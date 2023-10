Zraněná Siniaková nedotáhla dobře rozehrané finále. Titul v Hongkongu získala Fernandezová

Kateřina Siniaková (27) byla v Hongkongu velmi blízko svému pátému triumfu na turnajích WTA. Vítězka letošní akce v Bad Homburgu ale začala od druhé sady bojovat se zdravím a Leylah Fernandezové (21) nakonec podlehla 6:3, 4:6, 4:6. Bývalá světová třináctka a finalistka předloňského US Open, která hrála své první finále mimo severoamerický kontinent, získala svůj třetí titul.

Kateřina Siniaková po delší krizi senzačně ovládla jednu z posledních wimbledonských generálek v Bad Homburgu a něco podobného se jí mohlo podařit v Hongkongu. Do jedné z nejhustěji osídlených oblastí světa totiž dorazila jen se dvěma výhrami za poslední tři měsíce a ještě ve druhé půlce září měla na kontě hrozivou sérii sedmi porážek.

Bývalá 31. hráčka žebříčku se ovšem v tomto týdnu zvedla a k dalšímu triumfu jí moc nechybělo. Po skalpech Xiyu Wang, Kamilly Rachimovové, šampionky ročníku 2017 Anastasie Pavljučenkovové, která tady vyhrála všech sedm předchozích zápasů, a Martiny Trevisanové se probojovala až do finále. V závěrečném kole mohla uspět už potřetí v řadě, loni v Portoroži porazila Jelenu Rybakinovou a letos na německém pažitu Luciu Bronzettiovou.

Souboj o titul s Leylah Fernandezovou začala výborně. V úvodním dějství pokračovala ve vynikající formě z předchozích utkání, a přestože trefila jen polovinu prvních servisů, ani jednou na podání nezaváhala a soupeřce ho sebrala dvakrát. Od druhé sady se však začala trápit se zraněním levého stehna a za stavu 0:3 se musela nechat v útrobách stadionu ošetřovat.

Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Siniaková navzdory očividné bolesti bojovala dál a neměla daleko ke srovnání z 0:4 na 4:4. V osmé hře však nevyužila ani jednu ze šesti brejkbolových šancí. Kanaďanka většinu z nich zlikvidovala skvělým servisem nebo aktivní hrou, náskok brejku nakonec dotáhla a vynutila si rozhodující set.

V něm se rodačka z Hradce Králové hned v úvodním gamu zranila, když neodhadla, kam soupeřka zahraje prohoz, upadla a zranila si tentokrát pravou nohu. V utkání pokračovala s tejpy na obou stehnech. Dvakrát se jí podařilo smazat manko brejku, jenže v devátém gamu přišla o servis znovu a Fernandezová bitvu trvající dvě hodiny a 39 minut úspěšně uzavřela.

"Kateřina hrála neuvěřitelně. Sázela tam vítězné míče z bekhendu, forhendu, vpravo, vlevo, doprostřed," uvedla kanadská tenistka. Pro mě to byl těžký zápas, hlavně abych to ustála v hlavě. V jednu chvíli jsem se prostě soustředila jenom na míč," dodala Fernandezová.

Siniaková ještě před pár týdny bojovala o setrvání v elitní stovce žebříčku. Díky čtvrtfinále v Ningbu a finále v Hongkongu bude v pondělí uzavírat nejlepší šedesátku. Za sebou má deváté finále a bilanci v soubojích o titul si zhoršila na 4:5. Na asijském kontinentu hrála finále počtvrté, dosud triumfovala jen v Shenzhenu 2017.

Fernandezová odehrála své páté finále a první mimo severoamerický kontinent. Bývalá světová třináctka kralovala předloni a loni v Monterrey a naopak neuspěla v Acapulku 2020 ani na US Open 2021. I svou třetí trofej vybojovala na podnicích série WTA 250. V žebříčku si polepší o 17 míst na 43. pozici.

Obě finalistky by se teď měly přesunout do čínského Nanchangu. Siniaková, pokud jí to zdraví dovolí, je v prvním kole jasnou favoritkou proti Yuhan Wang a Fernandezová by měla zvládnout souboj s Hanyu Guo.

Siniaková by z Nanchangu měla zamířit na Turnaj mistryň v mexickém Cancúnu, kde bude obhajovat deblové finále s Barbora Krejčíkové, která si dnes zahrála singlové finále v čínském Zhengzhou. Také ona neudržela vedení 1:0 na sety a Číňance Qinwen Zheng nakonec podlehla.

Výsledky turnaje WTA 250 v Hongkongu