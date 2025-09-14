ŽIVĚ: Česko - USA 1:1. Macháč s Menšíkem si po dlouhém přerušení vynutili rozhodující set

VČERA, 19:30
Aktuality 61
DAVIS CUP - Přímý souboj o postup na finálový turnaj Davisova poháru mezi Českem a domácími Spojenými státy je po pátečních dvouhrách vyrovnaný 1:1. Do vedení mohou český tým poslat Tomáš Macháč (24) s Jakubem Menšíkem (20), kteří ale budou outsidery proti zkušeným deblistům Austinovi Krajicekovi a Rajeevovi Ramovi. Utkání pokračuje ve floridském Delray Beach od 20:00 SELČ.
Profily hráčů (7)
Ram Rajeev
Krajicek Austin
Pavlásek Adam
Fritz Taylor
Tiafoe Frances
Macháč Tomáš
Lehečka Jiří
Menšík Jakub
Tomáš Macháč a Jakub Menšík zkusí překvapit (© ALEXANDR SATINSKÝ / MFDNES + LN / Profimedia)

Krajicek/Ram – Macháč/Menšík 7:6, 5:7 / hraje se

Utkání mezi Českem a USA odstartovalo pátečními dvouhrami, v nichž Jiří Lehečka porazil Francese Tiafoea a Jakub Menšík podlehl Taylorovi Fritzovi. Sobotní program, který rozhodne o dalším postupujícím na finálový turnaj Davisova poháru, se tak rozehrál za stavu 1:1.

Jako první usilují o důležitý bod Macháč s Menšíkem, kteří vyzvali favorizované Krajiceka a Rama. Původně měl do čtyřhry s Macháčem nastoupit Adam Pavlásek.

"Těch rozhodování a debat s kluky či realizačním týmem bylo dost. Myslím, že tohle je nejlepší varianta," řekl Berdych. "Kluci je v posledním vzájemném zápase v hodně podobných podmínkách a na hodně podobném dvorci porazili. To jsou střípky, které k tomu vedly," připomněl Berdych únorový duel v Acapulcu, který česká dvojice vyhrála 7:5, 7:5. Macháč s Menšíkem navíc bodovali na začátku sezony proti Jižní Koreji.

Úvodní dějství deblového utkání dospělo až do tie-breaku. Macháč ve třetím gamu díky dvěma vynikajícím servisům zlikvidoval oba brejkboly Američanů. Během parádní výměny v pátém gamu si Macháč při rybičce narazil pravou nohu v oblasti stehna a musel být ošetřován. Naštěstí se nejednalo o nic vážného a mohl bez omezení pokračovat.

Už před zkrácenou hrou došlo na pořádné drama. Za stavu 5:6 se totiž odehrál maratonský game, v němž Češi čelili celkem třem setbolům a díky výborným servisům Macháče je všechny odvrátili. Tie-break byl do poslední chvíle vyrovnaný a Ram s Krajicekem s přehledem smazali setbol za stavu 5:6 a sami se při skóre 7:6 dostali k další šanci. Celkově čtvrtý setbol už Američané proměnili, když Ram zatlačil Macháče za základní čáru a donutil ho k chybě z forhendu.

Ve čtvrtém gamu druhé sady se Macháč s Menšíkem dostali k prvním brejkbolům. Celkem měli tři, ale na jeden udělal chybu Macháč, na další Menšík a na ten poslední Krajicek trefil volej přesně na lajnu. Za stavu 4:3 pro české tenisty muselo být utkání kvůli dešti i bouřce na zhruba dvě hodiny přerušeno.

Po dlouhém přerušení měli jako první šanci na brejk Američané, ovšem Menšík si s brejkbolem soupeřů poradil s pomocí výborného podání. Ve 12. gamu exceloval na kurtu Macháč a po nechytatelném returnu zajistil českému týmu setbol, na který Ram nečekaně zkazil snadný volej. Po dvou hodinách hry se tak šlo do rozhodujícího setu.

Do následujících dvouher jsou nahlášeni Lehečka proti Fritzovi a Menšík proti Tiafoeovi.

Na finálovém turnaji, který se uskuteční v listopadu v italské Boloni, už jsou kromě obhájců titulu Itálie také Německo, Argentina, Rakousko a Francie. Zbylá dvě kvalifikační utkání se rozhodnou až v neděli. Australané na domácí půdě překvapivě prohrávají 0:2 s Belgií a Španělsko bez Carlose Alcaraze hraje 0:2 s Dánskem.

Podrobnosti budeme průběžně doplňovat.

Výsledky dvouhry | Výsledky čtyřhry

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

62
Přidat komentář
Amadeus1
14.09.2025 01:09
Aneb jak naše zázračné dítě prohrálo se starým Indem a obtloustlým Američanem. Mensiku, děkujeme!
Reagovat
Amadeus1
14.09.2025 01:10
Přijdu až ráno, tady se bude už jenom blit.
Reagovat
darek.vrana
14.09.2025 01:08
Ne, on nedá ani ten servis.
Reagovat
Trojchyba_Mat
14.09.2025 01:08
Kur...
Reagovat
darek.vrana
14.09.2025 01:01
Tvl, to jsou fanouškovské galeje...
Reagovat
jih
14.09.2025 01:01
Reagovat
Trojchyba_Mat
14.09.2025 01:02
Je to drámo...
Reagovat
darek.vrana
14.09.2025 01:04
Oni se tam smějou, já na hranici infarktu.
Reagovat
Serpens
14.09.2025 00:42
Na kurtu tři Češi a jeden Ind, na tento poměr slušná tenisová atmosféra. Případná prohra jde za Menšíkem, tahle sázka Berdychovi na Floridě zatím nevychází.
Reagovat
darek.vrana
14.09.2025 00:36
Menšík je fakt tragéd.
Reagovat
Trojchyba_Mat
14.09.2025 00:40
Tak jak jsem ho bránil a chválil, tak teď zmatlal, co mohl
Reagovat
darek.vrana
14.09.2025 00:42
Jestli ho Berďa postaví do případného 5. zápasu, tak nevím... Macháč je dneska o třídu jinde.
Reagovat
Trojchyba_Mat
14.09.2025 00:42
Reagovat
Trojchyba_Mat
14.09.2025 00:44
Ovšem teď tam vykouzlil krásnej BH
Reagovat
Trojchyba_Mat
14.09.2025 00:28
Tak teď ten tenis od Tomáše byl tenisový porno
Reagovat
Sincaraz
13.09.2025 22:23
Ja to nepozerám, ale keď čítam komenty, fakt je tam Menšík až za takého tragéda, alebo to poniektorí preháňajú?
Reagovat
tommr
13.09.2025 22:28
všichni hráči jsou zhruba na stejný úrovni a zápas je naprosto vyrovnanej ...
Reagovat
Sincaraz
13.09.2025 22:29

ďakujem za objektívne info
Reagovat
Trojchyba_Mat
13.09.2025 22:32
On se tu poslední dobou dělá z Menši totální lempl, ale dnes nehraje zas tak zle Jinak po pauze to podle mě bude dost otevřený, u Rama už se začíná trochu projevovat pokročilý tenisový věk a přibývají i chyby z jeho strany
Reagovat
Sincaraz
13.09.2025 22:33
ďakujem aj za doplňujúce info
Reagovat
Mac
13.09.2025 22:55
souhlas...videl jsem ho taky set s fritzem a zdalo se mi, ze se preci jen trochu posunul. docela do toho bouchal od zakladni, skoro jako za mlada a ne to zoufalé pinkani na ktere nas navykl posledni dobou...
Reagovat
Trojchyba_Mat
13.09.2025 23:00
Jj, já jsem to už dnes v noci psal, že jsem z něj měl pocit, že by se opět mohl odrazit vzhůru a třeba ho porazit. Bohužel mu to nevydrželo celý zápas a přišli nějaké ty chybky, ale má směr
Reagovat
darek.vrana
13.09.2025 23:11
Je nejslabší na kurtu. Občas tam něco práskne odzadu, případně servis, ale na síti je to jedna velká bída. Oproti ostatním třem mu chybí postřeh a šikovnost. Dneska naštěstí Tomáš dobře servíruje, tak Jakub na síti nemusí hrát tolik.
Reagovat
Amadeus1
13.09.2025 21:26
Poslední velký daviscupový úspěch byl za vlády Iva Kaderky. To byl aspon chlap s rovnou páteří!
Reagovat
com
13.09.2025 21:29
Dokud byl u kormidla Ivo Kaderka,
vyhrávala naše dívčí srdénka.
Jenže Ivo již vedoucím není,
vítězství padla v zapomnění.

smile

..ale o chlapech tam neni ani zminka
Reagovat
Amadeus1
13.09.2025 21:33
Za Iva bylo zkratka lépe! Snad ma na pokoji televizi a muže sledovat dnešní zápasy.
Reagovat
jackiec
13.09.2025 21:50
A proč by nemohl? Však už je rok na svobodě.
Reagovat
Amadeus1
13.09.2025 21:52
Ivo uz je volny? Tak to je nejlepsi zprava tohoto roku, dekuji!
Reagovat
jackiec
13.09.2025 22:06
Měl jenom tříměsíční vazbu, ale už rok a půl je na svobodě.
Reagovat
Georgino
13.09.2025 23:10
Asi podobně důležitá informace a tak zásadní vliv, jako konjugace Saturnu s Jupiterem.
Reagovat
Amadeus1
13.09.2025 21:22
Tragédi, každý druhý return out, Menšík na síti prisernej. Prohra nás nemine a Lehe to proti nemocnému Fritzovi nezlomí.
Reagovat
Otmar
13.09.2025 22:04
Return našich je naprostá katastrofa a myslím, že na to dojedem. Navíc si myslím, že Pavlásek je lepší deblista než Menšík a hrál už s kdekým, umí se přizpůsobit.
Reagovat
Dovodo6
13.09.2025 21:22
Macháč několikrát přehrán od základní čáry 41-letým Ramem...
Reagovat
com
13.09.2025 21:21
smile 7:6 smile Berdyš ven
Reagovat
Amadeus1
13.09.2025 21:11
No tě pic, oni tam přijeli ti burani z Olomócka.
Reagovat
Kandinsky1
13.09.2025 21:13
Tak domácí tam mají taky solidní kousky
Reagovat
baba
13.09.2025 20:40
jak Macháč zamachroval tu rybičku, tak si zase něco natrhl...klasika, hned jsem viděla, jak si tam pak pořád protahoval kyčel a bylo mně to jasný, že bude bolístka
Reagovat
darek.vrana
13.09.2025 20:39
Ach jo. Člověk se těší a zase to dopadne takhle.
Reagovat
PTP
13.09.2025 20:38
Mačeta to má těžký - sám proti třem, jeden skluz a je to v piči
Reagovat
Amadeus1
13.09.2025 20:38
To je dvojka, s(křečista) a dřevák argentino Menšík. Jiříku, vše odpuštěno, ty děláš nejmenší ostudu.
Reagovat
jackiec
13.09.2025 20:39
Brunclík nástup.
Reagovat
jackiec
13.09.2025 20:37
Macháč se ještě zraní u těch skluzů.
Reagovat
baba
13.09.2025 20:33
nevím, nevím, zda sázka na Kubu nezlomí našim vaz -kdoví, proč mu Berďa tolik věří
Reagovat
Amadeus1
13.09.2025 20:32
Nakonec nám to prohraje zázračně české dítě. Ať si jde reprezentovat raději Argentinu!
Reagovat
jackiec
13.09.2025 20:25
Menšík je hrozný a pokud to bude 2-2 tak prý bude stejně hrát.
Reagovat
Preview.lover
13.09.2025 20:29
snad to Berdych řekl jen na zmatení nepřítele
Reagovat
darek.vrana
13.09.2025 20:37
Taky mě to napadlo. Menšík je fakt nešikovný na síti. Kombinace Macháčův servis a Menšík na síti bohužel asi rozhodne.
Reagovat
Trojchyba_Mat
13.09.2025 20:06
Tak good luck, borci smile
Reagovat
muster
13.09.2025 20:17
potřebujete urvat bod, přes Fricka to asi zítra není průchodný
Reagovat
jackiec
13.09.2025 20:25
Dneska, to se nehraje tři dny jak kdysi.
Reagovat
com
13.09.2025 20:27
když to pises ingliš, tak de aspon videt komu fandis smile
Reagovat
Trojchyba_Mat
13.09.2025 20:41
Reagovat
Kuba4Win
13.09.2025 20:50
Kdyby to napsal někdo jiný tak bych tomu i věřil ale vím že ty vždycky fandíš smile smile smile
Reagovat
Trojchyba_Mat
13.09.2025 20:51
smile
Reagovat
Kuba4Win
13.09.2025 20:48
Reagovat
Trojchyba_Mat
13.09.2025 20:50
Na mou obranu, dal jsem tam přeci vlaječku
Reagovat
Kuba4Win
13.09.2025 21:41
Reagovat
Kandinsky1
13.09.2025 20:50
A naivně si myslí, že nás zmate vlaječkou.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
13.09.2025 22:06
Reagovat
Kandinsky1
13.09.2025 19:43
Taky bych to tak udělal. Do singlů pak Lehečku a slipaře.
Reagovat
Trojchyba_Mat
13.09.2025 19:44
Reagovat
com
13.09.2025 19:39
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist