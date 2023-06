Znovu domácí šampion. Griekspoor otočil v Hertogenboschi finále s Thompsonem a má druhý titul

Tallon Griekspoor měl nejlepší možný vstup do sezony, když hned v prvním lednovém týdnu ovládl podnik ATP v indickém Puné a zvládl své premiérové finále na hlavní tour. Skvěle si vedl i v následujících týdnech, jenže na začátku antukového jara se začal trápit se zraněním kotníku a na nejpomalejším povrchu vyhrál jen tři z osmi zápasů.

Znovu se chytl až na trávě. V Hertogenboschi přemohl ve čtvrtfinále zástupce TOP 20 Alexe de Minaura, ve svém druhém finále na této úrovni udolal Jordana Thompsona a navázal na loňský triumf krajana Tima van Rijthovena. Celkově je čtvrtým domácím šampionem této akce, před ním se radovali ještě Richard Krajicek a Sjeng Schalken.

SECOND TITLE FEELS



The moment @Griekii won his second title of the season @LibemaOpen #LibemaOpen pic.twitter.com/5ckD4HKtFu