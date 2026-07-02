Wimbledon: Menšíka čeká nebezpečný soupeř, Lehečku derby. Nosková by měla dominovat

DNES, 06:00
Previews 121
Pět českých tenistů odehraje ve čtvrtek druhé kolo letošního Wimbledonu. Karolína Plíšková bude čelit světové trojce, obhájkyni titulu a šestinásobné grandslamové šampionce Ize Šwiatekové, Jakub Menšík vyzve bývalou světovou trojku Grigora Dimitrova. Od Lindy Noskové, Jiřího Lehečky i Marie Bouzkové se očekává hladký postup do další fáze nejslavnějšího tenisového turnaje. Program startuje ve 12:00.
Profily hráčů (7)
Plíšková Karolína
Dimitrov Grigor
Bouzková Marie
Molcan Alex
Swiatek Iga
Lehečka Jiří
Nosková Linda
Menšík Jakub
Jakub Menšík vyzve nebezpečného Grigora Dimitrova (© THOMAS SAMSON / AFP)

Přehled toho nejzajímavějšího, čtvrtek 2. 7.

Češi v akci
Bouzková (21-ČR) – Grantová (It.) | Court 16 (12:00 SELČ)
Plíšková (ČR) – Šwiateková (3-Pol.) | Centre Court (14:30 SELČ)
Lehečka (13-ČR) – Molčan (SR) | Court 18 (15:30 SELČ)
Menšík (15-ČR) – Dimitrov (Bulh.) | No.1 Court (17:30 SELČ)
Nosková (9-ČR) – Osoriová (Kol.) | No.3 Court (17:30 SELČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské dvouhry i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

 

Plíšková vyzve Šwiatekovou, Menšík jde na Dimitrova

Karolína Plíšková hraje Wimbledon poprvé po dvou letech a do All England Clubu se finalistka ročníku 2021 vrátila hladkou výhrou v derby s Terezou Valentovou. Po dlouhé zdravotní pauze se hlavně v posledních měsících prezentuje velmi solidní formou, ovšem v dalším kole ji čeká možná až příliš těžká výzva. Bývalá světová jednička bude čelit Ize Šwiatekové, která je jasnou kurzovou favoritkou. Majitelka šesti grandslamových trofejí a obhájkyně titulu ovšem nemá v letošní sezoně vůbec dobrou formu a hned v úvodním kole se trápila s Taylor Townsendovou. Plíšková tedy nemusí být bez šance, nicméně je potřeba zmínit, že pro Češku je polská hvězda velmi neoblíbenou soupeřkou. Plíšková ve vzájemné bilanci se Šwiatekovou prohrává 0:3 a jednou schytala výprask 0:6, 0:6.

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Velmi zajímavou výzvu má před sebou Jakub Menšík, který bude usilovat o vyrovnání svého wimbledonského maxima a zároveň loňského výsledku. Ve druhém kole je tak trochu se štěstím, protože v úvodním zápase měl obrovské potíže s domácím outsiderem Tobym Samuelem, který v rozhodujícím setu vedl o brejk. Menšík ale využil své zkušenosti a připsal si první letošní vítězství na trávě. Výkonnostně se semifinalista nedávného French Open potřebuje okamžitě zlepšit, protože Grigor Dimitrov by měl být ve čtvrtek mnohem větší hrozbou než Samuel. Bývalý třetí hráč světa je skvělým hráčem na trávě, ve Wimbledonu byl v posledních třech letech pokaždé v osmifinále a jeho maximem je semifinále. Hodně bude záležet na kondici Dimitrova, který v poslední době často bojoval se zraněními. Menšík vyhrál oba předchozí souboje, vždy po bitvě, a je mírným favoritem.

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Nosková, Lehečka a Bouzková by měli slavit postup

Linda Nosková kralovala krátce před Wimbledonem na generálce v Berlíně, kde ve finále skolila Jessicu Pegulaovou, konečně ukončila dlouhé čekání na druhý kariérní titul a pak dle očekávání úspěšně vstoupila do nejslavnějšího tenisového turnaje. Nasazená Češka si bez větších komplikací poradila s Ellou Seidelovou a snadné vítězství se od ní očekává také ve čtvrtek, kdy nastoupí proti Camile Osoriové. Kolumbijka by byla mnohem nebezpečnější na antuce, nicméně na trávě má negativní kariérní bilanci. Loňská osmifinalistka Nosková by tak měla mít v těchto podmínkách jasnou převahu, pokud potvrdí skvělou formu z přípravných turnajů. Vzájemná bilance je vyrovnaná 1:1 a Nosková jednoznačně ovládla poslední souboj loni v Poháru Billie Jean Kingové.

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Roli jasného favorita bude plnit i Jiří Lehečka. Finalista letošního Masters v Miami přijel na Wimbledon po nečekané porážce s Rinkym Hijikatou v Queen's Clubu, kde obhajoval finále, nicméně v All England Clubu si okamžitě spravil chuť. Český tenista odstartoval nejslavnější turnaj drtivým vítězstvím nad nebezpečným a nevyzpytatelným Alexeiem Popyrinem. Pokud předvede takto disciplinovaný výkon i ve čtvrtečním utkání druhého kola, neměl by mít s postupem do další fáze výraznější potíže. Jeho protivníkem bude v česko-slovenském derby Alex Molčan, který zatím na trávě moc zápasů neodehrál, ale potrápil Fábiána Marozsána na Mallorce a ve Wimbledonu vyřadil Daniela Altmaiera. Pro Lehečku tak může představovat hrozbu, ovšem český tenista si nálepku favorita určitě zaslouží.

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Kromě Noskové a Menšíka by měla uspět v roli favoritky také Marie Bouzková. Další z nasazených českých nadějí přežila v prvním kole bitvu s nebezpečnou Talií Gibsonovou, znovu potvrdila výbornou formu, protáhla svou aktuální neporazitelnost už na šest zápasů a zatím v Londýně navazuje na triumf z přípravné akce v Nottinghamu. Bouzková byla už dvakrát ve druhém týdnu Wimbledonu, kdežto její soupeřka Tyra Caterina Grantová hraje poprvé v kariéře hlavní soutěž grandslamového podniku. Místo v hlavním losu si zajistila přes kvalifikaci a pak na úvod zaskočila po jasné výhře domácí Katie Boulterovou. Bouzková tak nesmí talentovanou italskou teenagerku podcenit, ačkoli Grantová hraje svůj první profesionální turnaj na travnatých kurtech.

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Čtvrteční program

CENTRE COURT (od 14:30 SELČ)
1. Plíšková (ČR) – Šwiateková (3-Pol.)
2. M. Berrettini (It.) – Fils (20-Fr.)
3. McNallyová (USA) – Rybakinová (2-Kaz.)


NO.1 COURT (od 14:00 SELČ)
1. Swanová (Brit.) – Keysová (26-USA)
2. Royer (Fr.) – Zverev (2-Něm.)
3. Menšík (15-ČR) – Dimitrov (Bulh.)


NO.2 COURT (od 12:00 SELČ)
1. Fritz (6-USA) – Kypson (USA)
2. Carreňo (Šp.) – Jódar (23-Šp.) 6:3, 3:6, 6:1, 1:2 / dohrávka / nejdříve ve 13:30 SELČ
3. Anisimovová (6-USA) – Keninová (USA)
4. Tiafoe (17-USA) – Choinski (Brit.) / nejdříve v 15:30 SELČ
5. Paoliniová (13-It.) – Golubicová (Švýc.) / nejdříve v 17:30 SELČ


NO.3 COURT (od 12:00 SELČ)
1. De Minaur (5-Austr.) – Mannarino (Fr.)
2. Ealaová (29-Fil.) – Jointová (Austr.)
3. Duckworth (Austr.) – Cobolli (9-It.) / nejdříve v 15:30 SELČ
4. Nosková (9-ČR) – Osoriová (Kol.) / nejdříve v 17:30 SELČ


COURT 18 (od 12:00 SELČ)
1. Fery (Brit.) – Virtanen (Fin.)
2. Blinkovová (-) – Kosťuková (12-Ukr.)
3. Lehečka (13-ČR) – Molčan (SR) / nejdříve v 15:30 SELČ


COURT 4 (od 12:00 SELČ)
1. Danilinová/Kruničová (3-Kaz./Srb.) – Fernandezová/Putincevová (Kan./Kaz.)
2. Starodubcevová/Stearnsová (Ukr./USA) – Haverlagová/P. Udvardyová (Niz./Maď.)
3. Arends/Pel (15-Niz.) – Griekspoor/Van De Zandschulp (Niz.)
4. Kopřiva/Pieczonka (ČR/Pol.) – Hanfmann/Struff (Něm.)


COURT 5 (od 12:00 SELČ)
1. Galloway/Peers (USA/Austr.) – Granollers/Zeballos (2-Šp./Arg.)
2. Ljutarevič/Reyes-Varela (-/Mex.) – Bonzi/Rinderknech (Fr.)
3. Doumbia/Reboul (13-Fr.) – Kirkov/Stevens (USA/Niz.)
4. Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) – H. Chan/Tausonová (Tchaj-wan/Dán.)


COURT 6 (od 12:00 SELČ)
1. Nouza/Oberleitner (ČR/Rak.) – Göransson/E. King (Švéd./USA)
2. Aojamaová/E. Liang (13-Jap./Tchaj-wan) – Bouzasová/Sönmezová (Šp./Tur.)
3. Burruchaga/Tirante (Arg.) – Collignon/Prižmič (Belg./Chorv.)
4. Bartůňková/Ealaová (ČR/Fil.) – Keninová/Ostapenková (8-USA/Lot.)


COURT 8 (od 12:00 SELČ)
1. Balaji/Demoliner (Indie/Braz.) – Gillé/Verbeek (Belg./Niz.)
2. H. Guo/Mladenovicová (10-Čína/Fr.) – Burrageová/Stojsavljevicová (Brit.)
3. Dudeneyová/Xuová (Brit.) – S. Hsieh/Xin. Wang (Tchaj-wan/Čína)
4. Malečková/Škochová (ČR) – Mihalíková/Nichollsová (12-SR/Brit.)


COURT 10 (od 12:00 SELČ)
1. Frantzen/Haase (Něm./Niz.) – R. Ho/Jebens (Tchaj-wan/Něm.)
2. L. Kičenoková/Krawczyková (11-Ukr./USA) – Olijnykovová/Zarazúaová (Ukr./Mex.)
3. Rojer/Winegar (Niz./USA) – Bhambri/Venus (Indie/N. Zél.)
4. Bouzková/Sorribesová (ČR/Šp.) – Potapovová/Taggerová (Rak.)


COURT 16 (od 12:00 SELČ)
1. Bouzková (21-ČR) – Grantová (It.)


COURT 17 (od 12:00 SELČ)
1. Navarrová (23-USA) – Selechmetěvová (Šp.)
2. Z. Svajda (USA) – Majchrzak (Pol.)
3. Dartová/Lumsdenová (Brit.) – Sutjiadiová/Tjenová (Indon.)
4. Piterová/Sisková (Pol./ČR) – Boulterová/Watsonová (Brit.)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

121
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PTP
02.07.2026 14:32
Nouza Oberleitner - slušnej oddíl!
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misa
02.07.2026 13:51
Maruška má ode mě velkou pochvalu za to, jak zvládla hodně těžký zápas. V posledním gemu otočila dokonce gem ze stavu 15-40 Je vidět, že má za se sebou letos řadu úspěchů, které jí dodávají sebedůvěru v klíčových momentech. Letos už posbírala na její poměry šílené množství bodů, o čemž se víc rozepíšu v samostatném článku...
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tommr
02.07.2026 13:54
první brejkbol odvrátila prvním esem v zápase U Marie nevídané ...
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paprikovygulas
02.07.2026 13:58
Pochvala od tenisového panica neznamená absolútne nič, k tomu si to tu aj tak nikdy neprečíta
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misa
02.07.2026 14:16
Zajímej se raději o situaci u vás doma
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paprikovygulas
02.07.2026 14:17
Tam je všetko v pohode, preto mam čas na niemandov
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misa
02.07.2026 14:29
Myslel jsem tím, jestli nemáte ve vašem vyspělém Slovensku nějaký tenisový web, kde bys mohl trolit. Zjevně ne, protože takových jako jsi ty, tady chodí víc...
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paprikovygulas
02.07.2026 14:39
Prečo sleduješ anglicky turnaj a nekomentuješ len domáce turnaje?
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Alien
02.07.2026 13:33
Dobrý den. Všechny mé dohledatelné tenisové streamy nejdou spustit. Poradíte někdo kde sledovat Wimbledon? Děkuji.
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PTP
02.07.2026 13:35
Časy jsou zlé, Kamile, Tlusťochu, zaplať.
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paprikovygulas
02.07.2026 13:55
Zaprdený gauč
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Liverpool22
02.07.2026 13:38
https://en84.sportplus.live/tennis/wimbledon-women/8022539/

https://partner.nonamejose.sx/789b641b/98e28a0e/8e92f5cf
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Serpens
02.07.2026 13:55
Proboha, obětujte tři kila (jednorázově) tenhle měsíc za Wimbledon na HBO Max (můžete ještě k tomu kouknout na spoustu super filmů) a nemusíte se starat a ještě se bát, že někde chytnete vira.
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Alien
02.07.2026 14:08
Vůbec mi nejde o tři kila - Proboha! Jenom nevím, jak to přihlásit, respektive nainstalovat do notebooku. Nikdy jsem to zatím nepotřeboval!
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PTP
02.07.2026 14:19
Znáš to o tom penále a tužce?
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Alien
02.07.2026 14:34
Tak na tebe to snad ani nepotřebuji!
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frenkie57
02.07.2026 15:11
Nic nemusíš instalovat. Vyhledej ve webovém prohlížeči HBO Max, a až tam budeš, tak se prostě jenom zaregistruješ mejlem a heslem, poté si vybereš, co chceš sledovat, zaplatíš kartou a je to. Celé to probíhá v češtině a zabere to tak 2min. Nemáš zač.
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Alien
02.07.2026 15:12
Díky moc. Ale mám!
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Blondie
02.07.2026 15:33
Nezapomeň si hned odkliknout konec předplatného, jinak ti to na konci měsíce zase částku stáhne.
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tommr
02.07.2026 13:23
Za stavu 2:0 30:15 ve druhým setu předvedla Marie ukázkovej zkrat a doslova darovala soupeřce brejk ...
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misa
02.07.2026 13:21
Maruška už jiná nebude. Místo aby získala náskok, tak hned po brejku bázlivostí vrátila soupeřku do hry a začíná se znova...
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Vlk-v-trave
02.07.2026 13:13
Ludmila
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tenisman1233
02.07.2026 13:19
Oksana
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tenisman1233
02.07.2026 13:26
Oksana
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Vlk-v-trave
02.07.2026 13:30
:-)) Jo je to dramo... vsude :-))
Ludmila se zatim drzi... bojuje, ale nevim... jestli bude stacit...
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tenisman1233
02.07.2026 13:43
Ludmila
Oksana
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Vlk-v-trave
02.07.2026 13:49
Aspon ta Maruska, ze to zvladla :-)
Ludmila chytla ve tretim momentum, tak doufam, ze ho uz neztrati...
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tenisman1233
02.07.2026 13:53
víš jak to dopadlo ve 2.setu,ne
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tommr
02.07.2026 13:58
proč preferuješ Samsonku? Myslíš si že bude snadnější soupeřka pro Marii?
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Vlk-v-trave
02.07.2026 14:09
Njen kvuli tomu ;-)
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peek
02.07.2026 13:06
Maruš získala grant na postup do dalšího kola a začíná ho úspěšně čerpat.
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jir6
02.07.2026 13:14
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tommr
02.07.2026 13:05
Kolik let je vlastně tý Grantový? Na TP nemá v profilu uvedený datum narození ...
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tenisman1233
02.07.2026 13:05
18
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zfloyd
02.07.2026 13:19
no každopádně typická Italka , odkud pochází ? z Milána nebo z Říma
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tenisman1233
02.07.2026 13:21
Z Říma
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PTP
02.07.2026 13:23
Ze Sicílie, trochu se tam připálila.
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Liverpool22
02.07.2026 13:24
Tyra Grant narozena 12.3.2008 v Římě - matka italská učitelka, otec americký basketbalista. Grant má dvojí občanství - italské a americké.
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zfloyd
02.07.2026 13:29
bez této informace bych se klidně obešel
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tommr
02.07.2026 13:40
já jsem za ní naopak rád. Díky Liverpoole ...
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Liverpool22
02.07.2026 13:46
smile
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Daniela123
02.07.2026 13:40
Tak se příště neptej.
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PTP
02.07.2026 13:42
To byla řečnická otázka
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zfloyd
02.07.2026 14:31
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misa
02.07.2026 13:52
Je docela hezká :)
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Liverpool22
02.07.2026 13:57
Po otci smile
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tommr
02.07.2026 13:03
Marie v prvním setu vytěžila z minima maximum ...
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Liverpool22
02.07.2026 13:05
smilesmilesmile
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misa
02.07.2026 13:03
Marie vydřela první set 7-5. Italka doplatila na nízké % prvního servisu a časté dvojchyby. Pokud servis zlepší, ještě může dělat velké problémy.
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PTP
02.07.2026 13:05
Ty teda tommrovi bereš všechnu práci
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Vlk-v-trave
02.07.2026 13:12
V tomhle pripade jen dobre... Maruska dnes potrebuje minimalne dvojty tommring:-))
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PTP
02.07.2026 13:17
odpíchnutý!
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Vlk-v-trave
02.07.2026 13:02
\o/ Maruska \o/
:-)))
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Ondra979
02.07.2026 13:02
jo je tam...tak hlavne vydrzet
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jir6
02.07.2026 13:01
Konec vzala Maruška na sebe a krásným bekhendem ukončila set, nádhera, ještě jeden.
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misa
02.07.2026 13:02
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Liverpool22
02.07.2026 13:04
Mařenka si zkušeně počkala na chyby Grant - tak snad už to docvakne.smile
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paddy
02.07.2026 12:56
OT - ČT přešla na letní programové schéma
- záběry ze seriálu Robin Hood - ve francouzské verzi se H na začátku nevyslovuje, takže "Robin Úd"
zvukem to připomíná zápas Sabalenky smile
https://tv.idnes.cz/domaci/ceska-televize-souloz-pohlavni-styk-porad-vysilani.V260629_175620_idnestv_iri
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Vlk-v-trave
02.07.2026 12:54
\o/ Samsonka :-)) \o/
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Vlk-v-trave
02.07.2026 12:54
Jeste jeden! Uf... tady to je hlavne nervak... :-D
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jir6
02.07.2026 12:49
Maruška výborně, ono ji taky nic moc nezbývá, než odvracet ty rány a doufat, že se soupeřka vyhodí, vážně jak kopie 1. kola
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Ondra979
02.07.2026 12:50
no asi jsou to nervy, ja na to radsi nekoukam..
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misa
02.07.2026 12:24
Maruška vydala v Nottinghamu hodně fyzických i psychických sil a už nemá kde brát. Celkově toho letos odehrála hodně. Vypadá to na rychlý konec...
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jir6
02.07.2026 12:30
Ona se zvedne, Grant to přestane padat. Nebuď pořád tak negativní, podle tebe Marie neměla být ani v hlavní soutěži bych řekl
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tenisman1233
02.07.2026 12:37
Grant za 3 gemy 5 DF
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Vlk-v-trave
02.07.2026 12:46
Chytla ji nervoza... snad to Maruska zvladne.
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misa
02.07.2026 13:04
Podle žebříčku měla
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Liverpool22
02.07.2026 12:40
Mařenka smile už se probudila a 4:3 smile
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Diabolique
02.07.2026 12:19
Uklizecka tece.
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PTP
02.07.2026 12:21
Když tě vidí
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Diabolique
02.07.2026 13:01
I kdyz mne nevidi! Staci ji mop, kybl a Samsonova jako souperka.
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Vlk-v-trave
02.07.2026 12:49
Samsonka je nadeje... take doufam... ze dnes vyjde ten rusky derby efekt.... kdy se bude chtit zkusenejsi a opomenuta Samsonka pekne predvest.... tlacim ju....pekna sance a prilezitost vyndat cernou klisnu z pavouka :-D
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tommr
02.07.2026 11:57
Hladkej postup od Lindy Noskový a Marie Bouzkový rozhodně nečekám. Obě se na výhru nadřou a nepřekvapilo by mě ani kdyby prohrály ...

Jsem zvědavej i na debly. Nejvíc samozřejmě na SinTown ale zajímavej by mohl být i zápas Bartůnková/Eala vs Kenin/Ostapenko ...
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Stan_Borowitz
02.07.2026 11:48
Dnes to v zápase Menšík-Grigorov bude pro skutečné milovníky tenisu a vlastence i eufily těžké, taková Sofiina volba. Na jedné straně morální vítěz loňského Wimbledonu a na druhé český hráč a budoucí vítěz 10 GS titulů k tomu. Fakt krutý los, ti dva se měli utkat až ve finále, aby v každém případě získal titul zástupce naší Evropské unie (jako loni), ne ve druhém kole. Oba si ten titul víc než zaslouží.
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peek
02.07.2026 11:59
Borovička už takhle po ránu?
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Stan_Borowitz
02.07.2026 13:20
Pro nás, co pracujeme a vytváříme hodnoty, je 11:48 už čas na oběd. Vy ostatní, co vás živíme, tou dobou koukám myslíte hlavně na chlast...
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Otmar
02.07.2026 14:19
Pokud chceme sledovat Vaše hutné myšlenky, nestačí nám na chlast myslet, je téměř nezbytnost se v něm bezmála koupat!
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frenkie57
02.07.2026 15:15
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Stan_Borowitz
02.07.2026 15:27
Konečně někdo opravdu vtipnej a se smyslem pro humor a ironii.
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PTP
02.07.2026 12:23
Buď Kubík-Grigorov nebo Menšík-Dimitrov, nedělej v tom bordel.
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Stan_Borowitz
02.07.2026 13:06
Máš pravdu. Někdo by si mohl myslet, že nastoupí Robo Grogorov. To by byla teprv muzika!
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Stan_Borowitz
02.07.2026 13:06
Ba dokonce Robo Grigorov!
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PTP
02.07.2026 13:15
Edo, Edo Edo, Edo!
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Stan_Borowitz
02.07.2026 15:28
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melounek777
02.07.2026 12:29
Titul se nedává za zásluhy, ale za 7 vyhraných zápasů v řadě !
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Ondra979
02.07.2026 11:10
no dnes teda tezko rict, Pliskova muze jen prekvapit, ale uplne beznadejne to snad nebude..zalezi, hodne, jaky vykon poda Iga, ktera neni v optimalni forme, jinak by to bylo bez sance..Marus by mohla vyhrat, hrozne bych ji to pral, ale bude to tezke. Nolinda snad jasny postup, podobne Lehe, ale trochu se obavam o Mensu..no tak at se dari a chceme 5 fajfek
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Tomas_Smid_fan
02.07.2026 11:21
no, myslím, že zápas bude hlavně o tom, jestli bude hrát Kája dejmikanára nebo zLoun játiukážuzačjetoholoket. Jinak řečeno, celý zápas bude hlavně o Plíškovic hlavě.
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Ondra979
02.07.2026 12:54
uvidime, ale nepodcenuj Igu, prece jen je to obhajkyne, takze neco musi umet a podle me asi vyhraje, ale nebude to mit uplne snadne
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Vlk-v-trave
02.07.2026 11:32
Hmm Kuba me moc nenadchl... ale i obecne... dokonce i Hubert vic bagruje... je tu trochu vyssi odskok (pocasi), tzv. vyplati se... ale Kuba nevim, nevim... a to Dimitrov neni nejaka travarska hrozba...
U Lindy to tak jasne nemusi byt, staci aby Osorio byla sikovnejsi na returnu... i ta Linda citi, ze tu neni v Berline... a preci jen hraje hlavne na 2 udery... z jasneho postupu muze byt silene dramo....
Pokud Grant nepujde do nervozy... ze se muze dostat do tretiho kola... je mlada, hraje tady paty zapas, tak Marii muze prejet... uz v kvalde mnoho lidi zaujala hrou....musela by dnes Maruska prekvapit... byt aktivni vic dopredu, nez vubec je (a to uz celkem je)... jenze ta gazela je v pohybu dopredu taky dobra... Grant je za me takova favoritka na nejedn upset... ale uvidime... jak to Grant zvladne...
Pliskova prekvapit musi ;-) Jinak to neda... :-)
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misa
02.07.2026 10:47
Grant smetla v 1. kole Boulter, zatímco Marie byla po většinu zápasu 1. kola dost pasivní a přišlo i nějaké vztekání z její strany. Moc v podobě nevypadala. Navíc jako jediná z českých podstupujících po 1. kole neměla žádný rozhovor v médiích, což je divné... Dnes to bude mít hodně těžké
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Vlk-v-trave
02.07.2026 11:18
Dnes to budou mit podle me hodne tezke vsechny... vcetne Lindy... :-) Snad jim to vyjde, kdyz uz jde o tak vyjimecny rocnik jako letos ;-)
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lvicek
02.07.2026 12:03
Stavkuje poctive za vyssi odmeny?
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PTP
02.07.2026 12:25
Ta chce dostat přidáno nejvíc
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Blondie
02.07.2026 10:39
Myslím, že Plíšková postoupí.
Dneska věřím všem.
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paprikovygulas
02.07.2026 10:38
Redaktor sa konečne ukludnil? Výkričník síce stále v titulku ale aspoň už nehrozí českým tenistom apokalypsa.
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Ondřej.Jirásek
02.07.2026 10:46
Jak je? Kde se zrovna teď pohybuješ? Odlehlá jeskyně, hluboký les, opuštěná hora...?
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paprikovygulas
02.07.2026 10:49
Mimo výkričníkov a bulváru sa pohybujem
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Vlk-v-trave
02.07.2026 10:29
Karolina (vyhraje ukryty pribeh za obema hrackama) - doufejme ze si Karolina vezme na kurt neco navic nez uhlomer a pravitko... jinak nema sanci... verim, ze jeji pribeh bude silnejsi... a Karolina postoupi. Ma posledni moznost, zanechat nejakou poradnou stopu... jinak si ji nikdo nebude pamatovat... tak max. jepici prihodu s No1. a bez majoru... Ma to pekne losle... tak bud toho vyuzije, nebo pohrbi... jeden z klicovych zapasu dne i turnaje. Taylor udelala maximu, no vice jak maximum... vic uz neslo pro vyhru Pliskove udelat...

Linda. Asi je lepsi ze brble... nez ze nam hlasi v jake je pohode a forme... to je urcity pozitivni signal... pred dnesnim zapasem...

Maruska. Tam jsme "naplanovali" hezky duel s Grant, a vyslo to... bude to hodne narocna vyzva pro Marusku... primo krvava lazen... ale pouze ta, ktera to vyhraje bude poradne silna v dalsim kole... obe ale budou mit problemy v pripade Snajder... Grant neni tolik znama... gazela, ktera by asi mohla mit vetsi sanci... ale uvidime...

Dnes tlacim Labut, dale Sofii, Birrelku, McNally... nic se ale nestane, jak tyhle akce nevyjdou... nebot...

hodne me tam strasi levoruka Diana... dnes asi nejvic klicovy zapas... doufejme ze rus derby pomuze a Samsonka se hecne, jinak muzem vyhlasit ktiticky 3. stupen pohotovosti... a nerad bych vyhlasoval 1.stupen... Snajder je treba pohlidat, nesmi projit do druheho tydne... to by potom mohlo byt uz hodne fatalni... :-)))
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tenisman1233
02.07.2026 10:42
Ještě by mohla Swan pozlobit Madison.
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tommr
02.07.2026 12:00
výhra Swan by hodně pomohla Karolíně Muchový ale to je čirá utopie ...
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tenisman1233
02.07.2026 12:05
Spíš Lindě N.
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tommr
02.07.2026 12:14
jj poplet jsem to vypadnutí Keys by pomohlo Lindě. Karolíně už umetla cestičku do čtvrtfinále Bára Krejčíková ...
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Vlk-v-trave
02.07.2026 12:51
Skoda te Kajly Day... ale Labut tlacit pochopitelne dnes budu, ale vse poporade :-D Nejprve ta Samsonka.... mne teda strasi vic Snajder nez Keys...
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paprikovygulas
02.07.2026 10:43
Celkom fanatik
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Tomas_Smid_fan
02.07.2026 11:07
nepřehnali to u tebe s těma papričkama?
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paprikovygulas
02.07.2026 11:23
Kto je Šmid?
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mikina23
02.07.2026 09:30
Plíšková i Menšík to dají. Swiatek už zdaleka nemá tu formu jakou měla a Dimitrov je po zranění a má už svůj věk, takže by toho měli oba využít.
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zfloyd
02.07.2026 10:07
no ani Karolina nemá formu , kterou kdysi měla
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Georgino
02.07.2026 10:16
Jistěže budu držet Kubovi palce, i když Dimitrovovi bych přál nějakou satisfakci za ten loňský pech. Šance Karolíny vidím tak 40:60.
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Tomas_Smid_fan
02.07.2026 11:08
Gríša má pech pokaždé, když už o něco jde...
Ale zrovna na Kubovi by se hojit nemusel. Ale zad když Kuba prohraje zrovna s ním, tak to nebude tak bolet...
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annah
02.07.2026 12:21
Co měl loni za problém? Jaký pech? Už jsem to zapomněla.
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Liverpool22
02.07.2026 12:25
Loni se zranil, když měl dobře rozehraný zápas se Sypačem.
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PTP
02.07.2026 12:31
Utrh si kozu, když vedl 2:0 na sety nad Sinnerem a to ho ani nebraly křeče.
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annah
02.07.2026 14:33
Díky za info.
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jir6
02.07.2026 08:02
Kde jinde než na trávě konečně odčinit ten Řím... Townsend měla Svátek v prvním kole na lopatě a Kája by ji mohla dorazit, hru na to určitě má
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Krisboy
02.07.2026 07:07
Kájo, dneska je tvůj velký den!
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pantera1
02.07.2026 08:23
Mohla by Igušku poslat domů, jak včera Baru Syslíka .
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frenkie57
02.07.2026 10:06
Bylo by to pěkné, ale moc tomu nevěřím, Samozřejmě fandit budu Káje ze všech sil, stejně jako včera Barče. Moje nervová soustava dostala zase zabrat. Ale to je v pohodě, já to tak mám vlastně rád, takové ty pohodové výhry, to je vlastně nuda.
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pantera1
02.07.2026 10:13
Jasně, já jsem musela odejít a to fakt většinou zabírá. Noleho jsem viděla jen první set. Mám ranní musela jsem to natvrdo vypnout abych vstala. A dnes to sjedu křížem krážem, celkem dobrý časy, těším s na Afro boy versus Italský hřebec. A naší samozřejmě postup všichni doufám
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Tomas_Smid_fan
02.07.2026 11:11
já taky, když jsem viděl titulek Bára promarnila sedm mečbolů, okamžitě jsem vypnul mobil
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Krisboy
02.07.2026 11:28
Báře jsem věřil, chtěl jsem i vsadit. No - jak zahajovala ty mečboly, asi by mi dobře nebylo
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