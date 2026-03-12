ŽIVĚ: Nosková zabojuje o prestižní semifinále. Proti australské senzaci je favoritka

DNES, 20:45
Aktuality 2
WTA INDIAN WELLS - Linda Nosková (21) za několik desítek minut rozehraje souboj o semifinále na prestižní tisícovce v Indian Wells. Poslední česká naděje absolvuje v kalifornské poušti svůj nejlepší turnaj v letošní sezoně a bude ve čtvrtfinálovém zápase plnit roli favoritky proti australské senzaci a kvalifikantce Talii Gibsonové (21).
Linda Nosková je ve čtvrtfinále favoritkou (© MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Nosková – Gibsonová | 21:00

Úvodní dva měsíce sezony se Noskové vůbec nepovedly, ale v Indian Wells ožila. Na probíhajícím turnaji jasně přehrála Jessicu Bouzasovou i hvězdnou Alexandru Ealaovou a mezitím ustála parádní bitvu s rozjetou Soranou Cirsteaovou.

V Indian Wells nikdy předtím nepřekročila třetí kolo, ovšem teď má poslední česká naděje ve dvouhře jedinečnou šanci postoupit do semifinále. Její soupeřkou ve čtvrtfinále je totiž až 112. hráčka světa a kvalifikantka Gibsonová.

Australanka prožívá nejlepší turnaj své kariéry, vyhrála už šest zápasů v řadě a zahraje si své první čtvrtfinále na hlavním okruhu. Navíc vyřadila členky TOP 20 Jekatěrinu Alexandrovovou, Claru Tausonovou a Jasmine Paoliniovou. I tak je favoritkou na postup Nosková.

Podrobnosti budeme průběžně doplňovat.

Více informací najdete v našem denním preview.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

2
Kreuz
12.03.2026 20:51
Nosková makáme!!! žádný třesky plesky!!! už to nahazuju!!!
PTP
12.03.2026 20:50
Z toho jejího bekhendu jde strach!
