ŽIVĚ: Česko - USA 1:1. Macháč s Menšíkem si po dlouhém přerušení vynutili rozhodující set
Krajicek/Ram – Macháč/Menšík 7:6, 5:7 / hraje se
Utkání mezi Českem a USA odstartovalo pátečními dvouhrami, v nichž Jiří Lehečka porazil Francese Tiafoea a Jakub Menšík podlehl Taylorovi Fritzovi. Sobotní program, který rozhodne o dalším postupujícím na finálový turnaj Davisova poháru, se tak rozehrál za stavu 1:1.
Jako první usilují o důležitý bod Macháč s Menšíkem, kteří vyzvali favorizované Krajiceka a Rama. Původně měl do čtyřhry s Macháčem nastoupit Adam Pavlásek.
"Těch rozhodování a debat s kluky či realizačním týmem bylo dost. Myslím, že tohle je nejlepší varianta," řekl Berdych. "Kluci je v posledním vzájemném zápase v hodně podobných podmínkách a na hodně podobném dvorci porazili. To jsou střípky, které k tomu vedly," připomněl Berdych únorový duel v Acapulcu, který česká dvojice vyhrála 7:5, 7:5. Macháč s Menšíkem navíc bodovali na začátku sezony proti Jižní Koreji.
Úvodní dějství deblového utkání dospělo až do tie-breaku. Macháč ve třetím gamu díky dvěma vynikajícím servisům zlikvidoval oba brejkboly Američanů. Během parádní výměny v pátém gamu si Macháč při rybičce narazil pravou nohu v oblasti stehna a musel být ošetřován. Naštěstí se nejednalo o nic vážného a mohl bez omezení pokračovat.
Už před zkrácenou hrou došlo na pořádné drama. Za stavu 5:6 se totiž odehrál maratonský game, v němž Češi čelili celkem třem setbolům a díky výborným servisům Macháče je všechny odvrátili. Tie-break byl do poslední chvíle vyrovnaný a Ram s Krajicekem s přehledem smazali setbol za stavu 5:6 a sami se při skóre 7:6 dostali k další šanci. Celkově čtvrtý setbol už Američané proměnili, když Ram zatlačil Macháče za základní čáru a donutil ho k chybě z forhendu.
Ve čtvrtém gamu druhé sady se Macháč s Menšíkem dostali k prvním brejkbolům. Celkem měli tři, ale na jeden udělal chybu Macháč, na další Menšík a na ten poslední Krajicek trefil volej přesně na lajnu. Za stavu 4:3 pro české tenisty muselo být utkání kvůli dešti i bouřce na zhruba dvě hodiny přerušeno.
Po dlouhém přerušení měli jako první šanci na brejk Američané, ovšem Menšík si s brejkbolem soupeřů poradil s pomocí výborného podání. Ve 12. gamu exceloval na kurtu Macháč a po nechytatelném returnu zajistil českému týmu setbol, na který Ram nečekaně zkazil snadný volej. Po dvou hodinách hry se tak šlo do rozhodujícího setu.
Do následujících dvouher jsou nahlášeni Lehečka proti Fritzovi a Menšík proti Tiafoeovi.
Na finálovém turnaji, který se uskuteční v listopadu v italské Boloni, už jsou kromě obhájců titulu Itálie také Německo, Argentina, Rakousko a Francie. Zbylá dvě kvalifikační utkání se rozhodnou až v neděli. Australané na domácí půdě překvapivě prohrávají 0:2 s Belgií a Španělsko bez Carlose Alcaraze hraje 0:2 s Dánskem.
Podrobnosti budeme průběžně doplňovat.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
ďakujem za objektívne info
vyhrávala naše dívčí srdénka.
Jenže Ivo již vedoucím není,
vítězství padla v zapomnění.
..ale o chlapech tam neni ani zminka