kde při posledních třech startech uhrála minimálně třetí kolo. V prvním kole grandslamových turnajů neuspěla poprvé od French Open 2020, tehdy nestačila na pozdější šampionku Igu Šwiatekovou, a po sérii devíti výher v této fázi podniků velké čtyřky.

Proti bývalé světové jednadvacítce a kvalifikantce Dajaně Jastremské, jež se v červenci 2021 vrátila po zrušeném dopingovém trestu a od té doby se ohromně trápí, vyrobila jen pět vítězných úderů a 19 nevynucených chyb.

V utkání celkem pětkrát zaváhala na vlastním servisu a ukrajinské soupeřce, která se do hlavní soutěže dostala po třech třísetových bitvách v kvalifikaci, ho sebrala pouze jednou. Po prvním ani druhém podání nedokázala uhrát více než 44% bodů a za hodinu a 17 minut pro ni turnaj skončil.

Jastremská, která přerušila sérii osmi nezdarů v prvním kole grandslamových podniků táhnoucí se od French Open 2020, si připsala svůj první skalp TOP 100 od loňského června a zaznamenala svou první výhru nad hráčkami TOP 20 od předloňského června.

O svou celkově čtvrtou účast ve třetím kole grandslamů bude usilovat proti Varvaře Gračovové. S ruskou rodačkou reprezentující Francii změří síly poprvé.

Linda Nosková zahájila druhou sezonu po sobě odvráceným mečbolem a skvělým výsledkem na jedné ze silně obsazených australských "pětistovek". Loni v Adelaide se z kvalifikace probojovala do svého prvního finále na turnajích WTA a další šanci na zisk titulu měla na domácím Livesport Prague Open. Letos zaznamenala semifinále v Brisbane, v němž byla nad její síly pozdější šampionka Jelena Rybakinová.

Debut na Australian Open si odbyla loni. Do Melbourne Parku dorazila s rankingem, který by pohodlně stačil na start v hlavní soutěži, jenže při uzavírce přihlášek se v žebříčku nacházela mnohem níže a musela do kvalifikačních bojů. Náročný přesun z Adelaide nezvládla a prohrála hned na úvod s Katherine Sebovovou. První výhru v hlavních soutěžích grandslamů tak zapsala až na French Open.

Tentokrát měla čas na odpočinek, jelikož na poslední chvíli zrušila start na přípravné akci v Hobartu. Svou premiéru v hlavním losu úvodního grandslamu roku zahájila výhrou nad krajankou Marií Bouzkovou, jež se s Melbourne Parkem stejně jako loni rozloučila hned na úvod.

Nosková byla dle očekávání mnohem aktivnější hráčkou na kurtu. Ačkoli ztratila jen šest gamů, musela v utkání řešit více brejkbolových hrozeb (9) než nasazená krajanka (7). V proměňování brejkbolů však byla mnohem úspěšnější, servis vzala Bouzkové čtyřikrát a sama o něj přišla pouze jednou. Hned čtyři brejkboly odvrátila v úvodním gamu zápasu. Bouzkové dovolila ve druhém dějství otočit z 2:4 na 5:4, nicméně v posledních třech gamech dominovala.

