13. den v Paříži: Djokovič sehraje očekávaný šlágr s Alcarazem, o finále se poperou také Ruud se Zverevem

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Semifinále mužů • Alcaraz (1-Šp.) - Djokovič (3-Srb.) | PREVIEW LS | Court Philippe-Chatrier (14:45 SELČ) Ruud (4-Nor.) - Zverev (22-Něm.) | PREVIEW LS | Court Philippe-Chatrier (17:30 SELČ)



Carlos Alcaraz (1.) - Novak Djokovič (3.) | Court Philippe-Chatrier (14:45 SELČ)

Už po zveřejnění losu se očekával semifinálový šlágr mezi největším favoritem Carlosem Alcarazem a dvojnásobným šampionem Novakem Djokovičem, který v Paříži útočí na rekordní 23. grandslamovou trofej. A papírové předpoklady se naplnily. Za sebou mají jediný vzájemný souboj, loni v semifinále na antuce v Madridu zvítězil nejtěsnějším rozdílem v tie-breaku rozhodujícího setu španělský supertalent.

Dvacetiletý Alcaraz si jediné předchozí grandslamové semifinále zahrál loni na US Open, kde to dotáhl až k titulu, a potřeboval s domácím Francesem Tiafoem všech pět setů. V semifinálových duelech má rodák z El Palmaru skvělou úspěšnost 13:6, navíc vyhrál 11 z posledních 13 a letos pět ze šesti. V historii French Open najdeme sedm různých španělských vítězů. Kromě se 14 triumfy nejúspěšnějšího hráče turnaje Rafaela Nadala se v Paříži radovali Juan Carlos Ferrero (Alcarazův kouč), Albert Costa, Carlos Moyá, Sergi Bruguera, Andrés Gimeno a Manuel Santana.

Šestatřicetiletého Djokoviče čeká už 45. grandslamové semifinále. V této fázi disponuje vynikající úspěšností 33:11 a od začátku sezony 2015 v ní uspěl v 19 ze 20 případů, jedinou výjimkou je pětisetová prohra s Dominicem Thiemem právě na French Open v roce 2019. Jeho bilance je vysoce pozitivní i v semifinálových utkáních na nejvyšším okruhu obecně (130:47). Za poslední rok to má v bojích o finále 7:1, nezdar zapsal jen v tom posledním v únoru v Dubaji proti rozjetému Daniilovi Medveděvovi. Rodák z Bělehradu je jediným srbským finalistou i šampionem French Open, kde si může zahrát finále již posedmé.

Jejich předchozí souboj byl velmi těsný. Alcaraz zabíjel na rychlejší antuce v Madridu mnoho míčů a nic ze své palebné síly od té doby neztratil. S největší pravděpodobností tak bude diktovat tempo většiny výměn a do nějakých delších se asi nebude chtít pouštět. Minimálně z rakety Španěla bude nejspíše k vidění i nespočet kraťasů. Mladší z aktérů je díky fantastickým letošním výsledkům i formě favoritem na postup.

Djokovičovy zkušenosti by se ale v žádném případě neměly podceňovat. Srb je mnohými označován za nejlepšího hráče všech dob a dle svých slov nechá na kurtu úplně všechno, aby postoupil. A není divu, protože vítěz tohoto duelu bude ve finále proti Casperovi Ruudovi, nebo Alexanderovi Zverevovi favoritem na triumf.

Majitel 22 grandslamových vavřínů si bude muset připravit co možná nejlepší obranu a najít způsob, jak Alcaraze ve výměnách přechytračit. V žádném případě si nemůže dovolit pomalejší vstup do zápasu jako ve čtvrtfinále s Karenem Chačanovem. Zajímavostí je, že na letošním French Open zvládl všech pět tie-breaků a v ani jednom neudělal jedinou nevynucenou chybu. Pokud by tak došlo na zkrácenou hru, mohly by se misky vah přiklonit na stranu Djokoviče.

Tip na vítěze: Carlos Alcaraz

Aktuální forma

Alcaraz naskočil kvůli zranění do sezony až v polovině února, ale i tak se řadí k nejlepším hráčům dosavadního průběhu tohoto tenisového roku. Pochlubit se může famózní bilancí 35:3 a jen na jednom z osmi turnajů neprošel alespoň do semifinále. Na kontě má už čtyři triumfy a ještě další jednu finálovou účast. Antukové jaro zahájil tím nejlepším možným způsobem, a sice úspěšnou obhajobou v Barceloně i na Masters v Madridu. Debut na římském Masters překvapivě zakončil ve třetím kole, když neuhrál set se skvěle hrajícím kvalifikantem Fábiánem Marozsánem.

Cesta turnajem

V Paříži zatím ve fenomenální letošní formě pokračuje a dosud ztratil jediný set. Postupně si poradil s Flaviem Cobollim, Tarem Danielem (čtyři sety), Denisem Shapovalovem, Lorenzem Musettim a předloňským finalistou Stefanosem Tsitsipasem.

Historie na French Open

Na French Open startuje počtvrté a každou účastí dosáhl na lepší výsledek. Po nezdaru v kvalifikaci před třemi lety prošel do třetího kola ročníku 2021 a loni vypadl coby jeden z největších favoritů ve čtvrtfinále.

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Barcelona, Indian Wells, Buenos Aires (T); Rio de Janeiro (F); Miami (SF)

Největší úspěchy na antuce: Madrid, Barcelona, Buenos Aires (T); Rio de Janeiro (F)

Bilance: 35:3

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na antuce: 25:2

Bilance proti hráčům TOP 10: 5:0 (kariérní 17:9)

Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:0)

Bilance v semifinále: 5:1 (kariérní 13:6)

Grandslamy: Australian Open (-)

Carlos Alcaraz - French Open

Kariérní bilance: 11:2

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v semifinále: 0:0

Generálka: Barcelona (T), Madrid (T), Řím (3K)

Cesta turnajem: Cobolli (6:0, 6:2, 7:5), Daniel (6:1, 3:6, 6:1, 6:2), (26) Shapovalov (6:1, 6:4, 6:2), (17) Musetti (6:3, 6:2, 6:2), (5) Tsitsipas (6:2, 6:1, 7:6)

Aktuální forma

Djokovič měl nejlepší možný vstup do sezony. Po generálce v Adelaide nenašel přemožitele ani na Australian Open, úvodní grandslam roku ovládl už podesáté a 22. grandslamovým vavřínem dorovnal rekord. V následujících měsících se však trápil, v Dubaji přišel o sérii 20 vítězství a přípravu na French Open rozhodně neměl ideální. V Monte Carlu i Banja Luce ztroskotal i vinou zranění lokte už na druhém protivníkovi. Výkonnostně si mnohem lépe vedl v oblíbeném Římě, kde prohrál třísetové čtvrtfinále s Holgerem Runem.

Cesta turnajem

V Paříži vyhrál všech pět tie-breaků a nepovolil set Aleksandarovi Kovacevicovi, Mártonovi Fucsovicsovi, Alejandrovi Davidovichovi ani Juanovi Pablovi Varillasovi. Ve čtvrtfinále s Chačanovem měl pomalejší začátek a poprvé prohrál set, ale pak začal dominovat.

Historie na French Open

V areálu Rolanda Garrose hraje už podevatenácté a ve druhém týdnu chyběl pouze v letech 2005 a 2009. Už počtrnácté za sebou je minimálně ve čtvrtfinále a pařížský major v minulosti dvakrát vyhrál.

Novak Djokovič - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open, Adelaide 1 (T); Dubaj (SF)

Největší úspěchy na antuce: French Open (SF)

Bilance: 25:4

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 10:3

Bilance proti hráčům TOP 10: 3:2 (kariérní 243:109)

Bilance v semifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 33:11)

Bilance v semifinále: 2:1 (kariérní 130:47)

Grandslamy: Australian Open (T)

Novak Djokovič - French Open

Kariérní bilance: 90:16

Nejlepší výsledek: triumf (2016, 2021)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v semifinále: 6:5

Generálka: Monte Carlo (OF), Banja Luka (ČF), Řím (ČF)

Cesta turnajem: Kovacevic (6:3, 6:2, 7:6), Fucsovics (7:6, 6:0, 6:3), (29) Davidovich (7:6, 7:6, 6:2), Varillas (6:3, 6:2, 6:2), (11) Chačanov (4:6, 7:6, 6:2, 6:4)



Casper Ruud (4.) - Alexander Zverev (27.) | Court Philippe-Chatrier (17:30 SELČ)

Casper Ruud i Alexander Zverev stále čekají na svůj první grandslamový triumf. První jmenovaný bude mít možnost si druhým rokem po sobě zahrát finále French Open, druhý se zase do semifinále antukového majoru probojoval ve třetím ročníku po sobě. Poprvé se potkávají mimo tvrdé povrchy, ve vzájemné bilanci vede 2:1 Zverev.

Čtyřiadvacetiletý Ruud přetavil obě předchozí semifinále na grandslamových akcích v postup, loni v areálu Rolanda Garrose přehrál Marina Čiliče a o pár měsíců později na US Open si poradil s Karenem Chačanovem. V obou případech uspěl ve čtyřech setech. V semifinálových bojích má celkově bilanci 16:12 (na antuce 12:10 a letos 1:1), nicméně z posledních 17 jich 13 vyhrál. Rodák z Osla je jediným norským finalistou v historii antukového podniku velké čtyřky, v loňském souboji o titul nestačil na Rafaela Nadala.

Šestadvacetiletý Zverev to má v grandslamových semifinále 1:4, dosud se radoval pouze po obratu z 0:2 na sety proti Pablovi Carreňovi na US Open 2020. V těch dalších padl po bitvě s Dominicem Thiemem, Stefanosem Tsitsipasem a Novakem Djokovičem a loni v tomto dějišti vzdal Rafaelovi Nadalovi. Jeho celková bilance v semifinále je 30:24, poslední čtyři a obě letošní prohrál. Posledním německým finalistou French Open a jediným v open éře je Michael Stich, který v roce 1996 nestačil na Jevgenije Kafelnikova.

Zápas je naprosto otevřený. Ani jeden z aktérů nemá nejlepší formu, ale oba dokonale využili selhání větších favoritů na postup do finále. Pro Ruuda je antuka jeho jasně nejlepším povrchem, Zverev je ale zase větším talentem a má na kontě mnohem více úspěchů. Ruud zvládl obě předchozí grandslamová semifinále, Zverev to v nich má 1:4, ovšem ve třech případech padl až po velké bitvě a v tom posledním loni na French Open si přivodil ošklivé zranění kotníku a vzdal. Němec má katastrofální úspěšnost 1:12 s hráči TOP 10 na grandslamech. Otázkou je, zda ho tato mizerná statistika bude psychicky nějak limitovat, protože v posledním takovém dohraném souboji porazil loni v tomto dějišti Carlose Alcaraze. Letos prohrál všech šest zápasů s TOP 10.

Tip na vítěze: Casper Ruud

Aktuální forma

Ruud má za sebou parádní sezonu, během níž hrál dvě grandslamová finále a byl jedinou výhru od postu světové jedničky. V té letošní ovšem absolvoval 11 turnajů a pouze na dvou z nich dokázal porazit více než jednoho soupeře, jmenovitě po cestě za triumfem v Estorilu a ještě na Masters v Římě, kde skončil v semifinále na raketě Holgera Runeho. Na poslední akci v Ženevě dohrál už ve čtvrtfinále, neobhájil titul a přišel o sérii 17 vítězství na švýcarské půdě.

Cesta turnajem

Přesvědčivý není ani v Paříži. Eliase Ymera přehrál snadno, ale pak ztratil set s Giuliem Zeppierim i Zhizhen Zhangem. V osmifinále sice nepovolil set svému poslednímu přemožiteli Nicolásovi Jarrymu, ovšem ve druhém i třetím doháněl manko brejku. Ve čtvrtfinále měl celkem štěstí, že Holger Rune našel svou hru až na začátku třetího dějství. Skandinávské derby vyhrál ve čtyřech setech.

Historie na French Open

Hlavní fázi hraje pošesté a do druhého týdne se poprvé probojoval až loni, kdy schytal ve finále výprask od Rafaela Nadala.

Casper Ruud - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Estoril (T); Řím (SF)

Největší úspěchy na antuce: Estoril (T); Řím (SF)

Bilance: 21:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 16:5

Bilance proti hráčům TOP 30: 1:2 (kariérní 38:44)

Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 2:0)

Bilance v semifinále: 1:1 (kariérní 16:12)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Casper Ruud - French Open

Kariérní bilance: 18:5

Nejlepší výsledek: finále (2022)

Loňský výsledek: finále

Bilance v semifinále: 1:0

Generálka: Monte Carlo (OF), Barcelona (OF), Madrid (2K), Řím (SF), Ženeva (ČF)

Cesta turnajem: E. Ymer (6:4, 6:3, 6:2), Zeppieri (6:3, 6:2, 4:6, 7:5), Zhizhen Zhang (4:6, 6:4, 6:1, 6:4), Jarry (7:6, 7:5, 7:5), (6) Rune (6:1, 6:2, 3:6, 6:3)

Aktuální forma

Zverev si loni v semifinále právě na French Open ošklivě zranil kotník a sezona pro něj skončila. Na kurty se vrátil letos a na první solidnější výsledek dosáhl postupem do semifinále v únoru v Dubaji. Následně střídal osmifinálovou účast s vypadnutím hned s prvním protivníkem na turnaji a stabilnější formu našel až v posledních týdnech, kdy prošel do osmifinále v Madridu i Římě a do semifinále v Ženevě. Do Paříže nepřijel s nijak dobrou letošní bilancí 16:14, na antuce 8:5.

Cesta turnajem

Po cestě do osmifinále ztratil jediný set, po Lloydovi Harrisovi a Alexovi Molčanovi narazil na Francese Tiafoea a světovou dvanáctku přehrál ve čtyřech setech. V osmifinále si snadno poradil s chybujícím Grigorem Dimitrovem a ve čtvrtfinále porazil ve čtyřech setech senzaci turnaje Tomáse Martína Etcheverryho.

Historie na French Open

V hlavní soutěži startuje poosmé a šestým rokem po sobě postoupil do druhého týdne. Jeho maximem je právě semifinále, které hrál i v posledních dvou letech.

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ženeva, Dubaj (SF)

Největší úspěchy na antuce: Ženeva (SF)

Bilance: 21:14

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 13:5

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:6 (kariérní 42:54)

Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:4)

Bilance v semifinále: 0:2 (kariérní 30:24)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Alexander Zverev - French Open

Kariérní bilance: 28:7

Nejlepší výsledek: semifinále (2021-23)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v semifinále: 0:2

Generálka: Monte Carlo (OF), Mnichov (2K), Madrid (OF), Řím (OF), Ženeva (SF)

Cesta turnajem: Harris (7:6, 7:6, 6:1), Molčan (6:4, 6:2, 6:1), (12) Tiafoe (3:6, 7:6, 6:1, 7:6), (28) Dimitrov (6:1, 6:4, 6:3), Etcheverry (6:4, 3:6, 6:3, 6:4)