14. den v Paříži: Muchová nastoupí k prvnímu finále na grandslamech, o titul se utká se Šwiatekovou

V rámci 14. hracího dne letošního ročníku French Open poznáme další vítěze. Karolína Muchová nastoupí ke svému premiérovému finále na grandslamových turnajích a vyzve v něm světovou jedničku, vítězku z let 2020 a 2022 a obhájkyni titulu Igu Šwiatekovou. Na programu je také finále mužské čtyřhry, obstarají ho dvojice Ivan Dodig, Austin Krajicek a Sander Gillé, Joran Vliegen.

NÁŠ DNEŠNÍ VÝBĚR • Finále žen • Muchová (ČR) - Šwiateková (1-Pol.) | PREVIEW LS | Court Philippe-Chatrier (15:00 SELČ) • Finále čtyřhry mužů • Dodig/Krajicek (4-Chorv./USA) - Gillé/Vliegen (Belg.) | Court Philippe-Chatrier (17:00 SELČ)



• Finále žen •

Karolína Muchová (43.) - Iga Šwiateková (1.) | Court Philippe-Chatrier (15:00 SELČ)

Karolína Muchová nastoupí ke svému prvnímu velkému finále a může ukončit dvouleté čekání na českou grandslamovou šampionku. V souboji o titul na French Open vyzve světovou jedničku, obhájkyni titulu a vítězku dvou ze tří posledních ročníků Igu Šwiatekovou. Jediný dosavadní souboj se uskutečnil před čtyřmi lety v prvním kole na antuce na Livesport Prague Open, Muchová zvítězila po obratu.

Šestadvacetiletá Muchová se poprvé od Australian Open 2021 dostala do semifinále. Obě předchozí finále na této úrovni absolvovala v roce 2019 na nejmenších podnicích série WTA 250, na antuce na domácím Livesport Prague Open podlehla ve třech setech Jil Teichmannové a o pár měsíců později na betonu v Soulu deklasovala se ztrátou pouhých dvou gamů Magdu Linetteovou. Tehdy získala svůj teprve třetí a zároveň poslední titul, první na akcích vyšších než W10.

Olomoucká rodačka je sedmou českou finalistkou French Open, už čtvrtou za posledních osm let po Lucii Šafářové, Markétě Vondroušové a Barboře Krejčíkové. Dosud dokázaly tuto akci ovládnout jen Hana Mandlíková (1981) a Krejčíková (2021), která je poslední českou grandslamovou šampionkou. Z Češek hrála jako poslední finále grandslamů Karolína Plíšková předloni ve Wimbledonu.

Ve finále French Open je teprve čtvrtou hráčkou figurující mimo TOP 40, a to po krajance Renátě Tomanové (prohrála finále v roce 1976) a Jeleně Ostapenkové (2017) a právě Šwiatekové (2020), které ve finále uspěly.

Dvaadvacetiletá Šwiateková se ještě na začátku loňského října vezla na vlně 10 finálových vítězství. Od té doby ale vyhrála jen tři ze šesti a má v této fázi úspěšnost 13:4 (pouze v jednom neuhrála set). Na grandslamech vyhrála všechny tři souboje o titul, set neztratila se Sofií Keninovou na French Open 2020, Cori Gauffovou na French Open 2022 ani Ons Džabúrovou na US Open 2022.

Letos má za sebou už několik obhajob: v Dauhá se znovu po roce radovala, v Indian Wells prohrála semifinále se skvěle hrající Jelenou Rybakinovou, z Miami se odhlásila, ve Stuttgartu triumf zopakovala a v Římě musela vzdát čtvrtfinále. Rodačka z Varšavy je jedinou polskou vítězkou antukového podniku velké čtyřky, finále tu absolvovala už jen Jadwiga Jedrzejowská v roce 1939 a neuspěla.

Před třemi lety se stala nejmladší šampionkou French Open od roku 1992. A teď je čtvrtou nejmladší hráčkou v otevřené éře, která posbírala tři finálové účasti v areálu Rolanda Garrose.

Muchová momentálně figuruje na 43. místě pořadí a díky postupu do finále má jistotu vylepšení svého žebříčkového maxima. Tím je aktuálně 19. příčka, ale v pondělí to bude nejhůře 16. pozice. V případě triumfu by uzavírala TOP 10 pořadí. Šwiateková zůstane bez ohledu na výsledek světovou jedničkou, na druhou Arynu Sabalenkovou může ale celkem výrazně navýšit náskok.

| Iga Swiatek Karolina Muchova

Voici l’affiche de la finale de Roland-Garros 2023 chez les femmes ! Qui va s’imposer ? #rolandgarros pic.twitter.com/fdbIz1mZg0 — TennisActu (@TennisActu) June 8, 2023

Muchová si v předchozím kole vyšlápla na nejlepší hráčku sezony Arynu Sabalenkovou, která je ovšem na antuce nejvíce zranitelná a byla jediný míček od postupu. Očekává se, že proti Šwiatekové, jež na antuce po vypuknutí pandemie koronaviru v roce 2020 dominuje, to bude mít mnohem těžší. Pro Polku je naopak nejpomalejší povrch tím nejsilnějším.

Jediná česká zástupkyně ve třetím kole letošního French Open si moc dobře uvědomuje, že bude muset předvést životní výkon, aby měla šanci ve svém premiérovém grandslamovém finále uspět. Právě to, že si zahraje své první velké finále, ji může minimálně na začátku zápasu limitovat, samozřejmě ve smyslu možné nervozity. Šwiateková má naopak s finále na majorech mnohem větší zkušenosti, navíc vyhrála všechna tři ve dvou setech a v obou v areálu Rolanda Garrose dominovala.

Šwiateková je zaslouženě favoritkou. Muchová bude muset opět hrát agresivně a využívat svůj velmi dobrý první servis a také variabilitu. Polka má ale pro míč mnohem větší cit než Sabalenková, sama má velmi šikovnou ruku a nejspíše jí nebude změna rytmu dělat tolik potíží. V posledních zápasech nebyla tak přesvědčivá jako obvykle, ale nejspíše roli favoritky i díky větším zkušenostem potvrdí a ukončí neporazitelnost Muchové proti členkám nejlepší trojky žebříčku (5:0).

Tip na vítězku: Iga Šwiateková

Aktuální forma

Muchová má v letošní sezoně velmi dobrou a hlavně stabilní formu a zatím se na své poměry celkem úspěšně vyhýbá zdravotním problémům. V aktuálním roce vyhrála 25 z 32 zápasů, už počtvrté postoupila mezi nejlepší osmičku a dočkala se své první semifinálové účasti od Australian Open 2021. Do antukového jara vstoupila před měsícem v Madridu, po demolici Anett Kontaveitové nestačila ve druhém kole na Irinu Beguovou. Na mnohem lepší výsledek dosáhla v Římě, kde vypadla až v osmifinále s Paulou Badosaovou.

Cesta turnajem

Na French Open začala skalpem Marie Sakkariové, kterou tady vyřadila i loni, pak si poradila s další bývalou semifinalistkou Nadiou Podoroskou a jasně přehrála nebezpečnou Irinu Beguovou i rozjetého lucky losera Elinu Avanesjanovou. Ve čtvrtfinále zastavila rozjetou předloňskou finalistku Anastasii Pavljučenkovovou. V semifinále zlikvidovala mečbol a stav 2:5 v rozhodujícím dějství proti letos fenomenální Aryně Sabalenkové.

Historie na French Open

Na začátku turnaje bylo French Open jediným grandslamem, na kterém ještě nebyla ve druhém týdnu. Ze čtyř předchozích startů v hlavní fázi k tomu měla nejblíže předloni a loni, kdy skončila ve třetím kole.

Karolína Muchová - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open (F)

Největší úspěchy na antuce: French Open (F)

Bilance: 25:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na antuce: 10:2

Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:2 (kariérní 9:11)

Bilance ve finále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Bilance ve finále: 0:0 (kariérní 1:1)

Grandslamy: Australian Open (2K)

Karolína Muchová - French Open

Kariérní bilance: 11:4

Nejlepší výsledek: finále (2023)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve finále: 0:0

Generálka: Madrid (2K), Řím (OF)

Cesta turnajem: (8) Sakkariová (7:6, 7:5), Podoroská (6:3, 0:6, 6:3), (27) Beguová (6:3, 6:2), Avanesjanová (6:4, 6:3), Pavljučenkovová (7:5, 6:2), (2) Sabalenková (7:6, 6:7, 7:5)

Aktuální forma

Šwiateková loni dominovala, ovšem v aktuální sezoně roli světové jedničky úplně nepotvrzuje. Na kontě má jen dva triumfy a oba vybojovala na akcích WTA 500, když obhájila trofej ve Stuttgartu a Dauhá. K obhajobě v Paříži dorazila s letošní bilancí 28:6. Přípravu měla solidní, i když se očekávalo, že zvítězí na všech třech turnajích. Po úspěšné obhajobě ve Stuttgartu prohrála v Madridu finále s Arynou Sabalenkovou a v Římě musela vzdát čtvrtfinále s pozdější vítězkou Jelenou Rybakinovou.

Cesta turnajem

V Paříži si poradila s Cristinou Bucsaovou i Claire Liuovou, obě porazila stejným skóre a dorazila kanárem. Xinyu Wang dokonce nepovolila game a v osmifinále jí za stavu 1:5 vzdala Lesja Curenková. Ve čtvrtfinále zvládla reprízu loňského finále s Cori Gauffovou, s Američankou vyhrála i sedmý souboj. Set nepovolila ani Beatriz Haddadové Maiaové v semifinále, ačkoli v obou prohrávala o brejk, a dokonce odvracela setbol.

Historie na French Open

Také při všech čtyřech předchozích startech v areálu Rolanda Garrose došla do druhého týdne, v letech 2020 a 2022 v tomto dějišti triumfovala.

Iga Šwiateková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Dauhá (T); Madrid, Dubaj (F); Indian Wells (SF)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (T); Madrid (F)

Bilance: 34:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na antuce: 18:2

Bilance proti hráčkám TOP 50: 20:6 (kariérní 90:40)

Bilance ve finále grandslamů: 0:0 (kariérní 3:0)

Bilance ve finále: 2:2 (kariérní 13:4)

Grandslamy: Australian Open (OF)

Iga Šwiateková - French Open

Kariérní bilance: 27:2

Nejlepší výsledek: triumf (2020, 2022)

Loňský výsledek: triumf

Bilance ve finále: 2:0

Generálka: Stuttgart (T), Madrid (F), Řím (ČF)

Cesta turnajem: Bucsaová (6:4, 6:0), Liuová (6:4, 6:0), Xinyu Wang (6:0, 6:0), Curenková (5:1 skreč), (6) Gauffová (6:4, 6:2), (14) Haddadová Maiaová (6:2, 7:6)



• Finále čtyřhry mužů •

/ I. Dodig / A. Krajicek - / S. Gillé / J. Vliegen | Court Philippe-Chatrier (17:00 SELČ)

Chorvat Ivan Dodig a Američan Austin Krajicek se pokusí složit reparát za prohrané loňské finále na French Open s Marcelem Arévalem a Jeanem-Julienem Rojerem. V tom letošním vyzvou Sandera Gillého a Jorana Vliegena. Belgičany porazili v obou předchozích soubojích, set neztratili loni na Masters v Paříži ani letos v Rotterdamu.





Dodig s Krajicekem začali spolupracovat loni a triumfovali celkem pětkrát, a to na podnicích ATP všech kategorií (250, 500 i Masters). Letos mají skvělou bilanci 17:5 a v Paříži museli ve třech z pěti duelů do rozhodující sady. Osmatřicetiletý Dodig je zkušeným veteránem, na grandslamech slavil ve čtyřhře na French Open 2015 a Australian Open 2021 a v mixu mu chybí jen trofej z US Open. V sobotu bude usilovat o 22. deblový titul. Dvaatřicetiletý Krajicek má na dosah jubilejní 10. vavřín v této disciplíně, na grandslamech je napříč všemi soutěžemi ve finále podruhé.

Cesta turnajem

1K: Báez/Duran (7:6, 3:6, 7:6)

2K: Hüsler/Jarry (7:5, 6:2)

OF: Cabral/Matos (6:7, 6:4, 7:5)

ČF: (11) Krawietz/Pütz (7:6, 5:7, 6:4)

SF: (10) Granollers/Zeballos (6:3, 7:6)





Gillé s Vliegenem táhnou za jeden provaz už od roku 2015, kdy hráli společně na turnajích ITF. Oba mají na kontě sedm triumfů na okruhu ATP, všechny vybojovali bok po boku a ještě nikdy neovládli akci vyšší než ATP 250. Do finále French Open prošli se ztrátou jediného setu. Pro 32letého Gillého to bude premiéra ve finále grandslamů, o tři roky mladší Vliegen bojoval na majorech o titul loni v mixu právě v areálu Rolanda Garrose a neuspěl.

Cesta turnajem

1K: (8) Mektič/Pavič (7:5, 6:3)

2K: Jebavý/L. D. Martínez (6:1, 6:2)

OF: (9) S. González/Roger-Vasselin (7:5, 6:7, 7:6)

ČF: (14) M. González/Molteni (6:4, 7:6)

SF: (12) Middelkoop/Mies (6:4, 7:5)