Zklamání pro Francouze. Teprve podruhé v open éře nemají zastoupení ve 3. kole domácího French Open

Kvantita prostě není všechno. Své by o tom mohli vyprávět čeští tenisoví příznivci. Do hlavní soutěže letošního French Open vstupovalo 14 českých zástupců a do třetího kola se dostala pouze Karolína Muchová, která dnes odpoledne nastoupí proti Rumunce Irině Beguové a zabojuje o své první osmifinále na pařížské antuce.

Ještě mnohem hůře je na tom ale domácí Francie. Země galského kohouta je odjakživa tenisovou velmocí: 10krát Davis Cup, třikrát Billie Jean King Cup, historicky nejvyšší počet titulů na French Open v mužské (38) i ženské dvouhře (30).



Poslední triumfy? Noah a Pierceová

Jenže na domácího šampiona či šampionku čeká pařížské publikum už velmi dlouho. Jako poslední zvedli nad hlavu trofej Yannick Noah v roce 1983 a jako jediný muž v open éře a Mary Pierceová před 23 lety, také jako jediná od roku 1968, kdy otevřená éra začala.

2 - For the 2nd time in the Open era (after 2021), there will be no French players (men or women) in the third round of the French Open. Downfall. #RolandGarros | @rolandgarros @WTA @WTA_insider @atptour