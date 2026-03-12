ŽIVĚ: Nosková zabojuje o prestižní semifinále. Proti australské senzaci je favoritka
Nosková – Gibsonová | 21:00
Úvodní dva měsíce sezony se Noskové vůbec nepovedly, ale v Indian Wells ožila. Na probíhajícím turnaji jasně přehrála Jessicu Bouzasovou i hvězdnou Alexandru Ealaovou a mezitím ustála parádní bitvu s rozjetou Soranou Cirsteaovou.
V Indian Wells nikdy předtím nepřekročila třetí kolo, ovšem teď má poslední česká naděje ve dvouhře jedinečnou šanci postoupit do semifinále. Její soupeřkou ve čtvrtfinále je totiž až 112. hráčka světa a kvalifikantka Gibsonová.
Australanka prožívá nejlepší turnaj své kariéry, vyhrála už šest zápasů v řadě a zahraje si své první čtvrtfinále na hlavním okruhu. Navíc vyřadila členky TOP 20 Jekatěrinu Alexandrovovou, Claru Tausonovou a Jasmine Paoliniovou. I tak je favoritkou na postup Nosková.
Podrobnosti budeme průběžně doplňovat.
Více informací najdete v našem denním preview.
